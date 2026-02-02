Valóban ennyire kétségbeejtő lenne a magyar nyugdíjasok helyzete?

Kétségtelen, hogy nincs a világon hibátlan nyugellátási rendszer, így a magyar sem az. Nincs az az ellátási mód, amely maradéktalanul mindenkinek megfelelne. Éppen ezért a nyugdíjrendszer gyakori témája a nemzetközi elemzéseknek is. Ám ezek ismétlődő hibája, hogy többnyire nem kellő súllyal veszik figyelembe a helyi sajátosságokat.

A magyar nyugdíjasok többségének a lakhatási költségei alacsonyabbak, mint az uniós államok zömében. / Fotó: Illusztráció Stock fotó

Mely tényezők bírnak döntő befolyással a nyugdíjasok megélhetésére?

Magyarországon például Nyugat-Európához képest az egyik legszembetűnőbb eltérés, hogy az emberek több mint 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Ennélfogva a magyar idősek túlnyomó többségének lakhatási költségei alacsonyabbak, mint az uniós államok zömében.

E megélhetésre leginkább befolyással bíró tényező kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy a magyar állam, ellentétben a legtöbb EU-s tagállammal, a rezsicsökkentésen keresztül is jelentősen támogatja az időseket. Tehát

a fűtés, víz és világítás díja is alacsonyabb terhet jelent itthon, mint ott, ahol a kormányok teljesen a piacra bízzák a közüzemi díjak alakítását.

Ez csak két példa, de kiválóan megmutatják, hogy mennyire más kép rajzolódik ki az idősek megélhetéséről, ha lényegi befolyásoló tényezőket nem kellő mértékben vesznek figyelembe a nyugdíjrendszer vizsgálatakor.

Súlyos következtetések, de vajon megállják a helyüket?

Többek közt ezeket a helyi sajátosságokat hagyta figyelmen kívül a Human Rights Watch (HRW) is friss jelentésében, amikor azt írta: „a magyar állam nem garantálja az idősek megfelelő életszínvonalát”. Továbbá megjegyzik azt is, hogy a 2022–2023-as infláció idején drámaian nőtt a nyugdíjasok szegénységi kockázata, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a rendszer tele van „strukturális problémákkal”.

Ám mielőtt elhinnénk a súlyos verdiktet, érdemes megnézni, hogy mi alapján születtek ezek a kemény állítások.

A jelentés írói például maguk is elismerik, hogy 45 ‒ Budapesten és két hátrányosabb vármegyében élő ‒, nagyon alacsony nyugellátásban részesülő időssel készített interjú alapján vonták le a végkövetkeztetéseket.

Azaz nem az „átlag magyar nyugdíjast” kérdezték, hanem kifejezetten a legnehezebb helyzetben lévők közül választották interjúalanyaikat. Olyan ez, mintha egy kórház intenzív osztályán mérnék fel a hazai lakosság egészségi állapotát, majd megállapítanánk, a magyarok többsége súlyosan beteg.