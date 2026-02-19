Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

A mai kormányülést alapvetően meghatározó téma volt az, hogy Magyarországra január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság-vezetéken. Bár Magyarország energiaellátása biztonságban van, de az elmúlt napok sűrű, érthető módon nagy médiafigyelmet kiváltó fejleményei azt mutatják, hogy a helyzetet komolyan kell venni: ha a hazai és régiós üzemanyag-ellátás összeomlására nem is, de arra érdemes készülni, hogy tapintható következményei lesznek a fő szállítási útvonalat jelentő Barátság-vezeték kiürülésnek. Ezekről fejtette ki elemzői álláspontját az Origónak Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője. Mielőtt erre térünk rá, érdemes néhány mondatban összefoglalni a mostani helyzet előzményei!

Olajfáklya a MOL százhalombattai olajüzmében, a Dunai Finomítóban

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Olajhelyzet: ez történt eddig a Barátság-vezeték leállása óta

Magyarország kőolajjal való vezetékes ellátása két útvonalon biztosított: a keleti irányból, Ukrajnán át érkező Barátság-vezetéken, valamint az Adria-vezetéken, mely Horvátországból kiindulva biztosít a kőolaj számára szállítási lehetőséget (nem csak Magyarország számára). Nincs kérdés afelől, hogy a hazai ellátás szempontjából melyiknek van nagyobb jelentősége:

a Barátság-vezetéken tavaly közel 5 millió tonna kőolaj érkezett inportként Magyarországra, míg az Adrián át ennek kevesebb mint a tizede, 400 ezer tonna.

Bár a két vezetékrendszer névleges éves kapacitása egymással összemérhető (a Barátságé 13,9 millió tonna, az Adriáé 10 millió, előbbi legfeljebb 8 millió tonnáig van kihasználva), a szállításokhoz kapcsolódó egyéb paraméterek (pl. tranzitdíjak, illetve a tengeri szállítás drágább jellege) okán a Barátság-vezeték – történetileg is meghatározott - elsősége vitathatatlan. Idén ugyanakkor – miként Olekszij Anton megfogalmazta – minden korábbi időszaknál hosszabb leállást látni a Barátság-vezetéken folyó szállításokban.

Nézzük, mi történt eddig!

A Barátság-vezetéken szállított mennyiségben már januárban visszaesést regisztráltak, a korábbi napi kb. 200 000 hordó helyett csak 150 000 hordónyi érkezett átlagban.

Január 27-én egy orosz támadás megrongált egy kompresszorállomást, ami miatt teljesen leállítak a szállítások.

A támadás után ugyanakkor az ukrán szállítóvállalat, az Ukrtransznafta február 6-ra minden technikai feltételt teljesített ahhoz, hogy a szállítások meginduljanak, az orosz fél szerint erre onnantól kezdődően mindössze a megfelelő döntésre lett volna szükség, amit viszont nem hoztak meg. Erről ugyanakkor az ukrán fél azóta sem kommunikált, ennek jelentőségére pedig külön kitérünk cikkünk második felében.

A szállítások elmaradása miatt a MOL február közepén bejelentette, hogy kérvényezi a magyar stratégiai kőolajtartalék egy részének felszabadítását: 250 000 tonnát szeretnének kivenni a készletből, anmelynek mértéke a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint január 31-én 626 900 tonna kőolaj volt (kőolaj-egyenértékben 541 900 tonna).

Közben a magyar fél tengeri szállítású orosz kőolajbeszerzést indított, 500 000 tonna mennyiségben, melyre a vonatkozó EU-s szankciók kitétele szerint lehetősége van.

A tengeren érkező olajnak március folyamán kellene az Adria-vezetéken elindulnia a MOL finomítói felé, ám úgy tűnik, a horvát fél uniós kötelezettségének vonakodik eleget tenni, arra hivatkozva, hogy szankciók alá eső orosz olajról van szó.

Ezt ugyanakkor sem a magyar, sem a szlovák fél nem nézi tétlenül, és az Európai Bizottsághoz fordultak a kérdésben.

Aktuális fejlemény pedig az, hogy mivel a magyar kormány ukrán zsarolásként ítéli meg a szállítások el nem indítását a Barátság-vezetéken, ezért válaszlépéseket tesz Ukrajna irányába (ahogy Pozsony is). Teszi ezt azért, mert a kormányzat számára rendelkezésre álló információk szerint a technikai és műszaki feltételek adottak a szállításokhoz, amelyre ráadásul szerződéses vállalás köti az ukrán felet, azt azonban politikai akaratból nem végzik el.

Nagyjából itt tart most a magyarországi kőolajszállítások leállásának helyzete a Barátság-vezetéken, hozzátéve, hogy az iménti fejlemények jelentős része az elmúlt napokban történt (illetve vált nyilvánossá). Magyarország energiaellátása biztosított, több mint 90 napra elengedő a tartalék (egyelőre nem fenyeget ellátásveszély, miként nemrég Szerbiában a NIS kőolaj nélkül maradása miatt), de ha az olajszállítások már a következő napokban újraindulnának a Barátság-vezetéken, a leállásnak már akkor is lesznek következményei.