Kiderült, melyik hónapban áll vissza a nyugdíjutalási rend – mutatjuk!

Márciusban újra a szokott utalási rendben és tartalommal teljesíti a nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár. Február hónapban a nyugdíjasoknak járó kifizetések rendje a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt megváltozott, március hónapban erre már nem kell számítani.
nyugdíjkifizetésMagyar Államkincstár

Hamarosan újabb kifizetést kapnak a nyugdíjasok: a Magyar Államkincstár honlapján megjelent információk szerint a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők az előzetesen már megismert információk szerint március 12-én, csütörtökön számíthatnak ellátásuk bankszámlájukon történő jóváírására. Ez azt jelenti, hogy cikkünk megjelenésétől számítva a 23. napon érkezik az újabb nyugdíjutalás.

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
A következő hónaptól, márciustól visszaáll a nyugdíjkifizetés rendje a korábban közzétettekre (illusztráció)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Márciusban visszaáll az alapszabályok szerint nyugdíjkifizetési rend

Mint ismert, februárban azért változott meg a szokott nyugdíjutalási, valamint postai kézbesítési rendje a nyugdíjaknak és a nyugdíjszerű ellátásoknak, mert a február havi nyugdíj mellett a jogosultak megkapták a 13. havi nyugdíjukat, valamint a 14. havi nyugdíj első hetére vonatkozó (a teljes havi nyugdíj 25 százaléka) összeget is. Ez változásokat okozott a kifizetésekben a banki utalásoknál, valamint a Magyar Posta a kifizetési naptártól eltérve, korábban kezdte meg az utalványon történő kifizetéseket is.

Márciusban a kincstári utalás és a posta kifizetés is visszajár az alapszabályok szerinti rendre.

A Magyar Államkincstár tájékoztató jellegű információi szerint március 12-én teljesítik a banki utalásokat, a Magyar Posta pedig a kézbesítési naptárban jelöltek szerint végzi majd a készpénzes kifizetéseket.

A nyugdíjasokról való méltó gondoskodás a kormányzat kiemelt törekvései közé tartozik. Miként a Magyar Nemzet írja a szervezet közlése alapján, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint

 a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is.

Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.

 

