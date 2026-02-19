Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

olajár

Ha az olajárnak hiszünk, akkor ebből újabb háború lesz

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hathónapos csúcsra ugrottak az olajárak, mivel úgy tűnik, nem került közelebb az Egyesült Államok és Irán között feszülő, több rétegű konfliktus megoldása. Az idei évre a piaci prognózisok hordónkénti 70 dollár vagy az alatti olajárszintet jeleztek előre, mostanra viszont az egyik benchmarkot rövid idő alatt emelték 7O dollár fölé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
olajárIránháború

Az olaj ára szerda után csütörtök reggel ismét erősödött Európában: a benchmarknak számító Brent típusú nyersolaj ára több mint 71,50 dollárra ugrott, ami fél év legmagasabb szintje. Az ok a geopolitikai feszültség növekedése: a Washington és Teherán közti tárgyalások nem haladnak érdemben előre, és az Egyesült Államok egyre több katonai egységet von össze a Perzsa-öböl térségébe.

Az olajárak mutatják, hogy a piac arra számít, háborús helyzet alakul ki Iránban (az illusztárciós célú képen amerikai katonai egységek)
Az olajárak mutatják, hogy a piac arra számít, háborús helyzet alakul ki Iránban (az illusztárciós célú képen amerikai katonai egységek)
Fotó: Pexels

Az olajpiac már az iráni háborút árazza

A piac már egyértelműen az iráni háború kitörését árazza: az amerikai-iráni, az iránti atomprogramot érintő tárgyalások nem a várt tempóban való haladása tovább növelte a feszültéget az iszlám ország körül. A hírek szerint Donald Trump türelme fogyóban van Teherán irányába - emlékezetes, hogy nemrég a forradalmi jelleggű megmozdulások miatti hatalmi fellépések okán helyezett kilátásba csapásokat

Izrael maximális készültségbe helyezte biztonsági és rendvédelmi erőit, összfüggésben azzal, hogy az iráni Forradalmi Gárda kedden hadgyakorlatot tartott, mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre - a hajózási biztonságra hivatkozva le is zárt. S ha ez nem lenne elég: Teherán bejelentette, hogy csütörtökön közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Oroszországgal közösen.

A Hormuzi-szoros lezárása, annak megtétele Irán részéről még ha csak ideiglenesen is jelzésértékű, és általában mindig riadalmat okoz a piacokon. A szoroson a világ olajforgalmának mintegy 

  • 20-25 százaléka halad át, ami a 2024-es adatok szerint napi 20 millió hordó, főleg Ázsiába szállított olajat jelent; 
  • egyúttal Irán saját exportja számára is kiemelkedő fontosságú.

Úgy tűnik azonban, hogy egyelőre a csütörtöki nap az, amikorra igazán megmutatkozott a feszültség hatása. 

Az amerikai nyersolajreferencia, a WTI Crude is hasonló lendülettel emelkedett, mint a korábban említett Brent: hordónként 66,37 dollárra, 1,8 százalékos pluszba, miután szerdán már 4 százalékkal erősödött a zárásig

írja az Oilprice összefoglalója.

A helyzet hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok kormánya Iránnak azt üzente, hogy „igen bölcs dolog lenne” megállapodást kötni, miközben a diplomáciai erőfeszítések és tárgyalások folynak ám a felek láthatóan nem tudnak közös nevezőre jutni.

Egyelőre lefékezett az olajár, a háború azonban napokon belül kitörhet

Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok egyre közelebb áll egy Irán elleni háborús művelet megindításához. A források szerint egy ilyen katonai hadjárat „semmiképp sem hasonlítható a venezuelai fellépéshez”, és akár „heteken át tartó, nagyléptékű műveletet is jelenthet”.

A rendelkezésre álló információk szerint Donald Trump amerikai elnök még nem hozott végső döntést a katonai beavatkozásról, de több lehetőséget is megvitatott akár egy, 

már ezen a szombaton is végrehajtható csapásról is folynak egyeztetések a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsadók között.

Elemzők szerint bár az olaj ára mostanra stabilizálódott, az olajpiac számára nem csak az számít, hogy az iráni olajtermelés hogyan alakulna egy konfliktus esetén, hanem az is, milyen hatással lehet egy ilyen lépés a Perzsa-öböl és azon belül a Hormuzi-szoroson átfolyó globális olajkiszállításokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!