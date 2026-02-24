Sokan nem tudják, ezek az évek is beleszámíthatnak a nyugdíjba

A nyugdíj megállapításakor meglepően sok múlhat azon, hogy a diploma megszerzése mikor és milyen formában történt. Nem mindegy, mely tanulmányi időszak számít bele a szolgálati időbe, és melyik után kell külön megállapodást kötni.
A nyugdíj szempontjából kulcskérdés a tanulmányok időpontja
A nyugdíj megállapításakor szolgálati időnek minősülhet a felsőoktatási intézmény nappali képzésében folytatott tanulmányok időtartama, de csak meghatározott feltételek mellett. Az államkincstár tájékoztatása szerint
az 1998. január 1-jét megelőző időszakban nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok – legfeljebb a képesítés megszerzéséhez szükséges ideig – automatikusan beszámítanak az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe.
Ez azt jelenti, hogy az akkori hallgatók esetében a képzés teljes, előírt időtartama figyelembe vehető. Osztott képzésnél az alapképzés és a mesterképzés ideje egyaránt beleszámít a szükséges tanulmányi időbe.
Viszont 1998 januárjától szigorodtak a szabályok: az ezt követően nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok már csak akkor számíthatók be az öregségi nyugdíjhoz, ha az érintett megállapodást köt a társadalombiztosítási hatósággal, és a megállapodás napján érvényes minimálbér huszonkét százalékának megfelelő nyugdíjjárulékot fizet az adott időszakra. Erre akár utólag, a nyugdíjkorhatár betöltéséig is van lehetőség.
Külföldi diploma: nem mindegy, elismerték-e
A külföldön végzett nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok is jelenthetnek szolgálati időt, de csak akkor,
- ha a külföldi oklevelet Magyarországon hivatalosan elismerték egyenértékűnek.
- Ugyancsak beszámítható a külföldi résztanulmány ideje, ha azt a hazai felsőoktatási intézmény a nappali képzésbe beépítette. Ha azonban a külföldi képzés nem fejeződött be, vagy az ott töltött időt nem ismerték el és nem számították be magyarországi tanulmányokba, akkor az időszak nem vehető figyelembe szolgálati időként.
- Külön szabály vonatkozik azokra, akik magyar ösztöndíjjal, államközi egyezmény alapján vagy nemzetközi szervezet támogatásával tanultak külföldön: ilyen esetekben – a jogszabályi feltételek fennállása mellett – az elismerés hiánya sem feltétlenül zárja ki a beszámítást.
- A felsőfokú képesítéshez kapcsolódó doktori (PhD) képzés időtartama szintén szolgálati időnek minősül, amennyiben azt nappali tagozaton folytatták. Az 1998. január 1-je előtt ösztöndíjas doktorjelöltként vagy aspiránsként végzett tanulmányok esetében az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek számított, így a járulékfizetés alapozza meg az időszak elismerését.
Szakértők szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a tanulmányi időszak kezdetét és végét hónapokra kerekítve kell figyelembe venni: a szolgálati idő a tanulmányi időszakot magában foglaló hónap első napjától az utolsó napjáig tart.
Fontos kivételek és korlátozások
Több képesítés megszerzése esetén legfeljebb az egyik végzettséghez szükséges idő számítható be. A két egymást követő tanulmányi időszak közötti szünet ideje ugyanakkor – meghatározott feltételekkel – szintén figyelembe vehető.
Lényeges különbség, hogy a hozzátartozói nyugellátások – például özvegyi nyugdíj vagy árvaellátás – esetében a felsőfokú tanulmányok időtartama időpontra tekintet nélkül szolgálati időnek minősül.
Ugyanakkor a nők kedvezményes, negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető ellátásánál felsőfokú tanulmányi idő egyáltalán nem számítható be.