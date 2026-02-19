Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

A mai kormányülést alapvetően meghatározó téma volt az, hogy Magyarországra január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság-vezetéken. Bár Magyarország energiaellátása biztonságban van, de az elmúlt napok sűrű, érthető módon nagy médiafigyelmet kiváltó fejleményei azt mutatják, hogy a helyzetet komolyan kell venni: ha a hazai és régiós üzemanyag-ellátás összeomlására nem is, de arra érdemes készülni, hogy tapintható következményei lesznek a fő szállítási útvonalat jelentő Barátság-vezeték kiürülésnek. Ezekről fejtette ki elemzői álláspontját az Origónak Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője. Mielőtt erre térünk rá, érdemes néhány mondatban összefoglalni a mostani helyzet előzményei!
Olajhelyzet: ez történt eddig a Barátság-vezeték leállása óta
Magyarország kőolajjal való vezetékes ellátása két útvonalon biztosított: a keleti irányból, Ukrajnán át érkező Barátság-vezetéken, valamint az Adria-vezetéken, mely Horvátországból kiindulva biztosít a kőolaj számára szállítási lehetőséget (nem csak Magyarország számára). Nincs kérdés afelől, hogy a hazai ellátás szempontjából melyiknek van nagyobb jelentősége:
a Barátság-vezetéken tavaly közel 5 millió tonna kőolaj érkezett inportként Magyarországra, míg az Adrián át ennek kevesebb mint a tizede, 400 ezer tonna.
Bár a két vezetékrendszer névleges éves kapacitása egymással összemérhető (a Barátságé 13,9 millió tonna, az Adriáé 10 millió, előbbi legfeljebb 8 millió tonnáig van kihasználva), a szállításokhoz kapcsolódó egyéb paraméterek (pl. tranzitdíjak, illetve a tengeri szállítás drágább jellege) okán a Barátság-vezeték – történetileg is meghatározott - elsősége vitathatatlan. Idén ugyanakkor – miként Olekszij Anton megfogalmazta – minden korábbi időszaknál hosszabb leállást látni a Barátság-vezetéken folyó szállításokban.
Nézzük, mi történt eddig!
- A Barátság-vezetéken szállított mennyiségben már januárban visszaesést regisztráltak, a korábbi napi kb. 200 000 hordó helyett csak 150 000 hordónyi érkezett átlagban.
- Január 27-én egy orosz támadás megrongált egy kompresszorállomást, ami miatt teljesen leállítak a szállítások.
- A támadás után ugyanakkor az ukrán szállítóvállalat, az Ukrtransznafta február 6-ra minden technikai feltételt teljesített ahhoz, hogy a szállítások meginduljanak, az orosz fél szerint erre onnantól kezdődően mindössze a megfelelő döntésre lett volna szükség, amit viszont nem hoztak meg. Erről ugyanakkor az ukrán fél azóta sem kommunikált, ennek jelentőségére pedig külön kitérünk cikkünk második felében.
- A szállítások elmaradása miatt a MOL február közepén bejelentette, hogy kérvényezi a magyar stratégiai kőolajtartalék egy részének felszabadítását: 250 000 tonnát szeretnének kivenni a készletből, anmelynek mértéke a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint január 31-én 626 900 tonna kőolaj volt (kőolaj-egyenértékben 541 900 tonna).
- Közben a magyar fél tengeri szállítású orosz kőolajbeszerzést indított, 500 000 tonna mennyiségben, melyre a vonatkozó EU-s szankciók kitétele szerint lehetősége van.
- A tengeren érkező olajnak március folyamán kellene az Adria-vezetéken elindulnia a MOL finomítói felé, ám úgy tűnik, a horvát fél uniós kötelezettségének vonakodik eleget tenni, arra hivatkozva, hogy szankciók alá eső orosz olajról van szó.
- Ezt ugyanakkor sem a magyar, sem a szlovák fél nem nézi tétlenül, és az Európai Bizottsághoz fordultak a kérdésben.
- Aktuális fejlemény pedig az, hogy mivel a magyar kormány ukrán zsarolásként ítéli meg a szállítások el nem indítását a Barátság-vezetéken, ezért válaszlépéseket tesz Ukrajna irányába (ahogy Pozsony is). Teszi ezt azért, mert a kormányzat számára rendelkezésre álló információk szerint a technikai és műszaki feltételek adottak a szállításokhoz, amelyre ráadásul szerződéses vállalás köti az ukrán felet, azt azonban politikai akaratból nem végzik el.
Nagyjából itt tart most a magyarországi kőolajszállítások leállásának helyzete a Barátság-vezetéken, hozzátéve, hogy az iménti fejlemények jelentős része az elmúlt napokban történt (illetve vált nyilvánossá). Magyarország energiaellátása biztosított, több mint 90 napra elengedő a tartalék (egyelőre nem fenyeget ellátásveszély, miként nemrég Szerbiában a NIS kőolaj nélkül maradása miatt), de ha az olajszállítások már a következő napokban újraindulnának a Barátság-vezetéken, a leállásnak már akkor is lesznek következményei.
