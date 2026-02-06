Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

olaj

Rákkeltő, azonnal visszahívták ezt a terméket a fogyasztóvédők

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti, rákkeltő anyag jelenlétét mutatták ki az Indiából származó, Hollandián keresztül importált termékben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
olajtermékvisszahívásnemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságrákkeltő

Újabb élelmiszerbotrány rázta meg a piacot: veszélyes anyagot találtak egy Magyarországra is beszállított, népszerű étolajban. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül futott be a riasztás, amely szerint határérték feletti mennyiségben mutattak ki glicidil-észtereket egy Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A problémás termék ráadásul egy holland importőrön keresztül hazánkba is eljutott — így magyar fogyasztók konyhájába is bekerülhetett a kifogásolt olaj.

olaj, étolaj, termékvisszahívás, India
Az Alesie márkájú, 1 literes kiszerelésű finomított rizskorpaolajat kivonták a forgalomból. Fotó: artem evdokimov / Shutterstock

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késlekedés nélkül felvette a kapcsolatot az érintett céggel, a Discovery Bliss Trade Kft.-vel. A vállalkozás — a fogyasztók egészségét szem előtt tartva — együttműködött a hatósággal, és saját hatáskörben azonnali termékvisszahívást rendelt el. A kifogásolt tételek begyűjtése már megkezdődött, a visszavont termékek sorsát — legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról — a hatóság folyamatosan nyomon követi.

A botrány középpontjában az Alesie márkájú, 1 literes kiszerelésű finomított rizskorpaolaj áll. A termék minőségmegőrzési ideje 2027. június 1., gyártási dátuma 2025. május 5., gyártója az indiai AWL Agri Business, importőre a holland Caribecom Trading BV, hazai forgalmazója pedig a már említett Discovery Bliss Trade Kft.

Szakértők szerint a kimutatott glicidil-észterek különösen aggasztó vegyületek. Ezek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során keletkeznek, és a szervezetbe kerülve glicidollá alakulhatnak — ez az anyag pedig rákkeltő hatású. Nem véletlen, hogy jelenlétük szigorú határértékhez kötött, túllépése pedig azonnali intézkedést von maga után.

A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek: aki a fenti azonosítókkal rendelkező olajból vásárolt, semmiképp se használja fel! A terméket ne fogyasszák el, inkább vigyék vissza a vásárlás helyére, vagy kövessék a forgalmazó által közzétett visszahívási tájékoztatót.

Alig egy hónapja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) avokádóból készült olajat vont ki a forgalomból és hívott vissza a vásárlóktól a magyarországi Tesconál. A Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását ugyancsak a határérték feletti glicidol tartalma miatt kezdeményezte a hatoság.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!