Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Ezt látnia kell!

Trump fia nem kertelt a luxizó ukránokkal kapcsolatban

nyugdíj

Sokan nem tudják, ezek az évek is beleszámíthatnak a nyugdíjba

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Évekkel is nőhet a figyelembe vehető szolgálati idő attól függően, hogy mikor és milyen formában zajlottak a felsőfokú tanulmányok. A nyugdíj összegét és a jogosultság feltételeit ugyanis érdemben befolyásolja, mely képzési időszak ismerhető el, és mely után szükséges utólag járulékot fizetni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjfelsőoktatási intézménytanulmányok

A nyugdíj megállapításakor meglepően sok múlhat azon, hogy a diploma megszerzése mikor és milyen formában történt. Nem mindegy, mely tanulmányi időszak számít bele a szolgálati időbe, és melyik után kell külön megállapodást kötni.

nyugdíj
Az 1998 előtti felsőfokú tanulmányainkat csak akkor számítják be a nyugdíjba, ha megállapodást kötünk a társadalombiztosítással  / Fotó: Freepik

A nyugdíj szempontjából kulcskérdés a tanulmányok időpontja

A nyugdíj megállapításakor szolgálati időnek minősülhet a felsőoktatási intézmény nappali képzésében folytatott tanulmányok időtartama, de csak meghatározott feltételek mellett. Az államkincstár tájékoztatása szerint 

az 1998. január 1-jét megelőző időszakban nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok – legfeljebb a képesítés megszerzéséhez szükséges ideig – automatikusan beszámítanak az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe.

Ez azt jelenti, hogy az akkori hallgatók esetében a képzés teljes, előírt időtartama figyelembe vehető. Osztott képzésnél az alapképzés és a mesterképzés ideje egyaránt beleszámít a szükséges tanulmányi időbe. 

Viszont 1998 januárjától szigorodtak a szabályok: az ezt követően nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok már csak akkor számíthatók be az öregségi nyugdíjhoz, ha az érintett megállapodást köt a társadalombiztosítási hatósággal, és a megállapodás napján érvényes minimálbér huszonkét százalékának megfelelő nyugdíjjárulékot fizet az adott időszakra. Erre akár utólag, a nyugdíjkorhatár betöltéséig is van lehetőség.

Külföldi diploma: nem mindegy, elismerték-e

A külföldön végzett nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok is jelenthetnek szolgálati időt, de csak akkor, 

  • ha a külföldi oklevelet Magyarországon hivatalosan elismerték egyenértékűnek. 
  • Ugyancsak beszámítható a külföldi résztanulmány ideje, ha azt a hazai felsőoktatási intézmény a nappali képzésbe beépítette. Ha azonban a külföldi képzés nem fejeződött be, vagy az ott töltött időt nem ismerték el és nem számították be magyarországi tanulmányokba, akkor az időszak nem vehető figyelembe szolgálati időként.
  • Külön szabály vonatkozik azokra, akik magyar ösztöndíjjal, államközi egyezmény alapján vagy nemzetközi szervezet támogatásával tanultak külföldön: ilyen esetekben – a jogszabályi feltételek fennállása mellett – az elismerés hiánya sem feltétlenül zárja ki a beszámítást.
  • A felsőfokú képesítéshez kapcsolódó doktori (PhD) képzés időtartama szintén szolgálati időnek minősül, amennyiben azt nappali tagozaton folytatták. Az 1998. január 1-je előtt ösztöndíjas doktorjelöltként vagy aspiránsként végzett tanulmányok esetében az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek számított, így a járulékfizetés alapozza meg az időszak elismerését.

Szakértők szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a tanulmányi időszak kezdetét és végét hónapokra kerekítve kell figyelembe venni: a szolgálati idő a tanulmányi időszakot magában foglaló hónap első napjától az utolsó napjáig tart.

Fontos kivételek és korlátozások

Több képesítés megszerzése esetén legfeljebb az egyik végzettséghez szükséges idő számítható be. A két egymást követő tanulmányi időszak közötti szünet ideje ugyanakkor – meghatározott feltételekkel – szintén figyelembe vehető. 

Lényeges különbség, hogy a hozzátartozói nyugellátások – például özvegyi nyugdíj vagy árvaellátás – esetében a felsőfokú tanulmányok időtartama időpontra tekintet nélkül szolgálati időnek minősül. 

Ugyanakkor a nők kedvezményes, negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető ellátásánál felsőfokú tanulmányi idő egyáltalán nem számítható be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!