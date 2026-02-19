Ha az olajárnak hiszünk, akkor ebből újabb háború lesz

Az olaj ára szerda után csütörtök reggel ismét erősödött Európában: a benchmarknak számító Brent típusú nyersolaj ára több mint 71,50 dollárra ugrott, ami fél év legmagasabb szintje. Az ok a geopolitikai feszültség növekedése: a Washington és Teherán közti tárgyalások nem haladnak érdemben előre, és az Egyesült Államok egyre több katonai egységet von össze a Perzsa-öböl térségébe.

Az olajárak mutatják, hogy a piac arra számít, háborús helyzet alakul ki Iránban (az illusztárciós célú képen amerikai katonai egységek)

Fotó: Pexels

Az olajpiac már az iráni háborút árazza

A piac már egyértelműen az iráni háború kitörését árazza: az amerikai-iráni, az iránti atomprogramot érintő tárgyalások nem a várt tempóban való haladása tovább növelte a feszültéget az iszlám ország körül. A hírek szerint Donald Trump türelme fogyóban van Teherán irányába - emlékezetes, hogy nemrég a forradalmi jelleggű megmozdulások miatti hatalmi fellépések okán helyezett kilátásba csapásokat.

Izrael maximális készültségbe helyezte biztonsági és rendvédelmi erőit, összfüggésben azzal, hogy az iráni Forradalmi Gárda kedden hadgyakorlatot tartott, mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre - a hajózási biztonságra hivatkozva – le is zárt. S ha ez nem lenne elég: Teherán bejelentette, hogy csütörtökön közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Oroszországgal közösen.

A Hormuzi-szoros lezárása, annak megtétele Irán részéről – még ha csak ideiglenesen is – jelzésértékű, és általában mindig riadalmat okoz a piacokon. A szoroson a világ olajforgalmának mintegy

20-25 százaléka halad át, ami a 2024-es adatok szerint napi 20 millió hordó, főleg Ázsiába szállított olajat jelent;

egyúttal Irán saját exportja számára is kiemelkedő fontosságú.

Úgy tűnik azonban, hogy egyelőre a csütörtöki nap az, amikorra igazán megmutatkozott a feszültség hatása.

Az amerikai nyersolajreferencia, a WTI Crude is hasonló lendülettel emelkedett, mint a korábban említett Brent: hordónként 66,37 dollárra, 1,8 százalékos pluszba, miután szerdán már 4 százalékkal erősödött a zárásig

– írja az Oilprice összefoglalója.