Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

nyugdíj

Érkezik az újabb kedvezmény a nyugdíjasoknak

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dupla plusz negyedhavi nyugdíjkifizetések után újabb komoly segítség érkezik a nyugellátásban részesülőkhöz. A Magyar Államkincstár a napokban kezdte meg annak az utazási utalványnak a postázását, amellyel a 65 év alatti nyugdíjasok és más, ellátásban részesülők díjmentesen, vagy szinte ingyen használhatják a közösségi közlekedést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjutazási utalványnyugdíjfolyósító igazgatóságellátottak utazási utalványmagyar államkincstár

Március közepéig mintegy háromszázezer, 65 év alatti magyar állampolgár kapja meg postai úton az úgynevezett Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Ez a dokumentum komoly megtakarítást jelent a nyugdíjasok számára, hiszen a kiállítást követő év március 31-ig korlátlan számú, teljesen díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, emellett 90 százalékos extra kedvezményt biztosít a vármegye- és országbérletek megvásárlásához.

Az utalvány komoly kedvezményt jelent a nyugdíjasok sázmára.a tömegközlekedésen utazáshoz. / Fotó: Shutterstock / Shutterstock
Az utalvány jelentős kedvezményt biztosít a nyugdíjasok sázmára a tömegközlekedésen utazáshoz. / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Örülhetnek a nyugdíjasok: kinek jár a kedvezmény?

A támogatásra a 65. életévüket be nem töltött, de már valamilyen nyugellátásban – öregségi, özvegyi, árvaellátás vagy szülői nyugdíjban – részesülő személyek jogosultak. A kedvezmény kiterjed a rokkantsági ellátásban részesülőkre (meghatározott egészségi állapottól függően), a nemzeti gondozási díjat kapókra, valamint a gyermekvédelmi nevelőszülőkre és a gondozásukban lévő gyermekekre is. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint, fontos, hogy ha a jogosult gyámság alatt áll, a dokumentum a gondviselő nevére és címére érkezik. 

Ha az okmány elveszne, cseréje vagy pótlása díjmentesen kérhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.

Az utazási kedvezmény egy újabb jelentős tétel a kormányzati támogatások sorában, amelyek a kiszolgáltatottabb csoportok megélhetését segítik. Nemrég például történelmi mértékű, dupla kifizetés érkezett az idősekhez. A februári rendes havi járandóság mellett ugyanis kifizették a 13. havi nyugdíjat és a frissen bevezetett 14. havi nyugdíj első részletét is. Zsigó Róbert államtitkár korábbi tájékoztatása szerint egy átlagnyugdíjas esetében ez az egyidejűleg kézbesített, extra támogatás az 560 ezer forintot is elérte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!