Megszólalt a Magyar Államkincstár a februári nyugdíjkifizetésről – tisztázta az összegeket

Kiemelkedő hónap a február a magyar nyugdíjasok számára, miként az Origón megírtuk, a kormány döntése miatt extra juttatások kerülnek a pénztárcákba. Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz. Összefoglaljuk, hogy melyik napon milyen jogcímű kifizetésre számíthatnak a jogosultak!

A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án (illusztráció)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Februári nyugdíjkifizetés: már elindult a folyamat – ezeket kell tudnia

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A menetrend – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet – a következő:

február 12-én, csütörtökön érkezik a február havi ellátás,

a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalják.

Fontos kitétel, hogy ezek a kifizetések a bankszámlákon való jóváírásokra vonatkoznak (ezek tehát a február havi ellátás vonatkozásában, cikkünk megjelenésekor már elkezdődtek). Miként a Magyar Államkincstár honlapján szerepel, bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, míg a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra. A Kincstár megerősíti, hogy a 14. havi ellátás jogcímen kifizetett összeg 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka.

Mire számíthatnak azok a jogosultak, akik készpénzes kifizetéssel kérik ellátásukat?

Erre vonatkozóan a főszabály az, hogy a Magyar Posta által közzétett kifizetési naptárban jelzett napontszámíthatnak ellátásukra. Ugyanakkor feburár hónapban ez is újdonságot hoz: miként az Origo a Magyar Posta tájékoztatása alapján megírta,

a vállalat már a legutóbbi pénteken, február 6-án megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését.

A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.