Itt a Kreml bejelentése a magyarországi olajszállításokról – erre kell figyelni

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak. Az orosz fél megszólalása azt mutatja, hogy Moszkvában is komolyan veszik a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítások leállásának kérdését.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz olaj szállításával kapcsolatban nyilatkozott

Miként az Origón megírtuk: bár üzemanyaghiánytól egyelőre nem kell tartani, a helyzet komoly, a MOL a stratégiai kőolajtartalékból szabadítana fel készleteket, miközben a horvát fél oldalán némileg vonakodást látni az Adria-vezetékkel való kisegítéssel kapcsolatban arra hivatkozva, hogy az orosz kőolaj szankciók alá esik.

„Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak” – mondta Dmitrij Peszkov. Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva. Az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

A TASZSZ orosz hírügynökség kitér rá, hogy az EU álláspontja ellenére Magyarország és Szlovákia nem utasította el a versenyképes árú, jó minőségű orosz energiaszállításokat. Ukrajna azonban korábban a saját területén blokkolta a Barátság kőolajvezetéket, amelyet a szállításokra használtak.