Nem mindegy, hogy napi ellátásról vagy a stratégiai készletről van szó
A lehetségesek közül két fő csomópontot különítettünk el abban a kérdésben, hogy milyen következményekkel járhat a Barátság-vezetéken érkező szállítások elmaradása a magyar kőolaj- és üzemanyaghelyzetre nézve. Másképp fogalmazva: az egyik kérdés, hogy milyen időtávon várható a magyarországi import helyreállása akkor, ha – aminek cikkünk készítésekor nincs látható jele – megindulna az áramlás a vezetéken; a másik pedig az, hogy az üzemanyagok végfogyasztói tapasztalhatnak-e áremelkedéseket a töltőállomásokon pusztán a fennálló helyzetre tekintettel.
Ami az importot illeti, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint érdemes elkülöníteni azt, hogy a napi finomítási üzemhez szükséges kőolajmennyiségről, vagy a stratégiai tartalék visszatöltségéről van szó, mert ezek időben is más nagyságrendet jelentenek:
- ha a Barátság-vezetéken újraindul a szállítás, 3-5 nap elegendő lehet arra, hogy az ukrán döntés meghozatala után az érkező orosz olaj eljusson a finomítókig, illetve praktikusan a Dunai Finomítóba;
- más a helyzet ugyanakkor a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltéséről, mert ez sokkal hosszabb és folyamat, ha csak a MOL által most kikért 250 000 tonnát vesszük alapul, akár három hónap vagy ennél hosszabb idő is lehet.
Olekszij Anton jelzi: alapvetően minden időtartam attól függ, mennyit használunk fel a rendelkezésre álló készletből, de fontos rögzíteni, hogy a stratégiai készlet visszatöltése piacon alapon lehetséges. Míg a napi kőolajszállítások nagyjából a napi kereslettel összehangoltak, addig a stratégiai készlet visszatöltéséhez plusz mennyiséget kell beszerezni, ami összességében hosszabbá teszi a folyamatot.
Ennek időtartama függ attól, mekkora mennyiséget fognak végül felhasználni a stratégiai készletből
– mondta az elemző.
Úgy tűnik tehát, hogy míg Magyarországon nincs ellátásbiztonsági probléma, a stratégiai készlet viszont jobban „megsínyli” a kialakult helyzetet, aminek rendezése nem csak időt, hanem – miként Olekszij Anton felhívta rá a figyelmet – a piaci beszerzések miatt plusz forrásokat is igényel.
Mi várható a magyarországi töltőállomásokon?
A problémakör másik vonatkozása az, hogy ennek ellenére – vagy emellett – mire számíthatnak az autósok a töltőállomásokon az üzemenyagáraknál.
„Benzinhiány, dízelhiány nem lesz, de kismértékű, akár 5 százalékot elérő növekedésre számítani lehet a magyarországi kiskereskedelmi árakban a kialakult helyzetben.
Ennek oka, hogy a tengeren szállított olaj behozatala logisztikailag nehezebb, és nem csak a szárazföldi vezetékes szállítását, hanem a tengeri szállítást is ki kell fizetni
– mondta az elemző, aki szerint az ármozgás mértéke e szempontból is nagyban függ a helyzet időbeni kifutásától, de a csekély mértékű áremelkedés biztosra vehető. Olekszij Anton ugyanakkor jelezte: nagy üzemanyagár-emelkedésre a következő mintegy két hónapban nem kell számítani, tekintve, hogy a mostani tartalékok 96 napra elegendők.
„Nehéz kérdés, hogy mikor fog visszaállni a szállítás a Barátság-vezetéken, s mint mondtam, ha megszületik az ezirányú döntés és a kiadják az engedélyt, még attól számítva is 3-5 nap kell ahhoz, hogy olaj jusson a finomítókba. Ezzel együtt is így vélem, hogy két hónapig nem lesz jelentős üzemanyagár-emelkedés” – mondta az elemző.
Olekszij Anton ezek mellett kérdésre válaszolva elmondta: továbbra sincs információ az ukrán fél részéről, hogy pontosan hol tart a helyreállítás, okozhat-e csúszást az újraindulásban az, hogy az orosz fél állításától eltérően esedtgleg még mindig nem sikerült biztosítani a technikai feltételeket, vagy esetleg más probléma is ütköztek. Mivel azonban az ukrán fél nem kommunikál világosan és egyértelműen a helyzetről, ezért merülhet fel a gyanú, hogy politikai nyomásgyakorlásról van stzó.
„Az ukrán energetikai mérnökök elég jó munkát végeznek a háború alatt is. Az ukrán energetikai infrastruktúrát gyakran érik támadások, de megvan a szakmai tudás és a megfelelő személyzet ahhoz, hogy a hibák, rongálások nagyját néhány nap, legfeljebb egy-két hét alatt kijavítsák. De mivel nincs nyilvános kommunikáció az ukránok részéről, most hol tartanak a folyamatban, ezért felmerül a politikai nyomásgyakorlás gyanúja" – mondta az Origónak az elemző.