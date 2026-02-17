Kiderült, melyik hónapban áll vissza a nyugdíjutalási rend – mutatjuk!

Hamarosan újabb kifizetést kapnak a nyugdíjasok: a Magyar Államkincstár honlapján megjelent információk szerint a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők az előzetesen már megismert információk szerint március 12-én, csütörtökön számíthatnak ellátásuk bankszámlájukon történő jóváírására. Ez azt jelenti, hogy cikkünk megjelenésétől számítva a 23. napon érkezik az újabb nyugdíjutalás.

A következő hónaptól, márciustól visszaáll a nyugdíjkifizetés rendje a korábban közzétettekre (illusztráció)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Márciusban visszaáll az alapszabályok szerint nyugdíjkifizetési rend

Mint ismert, februárban azért változott meg a szokott nyugdíjutalási, valamint postai kézbesítési rendje a nyugdíjaknak és a nyugdíjszerű ellátásoknak, mert a február havi nyugdíj mellett a jogosultak megkapták a 13. havi nyugdíjukat, valamint a 14. havi nyugdíj első hetére vonatkozó (a teljes havi nyugdíj 25 százaléka) összeget is. Ez változásokat okozott a kifizetésekben a banki utalásoknál, valamint a Magyar Posta a kifizetési naptártól eltérve, korábban kezdte meg az utalványon történő kifizetéseket is.

Márciusban a kincstári utalás és a posta kifizetés is visszajár az alapszabályok szerinti rendre.

A Magyar Államkincstár tájékoztató jellegű információi szerint március 12-én teljesítik a banki utalásokat, a Magyar Posta pedig a kézbesítési naptárban jelöltek szerint végzi majd a készpénzes kifizetéseket.

A nyugdíjasokról való méltó gondoskodás a kormányzat kiemelt törekvései közé tartozik. Miként a Magyar Nemzet írja a szervezet közlése alapján, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint

a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is.

Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.