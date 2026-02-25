Érkezik az újabb kedvezmény a nyugdíjasoknak

Március közepéig mintegy háromszázezer, 65 év alatti magyar állampolgár kapja meg postai úton az úgynevezett Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Ez a dokumentum komoly megtakarítást jelent a nyugdíjasok számára, hiszen a kiállítást követő év március 31-ig korlátlan számú, teljesen díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, emellett 90 százalékos extra kedvezményt biztosít a vármegye- és országbérletek megvásárlásához.

Az utalvány jelentős kedvezményt biztosít a nyugdíjasok sázmára a tömegközlekedésen utazáshoz. / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Örülhetnek a nyugdíjasok: kinek jár a kedvezmény?

A támogatásra a 65. életévüket be nem töltött, de már valamilyen nyugellátásban – öregségi, özvegyi, árvaellátás vagy szülői nyugdíjban – részesülő személyek jogosultak. A kedvezmény kiterjed a rokkantsági ellátásban részesülőkre (meghatározott egészségi állapottól függően), a nemzeti gondozási díjat kapókra, valamint a gyermekvédelmi nevelőszülőkre és a gondozásukban lévő gyermekekre is. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint, fontos, hogy ha a jogosult gyámság alatt áll, a dokumentum a gondviselő nevére és címére érkezik.

Ha az okmány elveszne, cseréje vagy pótlása díjmentesen kérhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól.

Az utazási kedvezmény egy újabb jelentős tétel a kormányzati támogatások sorában, amelyek a kiszolgáltatottabb csoportok megélhetését segítik. Nemrég például történelmi mértékű, dupla kifizetés érkezett az idősekhez. A februári rendes havi járandóság mellett ugyanis kifizették a 13. havi nyugdíjat és a frissen bevezetett 14. havi nyugdíj első részletét is. Zsigó Róbert államtitkár korábbi tájékoztatása szerint egy átlagnyugdíjas esetében ez az egyidejűleg kézbesített, extra támogatás az 560 ezer forintot is elérte.