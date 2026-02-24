Sokan nem tudják, ezek az évek is beleszámíthatnak a nyugdíjba

A nyugdíj megállapításakor meglepően sok múlhat azon, hogy a diploma megszerzése mikor és milyen formában történt. Nem mindegy, mely tanulmányi időszak számít bele a szolgálati időbe, és melyik után kell külön megállapodást kötni.

Az 1998 előtti felsőfokú tanulmányainkat csak akkor számítják be a nyugdíjba, ha megállapodást kötünk a társadalombiztosítással / Fotó: Freepik

A nyugdíj szempontjából kulcskérdés a tanulmányok időpontja

A nyugdíj megállapításakor szolgálati időnek minősülhet a felsőoktatási intézmény nappali képzésében folytatott tanulmányok időtartama, de csak meghatározott feltételek mellett. Az államkincstár tájékoztatása szerint

az 1998. január 1-jét megelőző időszakban nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok – legfeljebb a képesítés megszerzéséhez szükséges ideig – automatikusan beszámítanak az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe.

Ez azt jelenti, hogy az akkori hallgatók esetében a képzés teljes, előírt időtartama figyelembe vehető. Osztott képzésnél az alapképzés és a mesterképzés ideje egyaránt beleszámít a szükséges tanulmányi időbe.

Viszont 1998 januárjától szigorodtak a szabályok: az ezt követően nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok már csak akkor számíthatók be az öregségi nyugdíjhoz, ha az érintett megállapodást köt a társadalombiztosítási hatósággal, és a megállapodás napján érvényes minimálbér huszonkét százalékának megfelelő nyugdíjjárulékot fizet az adott időszakra. Erre akár utólag, a nyugdíjkorhatár betöltéséig is van lehetőség.

Külföldi diploma: nem mindegy, elismerték-e

A külföldön végzett nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok is jelenthetnek szolgálati időt, de csak akkor,

ha a külföldi oklevelet Magyarországon hivatalosan elismerték egyenértékűnek.

Ugyancsak beszámítható a külföldi résztanulmány ideje, ha azt a hazai felsőoktatási intézmény a nappali képzésbe beépítette. Ha azonban a külföldi képzés nem fejeződött be, vagy az ott töltött időt nem ismerték el és nem számították be magyarországi tanulmányokba, akkor az időszak nem vehető figyelembe szolgálati időként.

Külön szabály vonatkozik azokra, akik magyar ösztöndíjjal, államközi egyezmény alapján vagy nemzetközi szervezet támogatásával tanultak külföldön: ilyen esetekben – a jogszabályi feltételek fennállása mellett – az elismerés hiánya sem feltétlenül zárja ki a beszámítást.

A felsőfokú képesítéshez kapcsolódó doktori (PhD) képzés időtartama szintén szolgálati időnek minősül, amennyiben azt nappali tagozaton folytatták. Az 1998. január 1-je előtt ösztöndíjas doktorjelöltként vagy aspiránsként végzett tanulmányok esetében az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek számított, így a járulékfizetés alapozza meg az időszak elismerését.

Szakértők szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a tanulmányi időszak kezdetét és végét hónapokra kerekítve kell figyelembe venni: a szolgálati idő a tanulmányi időszakot magában foglaló hónap első napjától az utolsó napjáig tart.