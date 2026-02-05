Figyelem! Módosítja a Magyar Posta a februári nyugdíjkézbesítés időpontját

Február sűrű hónap lesz a kifizetésekben, mert a kormány időseket segítő intézkedései nyomán a rendszeresen járó nyugellátáson túl ebben a hónapban érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintett részére. A februári kézbesítésről tett fontos bejelentést a Magyar Posta.

Korábban kezdi a februári nyugdíjkézbesítést a Magyar Posta (illusztráció)

Fotó: Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Korábban csönget a postás a nyugdíjakkal

A Magyar Posta által kiadott tájékoztatás szerint munkatársaik legkésőbb

a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban – a kifizetés korábbi kezdése miatt – előbb is felkereshetik a címzetteket.

Amennyiben a korábbi időpontban történő kézbesítési kísérlet alkalmával a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést.

„Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, kollégánk a megszokott módon értesítőt hagy a címzettnek, amellyel átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán” – írják.

Ez alapvető fontosságú lehet minden olyan jogosultnak, aki járandóságát készpénzben veszi át.

Azok, akik ellátásaikat bankszámlára utalással kérik, arra számíthatnak, hogy technikai okok miatt utalásukat két részletben teljesítik.