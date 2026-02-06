Rákkeltő, azonnal visszahívták ezt a terméket a fogyasztóvédők

Újabb élelmiszerbotrány rázta meg a piacot: veszélyes anyagot találtak egy Magyarországra is beszállított, népszerű étolajban. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül futott be a riasztás, amely szerint határérték feletti mennyiségben mutattak ki glicidil-észtereket egy Indiából származó finomított rizskorpaolajban. A problémás termék ráadásul egy holland importőrön keresztül hazánkba is eljutott — így magyar fogyasztók konyhájába is bekerülhetett a kifogásolt olaj.

Az Alesie márkájú, 1 literes kiszerelésű finomított rizskorpaolajat kivonták a forgalomból. Fotó: artem evdokimov / Shutterstock

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késlekedés nélkül felvette a kapcsolatot az érintett céggel, a Discovery Bliss Trade Kft.-vel. A vállalkozás — a fogyasztók egészségét szem előtt tartva — együttműködött a hatósággal, és saját hatáskörben azonnali termékvisszahívást rendelt el. A kifogásolt tételek begyűjtése már megkezdődött, a visszavont termékek sorsát — legyen szó megsemmisítésről vagy elszállításról — a hatóság folyamatosan nyomon követi.

A botrány középpontjában az Alesie márkájú, 1 literes kiszerelésű finomított rizskorpaolaj áll. A termék minőségmegőrzési ideje 2027. június 1., gyártási dátuma 2025. május 5., gyártója az indiai AWL Agri Business, importőre a holland Caribecom Trading BV, hazai forgalmazója pedig a már említett Discovery Bliss Trade Kft.

Szakértők szerint a kimutatott glicidil-észterek különösen aggasztó vegyületek. Ezek a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során keletkeznek, és a szervezetbe kerülve glicidollá alakulhatnak — ez az anyag pedig rákkeltő hatású. Nem véletlen, hogy jelenlétük szigorú határértékhez kötött, túllépése pedig azonnali intézkedést von maga után.

A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek: aki a fenti azonosítókkal rendelkező olajból vásárolt, semmiképp se használja fel! A terméket ne fogyasszák el, inkább vigyék vissza a vásárlás helyére, vagy kövessék a forgalmazó által közzétett visszahívási tájékoztatót.

Alig egy hónapja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) avokádóból készült olajat vont ki a forgalomból és hívott vissza a vásárlóktól a magyarországi Tesconál. A Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását ugyancsak a határérték feletti glicidol tartalma miatt kezdeményezte a hatoság.