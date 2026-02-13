Sok a félreértés a nyugdíj érkezésével kapcsolatban – tisztázzuk a részleteket

A közösségi oldalakon még mindig sokan közölnek megtévesztő információkat, szándékosan, vagy mert nem tájékozodtak. Sokan értetlenkedtek például azért, mert a napokban csak az alanyugdíjat kapták meg és számonkérték, hogy hol van az ígért 13-ik havi, illetve a 14-ik havi első részlete. Mint arról az Origo is több cikkben beszámolt, a megkezdődött a feburár hónapban esedékes nyugellátások kifizetése, ebben a hónapban számos plusz juttatásra számíthatnak az érintettek.
Ugyanakkor az említett összegeket külön utalják, illetve viszi ki a Magyar Posta. A nyugdíjak bankszámlára való kifizetésével kapcsolatban - arról, hogy melyik napon s milyen jogcímű kifizetésre lehet számítani - kizárólag a kormányzati tájékoztatásra, valamint a készpénzes kifizetés kapcsán a Magyar Posta eljárásrendjére érdemes támaszkodni jóhiszeműen megosztott, de csak hallomásból, szóbeszédből származó információk helyett.
Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz.
Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A menetrend a következő:
- február 12-én, csütörtökön érkezett a február havi ellátás,
- a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalják.
Fontos kitétel, hogy ezek a kifizetések a bankszámlákon való jóváírásokra vonatkoznak (ezek tehát a február havi ellátás vonatkozásában, cikkünk megjelenésekor már elkezdődtek). Miként a Magyar Államkincstár honlapján szerepel, bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, míg a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra. A Kincstár megerősítette, hogy a 14. havi ellátás jogcímen kifizetett összeg 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka.
Erre vonatkozóan a főszabály az, hogy a Magyar Posta által közzétett kifizetési naptárban jelzett napontszámíthatnak ellátásukra. Ugyanakkor feburár hónapban ez is újdonságot hoz: miként az Origo a Magyar Posta tájékoztatása alapján megírta,
a vállalat már a legutóbbi pénteken, február 6-án megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését.
A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.
Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára tegnap is kiemelte, hogy két egymást követő napon is jelentős összeg érkezik az idősekhez, beleértve a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét is. A mostani nyugdíjutalás mintegy 2,5 millió jogosultat érint, és egy átlagnyugdíj esetében összesen több mint félmillió forint kifizetését jelenti.
Egy átlagnyugdíj esetében ez azt jelenti, hogy csütörtökön 250 ezer forint érkezett, pénteken pedig újabb 250 ezer forint a 13. havi nyugdíjként, valamint körülbelül 60 ezer forint a 14. havi nyugdíj első részleteként.
Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez
- fogalmazott Zsigó Róbert.