Indul a februári pénzeső, mellette újabb üzletláncnál lesz nyugdíjaskedvezmény – mutatjuk, mely boltokban!

A kormányzati intézkedéseknek hála, februárban a nyugellátásra jogosultak a szokott ellátásuk mellett a 13. havi nyugdíj egyösszegű kifizetésére, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére is számíthatnak. A nyugdíjasokra gondolva hirdetett kedvezményes vásárlási időszokat a Breier Csoport az általa üzemeltetett Príma és CBA üzletekben (tehát a lehetőség nem minden üzletben lesz elérhető). A vállalat közlése szerint minden nyugdíjas vásárló 5 százalék végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül. A kedvezmény igénybevételéhez mindössze annyi szükséges, hogy a hagyományos kasszáknál felmutassák a nyugdíjas igazolványukat, így azonnal jár a végösszeg kedvezmény.

A nyugdíjasok kedvezményekre számíthatnak több Príma és CBA üzletben (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic

Ezt jelenti pontosan a nyugdíjasoknak kínált kedvezmény

A Breier Csoport közleménye szerint ezen túl is számíthatnak kedvezményre a nyugdíjasok. Ugyanis minden 5000 forint feletti vásárlás esetén további 500 forint értékű kupont kapnak a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők, amelyet egész márciusban felhasználhatnak, beválthatnak az üzletekben (az üzletek listája, amelyekben érvényesek a vállalat ajánlatai, ezen az oldalon tekinthető meg). Ez különösen a húsvéti időszak előtt jelent érezhető támogatást a mindennapi bevásárlások során.

„Küldetésünknek tartjuk, hogy a mindennapi bevásárlás ne jelentsen plusz terhet azok számára, akik egy életen át dolgoztak. A Nyugdíjas Hetek célja, hogy februárban azonnali könnyebbséget, márciusban pedig előnyt biztosítsunk a húsvéti készülődéshez is” – mondta Breier Péter, tulajdonos.

A cég szerint az ajánlat célja, hogy valós, azonnali könnyebbséget nyújtson a nyugdíjasoknak. A kedvezményes időszakot február 16-28-a között tartják a hozzájuk tartozó Príma és CBA üzletekben.

A cég közleményében azt írja: „a Breier Csoport számára a Nyugdíjas Hetek nem egyszeri akció, hanem annak a szemléletnek a része, amely szerint a helyi közösségek támogatása, az idősek megbecsülése és a mindennapi élet megkönnyítése hosszú távon is érték”.

A Vörösvár Kft. 1992 óta működtet CBA és PRÍMA üzleteket Budapesten és környékén, a Breier Csoport részeként. A cégcsoporthoz köthető többek között Magyarország első Élelmiszer Outlet koncepciójának megvalósítása. Az üzlet megnyitásáról az Origón megjelent cikket itt találja.