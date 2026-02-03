Itt van Trump bejelentése: egy hatalmas ország lesz a venezuelai olaj egyik fő vásárlója

India csökkenti több amerikai termék importját, valamint leépíti az ország és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi akadályokat – közölte Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejegyzésében. A bejelentés lényegében azzal egyidőben érkezett, hogy Trump elnök közölte: India felhagy az orsoz olaj vásárlásával, ami helyett venezuelai kőolaj-szállítmányokat fogad majd, s nem Iránból pótolja a kieső mennyiséget.
Venezuelai olaj érkezhet Indiába
Trump azt írta: Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után döntöttek a „viszonossági” vám 25 százalékról 18 százalékra csökkentéséről, és India „jóval nagyobb mértékben” fog amerikai – illetve potenciálisan venezuelai – olajat vásárolni (erre a vonatkozásra alább visszatérünk).
A bejegyzés szerint Modi azt is vállalta, hogy
India „lényegesen nagyobb szinten” fog amerikai termékeket venni, több mint 500 milliárd dollár értékben importálhat energiát (például szenet), továbbá technológiai, mezőgazdasági és egyéb amerikai termékeket.
Az amerikai elnök azt állította: India az Egyesült Államokkal szembeni vámokat és nem vámjellegű akadályokat „nullára” csökkenti.
Modi az X-en üdvözölte a 18 százalékos új vámszintet, és „nagy köszönetet” mondott Trumpnak, ugyanakkor nyilvános posztjában nem tért ki kifejezetten arra, hogy India leállítja-e az orosz olaj vásárlását. Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal szerint a megállapodás „példátlan lehetőségeket” nyit
- az indiai gazdák, kis- és középvállalkozások és innovátorok előtt, és
- segítheti India amerikai technológiához jutását.
Az India és az Egyesült Államok között létrejött megállapodás napokkal azt követően született meg, hogy az EU és India két évtizednyi előkészítés után megkötötte szabadkereskedelmi megállapdást (cikkünket annak eddig ismert vonatkozásairól, jelentőségéről itt találja). Valójában Modi és Trump már tavaly arra készültek, hogy országaik között megállapodás jön létre, összefüggésben az orosz olajtól való elfordulással, a tárgyalások azonban akkor zátonyra futottak.
Minden mindennel összefügg India olajvásárlásainál
Maradjunk annál a vonatkozásnál, ami a Trump-Modi megállapodás tuladjonképpeni alapját jelenti, összefüggésben azzal, hogy Trump szerint India hamarosan beáll a venezuelai nyersolaj vásárló közé. India „olajfordulata” két fő csomópont köré rendezhető el, ha pusztán az orosz olaj ejtésének technikai vonatkozásait nézzük.
Először is, ahogy hasonló esetben máshol is történne, a finomítókat át kell állítani az eddigiektől eltérő típusú olaj fogadásátra. Indiai finomítói források szerint ugyanakkor az orosz olajimport leállításához „kivezetési időszakra” lesz szükség, mivel már lekötött szállítmányok vannak, amelyek márciusban érkeznek meg. A források azt is közölték, hogy eddig nem kaptak kormányzati utasítást a beszerzések azonnali leállítására.
Másodszor pedig, a finomítókat fel kell készíteni, vagy legalább részben vissza kell hangolni a feldolgozás szempontjából kifejezetten macerás venezuelai olaj fogadására. Az előbbi kitétel szándékos, mert Indiának egyáltalán nem ismeretlen a venezuelai olaj, sőt. A Comtrade adatai szerint
2024-ben 1,76 milliárd dollár értékben vásárolt Venezuelától olajat, ami így is csak a töredéke a 2013-as 14,9 milliárd dollár értékű beszerzésnek.
Azt egyelőre nem tudni, hogy ha India az iráni és orosz kőolajat venezuelaival váltja ki, pontosan milyen volumenről lehet beszélni. A helyzet egyelőre még nem látható át tisztán. Ami bizonyos, hogy Trump elnök már a hétvégén beszélt arról az Air Force One fedélzetén újságíróknak, hogy India venezuelai olajat fog vásárolni, de ezt az orosz olaj pótlására teszi, ahelyett, hogy Irán felé fordulna. Az ügynek azonban van egy olyan vetülete, hogy mint ismert, Trump az iráni válság eszkalációja miatt nem csak katonai erő alkalmazását helyezte kilátásba, hanem bevetette vámfegyverét is: 25 százalékos vámmal sújt minden országot, aki az iráni olaj vásárlója. A most létrejött Washington-Újdelhi megállapodás nyilvánvalóan nem állna meg ebben a formában, ha India Irántól vásárolna olajat a jövőben.
Egyelőre annyi ismert, hogy az ügyre rálátó források szerint Washington már megtette a jelzést Újdelhi felé, hogy vásárlója lehet a venezuelai kőolajnak, melynek kereskedelmét jelenleg az amerikai kormány irányítja.
Trump tavaly augusztusban 50 százalékra emelte az Indiával szembeni importvámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire az orosz olajvásárlás leállítására, és korábban további emelést is kilátásba helyezett.
India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, szükségletének mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta nagy mennyiségben vásárol orosz olajat.
Ám ezek a beszerzések idővel csökkeni kezdtek. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már januárban jelezte, hogy az indiai árukra kivetett további 25 százalékos vámot ki lehet vezetni, tekintettel arra, hogy szerinte az indiai orosz olajimport meredeken csökkent.
Az ügyhöz további érdekes adalékot jelent, hogy Trump jelezte: nyitottak arra, hogy Peking is megállapodást kössön velük venezuelai olaj vásárlásáról. Kérdés persze, hogy a sok vállaláshoz fel lehet-e időben pörgetni a termelést.