Sok a félreértés a nyugdíj érkezésével kapcsolatban – tisztázzuk a részleteket

A közösségi oldalakon még mindig sokan közölnek megtévesztő információkat, szándékosan, vagy mert nem tájékozodtak. Sokan értetlenkedtek például azért, mert a napokban csak az alanyugdíjat kapták meg és számonkérték, hogy hol van az ígért 13-ik havi, illetve a 14-ik havi első részlete. Mint arról az Origo is több cikkben beszámolt, a megkezdődött a feburár hónapban esedékes nyugellátások kifizetése, ebben a hónapban számos plusz juttatásra számíthatnak az érintettek.

Sorban megérkezik a szokásos nyugdíj, illetve a 13. és 14. havi első részlet is. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Ugyanakkor az említett összegeket külön utalják, illetve viszi ki a Magyar Posta. A nyugdíjak bankszámlára való kifizetésével kapcsolatban - arról, hogy melyik napon s milyen jogcímű kifizetésre lehet számítani - kizárólag a kormányzati tájékoztatásra, valamint a készpénzes kifizetés kapcsán a Magyar Posta eljárásrendjére érdemes támaszkodni jóhiszeműen megosztott, de csak hallomásból, szóbeszédből származó információk helyett.

Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz.

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A menetrend a következő:

február 12-én, csütörtökön érkezett a február havi ellátás,

a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalják.

Fontos kitétel, hogy ezek a kifizetések a bankszámlákon való jóváírásokra vonatkoznak (ezek tehát a február havi ellátás vonatkozásában, cikkünk megjelenésekor már elkezdődtek). Miként a Magyar Államkincstár honlapján szerepel, bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, míg a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra. A Kincstár megerősítette, hogy a 14. havi ellátás jogcímen kifizetett összeg 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka.

Erre vonatkozóan a főszabály az, hogy a Magyar Posta által közzétett kifizetési naptárban jelzett napontszámíthatnak ellátásukra. Ugyanakkor feburár hónapban ez is újdonságot hoz: miként az Origo a Magyar Posta tájékoztatása alapján megírta,

a vállalat már a legutóbbi pénteken, február 6-án megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését.

A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.