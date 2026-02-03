Itt van Trump bejelentése: egy hatalmas ország lesz a venezuelai olaj egyik fő vásárlója

India csökkenti több amerikai termék importját, valamint leépíti az ország és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi akadályokat – közölte Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejegyzésében. A bejelentés lényegében azzal egyidőben érkezett, hogy Trump elnök közölte: India felhagy az orsoz olaj vásárlásával, ami helyett venezuelai kőolaj-szállítmányokat fogad majd, s nem Iránból pótolja a kieső mennyiséget.

Venezuelai olajat szállító tankerhajó Maracaibo kikötőjében (illusztráció)

Fotó: ANDREW ALVAREZ / AFP

Venezuelai olaj érkezhet Indiába

Trump azt írta: Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után döntöttek a „viszonossági” vám 25 százalékról 18 százalékra csökkentéséről, és India „jóval nagyobb mértékben” fog amerikai – illetve potenciálisan venezuelai – olajat vásárolni (erre a vonatkozásra alább visszatérünk).

A bejegyzés szerint Modi azt is vállalta, hogy

India „lényegesen nagyobb szinten” fog amerikai termékeket venni, több mint 500 milliárd dollár értékben importálhat energiát (például szenet), továbbá technológiai, mezőgazdasági és egyéb amerikai termékeket.

Az amerikai elnök azt állította: India az Egyesült Államokkal szembeni vámokat és nem vámjellegű akadályokat „nullára” csökkenti.

Modi az X-en üdvözölte a 18 százalékos új vámszintet, és „nagy köszönetet” mondott Trumpnak, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki kifejezetten arra, hogy India leállítja-e az orosz olaj vásárlását. Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal szerint a megállapodás „példátlan lehetőségeket” nyit

az indiai gazdák, kis- és középvállalkozások és innovátorok előtt, és

segítheti India amerikai technológiához jutását.

Az India és az Egyesült Államok között létrejött megállapodás napokkal azt követően született meg, hogy az EU és India két évtizednyi előkészítés után megkötötte szabadkereskedelmi megállapdást (cikkünket annak eddig ismert vonatkozásairól, jelentőségéről itt találja). Valójában Modi és Trump már tavaly arra készültek, hogy országaik között megállapodás jön létre, összefüggésben az orosz olajtól való elfordulással, a tárgyalások azonban akkor zátonyra futottak.