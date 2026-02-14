Nemhogy lejönni nem tudunk az olajról, még a mesterséges intelligenciát is lenyomhatja

Az MI elveszítheti a fényét, a pénz visszaáramlik a nagy olajcégekbe – így lehet röviden összefoglalni annak tanulságát, hogy néhány nappal ezelőtt meredek esést szenvedtek el a Big Tech részvényei (a Google/Alphabet, Amazon, Apple, Facebook/Meta és az Nvidia céget sorolják ide), miután a befektetők attól tartva adták fel pozícióikat (papírjaikat pedig el-), hogy a mesterséges intelligencia kiszoríthatja a hagyományos szoftvereket a piacokról. Ám elemzői kommentárokból kiderül: a befektetők amiatt is aggódnak, hogy az MI-vel összefüggésben ezek a cégek egyszerűen túl sokat költenek.

Az MI-iparága nincs bajban, de egyes értékelések szerint a befektetők most újra az olaj- és gázipar felé fordulnak a tech-cégek kiadásai tervei miatt (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Az olaj- és földgázszektor újea vonzza a befektetőket

A technológiai szektorba vetett, befektetésekben megnyilvánuló bizalom az egekben szárnyalt az elmúlt években. A főként a mesterséges intelligencia iparága által hajtott növekedés már kimutathatóan meg is borította egyes tőzsdei indexek korábbi egyensúlyát, s miközben a lelkesedés nem hagy alább, többen attól tartanak: az MI-láz előbb-utóbb lufiként durran ki. Miközben befektetők egy része a hagyományos szoftveripar végét látja a már programozási feladatokra is képes MI-k miatt, az aggodalmakat az is növeli, hogy

a legnagyobb tech-cégek őrületes összegeket költenének idén – főként a már hallucinációs indexszel is értékelt mesterséges intelligenciák miatt.

A riadalom – melyet főként az amerikai tőzsdéken lehetett látni is néhány napja a vállalati gyorsjelentésekkel kapcsolatban – akkora volt, hogy az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang is nyugtatni próbált, elutasítva a kiadások miatti az aggodalmakat. Az Oilprice szerint Huang kijelentette: „Elterjedt az a nézet, hogy a szoftveripar hanyatlik, és az MI fogja felváltani. Ezt onnan lehet látni, hogy számos szoftvercég részvénye komoly nyomás alá került, mert valahogy az MI majd lecseréli őket.

Ez a világ leglogikátlanabb állítása, és az idő majd igazolja azt, hogy ez valóban így van.

Ám mint jeleztük, a Big Tech szektor körül azonban más jellegű aggodalmak is erősödnek, amelyek miatt a kereskedők és befektetők egyre inkább a biztonságosabb, hagyományosnak tekinthető iparágak – nevezetesen az olaj- és gázipar – felé fordulnak.

Ezek az aggodalmak lényegében a technológiai óriások idei költési terveiből fakadnak, amelyek csak idén meghaladják a 660 milliárd dollárt – ez felfoghatatlan összeg, nagyjából 217 ezer milliárd forint.

Nézzük meg ezt az össeget néhány, vállalathoz rendelt számmal:

az Amazon néhány napja jelentette be, hogy 2026-ban 200 milliárd dolláros tőkekiadással számol, ez 50 milliárddal több a piaci várakozásoknál (a tőkekiadás hosszabb távra, célirányosan szóló fizikai vagy egyéb eszközök beszerzését jelenti, melyek évekre szóló fejlesztésekben jelennek meg);

a Meta közölte, hogy idén 135 milliárd dollárt költ, ami közel kétszerese a 2025-ös tőkekiadásának, és a pénz nagy részét MI-fejlesztésekre fordítja (az MI-fejlesztéseknél lényeges a kiszolgáló fizikai hardverelemek, energiaellátás stb. biztosítása is, azok minden kézzelfogható eszközével együtt).

S mindeközben, míg a Big Tech adatközpontokra, chipekre és energiaellátásra égeti a készpénzt, a nagy olajcégek csendben teszik, amihez a legjobban értenek: olajat és gázt, azaz energiát termelnek ki – utóbbi ráadásul elengedhetetlen a technológiai cégek MI-beruházásaihoz, ennek ellentmondásairól és kihívásairól az Origón is írtunk.