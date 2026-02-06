Hírlevél
Rendkívüli

Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

nyugdíj

Elkezdte kézbesíteni a Magyar Posta a 13. és 14. havi nyugdíjat is

A Magyar Posta már pénteken megkezdi a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését. A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Eközben Orbán Viktor miniszterelnök szamárságnak minősítette a 13. és 14. havi nyugdíj elvonására irányuló felvetéseket a Kossuth rádió ma reggeli műsorában.
nyugdíj14. havi nyugdíjOrbán ViktorMagyar Posta13. havi nyugdíj

Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Elmondta: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Nyugdíj, baloldal, közgazdász, Mihályi Péter
Péntektől kézbesíti a Magyar Posta a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Azaz február sűrű hónap lesz a kifizetésekben, mert a kormány időseket segítő intézkedései nyomán a rendszeresen járó nyugellátáson túl ebben a hónapban érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. Ahogy beszámoltunk róla, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintett részére

A Magyar Posta által kiadott tájékoztatás szerint munkatársaik legkésőbb 

a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban – a kifizetés korábbi kezdése miatt – előbb is felkereshetik a címzetteket.

Amennyiben a korábbi időpontban történő kézbesítési kísérlet alkalmával a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést.

„Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, kollégánk a megszokott módon értesítőt hagy a címzettnek, amellyel átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán” – írják.

Ez alapvető fontosságú lehet minden olyan jogosultnak, aki járandóságát készpénzben veszi át.

Azok, akik ellátásaikat bankszámlára utalással kérik, arra számíthatnak, hogy technikai okok miatt utalásukat két részletben teljesítik.

Orbán Viktor: Szamárság a 13. és 14. havi nyugdíj elvételére irányuló felvetés

Nyilvánvaló szamárságnak minősítette Orbán Viktor miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj elvonására irányuló felvetéseket pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő feltette a kérdést: miért lenne baj, ha a nyugdíjasok magasabb nyugdíjat kapnak? Miért lenne baj, ha egy ország gazdasága ki tudja termelni azt az összeget, amellyel többet tud adni azoknak a polgárainak, akik egész életüket végigdolgozták? 

A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot

– hangsúlyozta. Hozzátette: nekik jár, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra. Orbán Viktor kitért arra is, hogy Brüsszel ellenzi a 13. havi nyugdíjat és „epét hány" a 14. havi juttatás bevezetésétől.

 

 

