Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. „Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le.
Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság-vezetéken
Az ügy előzménye, hogy a Magyarország és Szlovákia olajjal való ellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság-kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik szállítmány. Bár
- az orosz fél közlése szerint a szállítások újraindításának technikai akadálya már nincs,
- a kőolaj az ukrán fél késedelme miatt áramlik még a vezetéken.
A MOL – hazai és régiós kötelezettségvállalásai miatt – kezdeményezte a stratégiai kőolajtartalék egy részének felszabadítását.
Szijjártó Péter már korábban nyomatékosan jelezte, hogy a magyar fél számít a horvát közreműködésre az olajszállítmányok kapcsán, azaz arra, hogy az Adria-vezetéken tengeri úton érkező orosz olaj érkezhet Magyarország irányába. Zágráb azonban vonakodik, aggálya amiatt van, hogy az orosz eredetű kőolajra szankciók vonatkoznak. Szijjártó Péter azonban emlékeztetett, hogy a horvátoknak uniós kötelezettsége a kialakult helyzetben a magyar és a szlovák fél kisegítése (a horvát gazdasági miniszter viszont emiatt arra utal, hogy a magyar kérés azt támasztja alá, hogy a magyar fél mégis csak megbízható ellátási útvonalnak gondolja az Adria-vezetéken való szállítást, ami kapcsán korábban kétségeket támasztott).
Az Európai Bizottsághoz fordult Budapest és Pozsony
A politikusok közötti vitát a magyar külügyi tárca vezetője az alábbival oldotta fel: „Magyarország elegendő, több mint három hónapra való tartalékkal rendelkezik.
Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik
– hangsúlyozta a miniszter.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően
szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz.
Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat. „Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat” – jegyezte meg. „A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak.
Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba"
– tette hozzá.
A magyar tárcavezető által hivatkozott uniós kötelezettség az EU egyik, még 2022-ben az orosz olaj embargójára vonatkozó szankciós előírással függ össze, melynek része, hogy az orosz olaj vásárlásnak tilalma alóli ideiglenes mentesség esetén egy érintett tagállam átmenetileg tengerti úton vásárolhasson orosz olajat.
Ukrajna zsarolja Magyarországot
A kialakult helyzet kapcsán Orbán Viktor magyar kormányfő is megszólalt. A magyar kormányfő nemrég megjelent videóban jelezte, hogy a kormányülésen tárgyalják a helyzetet, ideértve azt is, hogy hozzá kell nyúlni a magyarországi stratégiai tartalékhoz: