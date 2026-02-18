Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. „Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le.

A horvát nyersolajszállító cég Janaf terminálja Omišalj kikötőjében

Fotó: Wikipedia Commons

Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken

Az ügy előzménye, hogy a Magyarország és Szlovákia olajjal való ellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság-kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik szállítmány. Bár

az orosz fél közlése szerint a szállítások újraindításának technikai akadálya már nincs,

a kőolaj az ukrán fél késedelme miatt áramlik még a vezetéken.

A MOL – hazai és régiós kötelezettségvállalásai miatt – kezdeményezte a stratégiai kőolajtartalék egy részének felszabadítását.

Szijjártó Péter már korábban nyomatékosan jelezte, hogy a magyar fél számít a horvát közreműködésre az olajszállítmányok kapcsán, azaz arra, hogy az Adria-vezetéken tengeri úton érkező orosz olaj érkezhet Magyarország irányába. Zágráb azonban vonakodik, aggálya amiatt van, hogy az orosz eredetű kőolajra szankciók vonatkoznak. Szijjártó Péter azonban emlékeztetett, hogy a horvátoknak uniós kötelezettsége a kialakult helyzetben a magyar és a szlovák fél kisegítése (a horvát gazdasági miniszter viszont emiatt arra utal, hogy a magyar kérés azt támasztja alá, hogy a magyar fél mégis csak megbízható ellátási útvonalnak gondolja az Adria-vezetéken való szállítást, ami kapcsán korábban kétségeket támasztott).

Az Európai Bizottsághoz fordult Budapest és Pozsony

A politikusok közötti vitát a magyar külügyi tárca vezetője az alábbival oldotta fel: „Magyarország elegendő, több mint három hónapra való tartalékkal rendelkezik.

Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik

– hangsúlyozta a miniszter.