Izrael-Irán: brutális olajár-emelkedés jöhet – megjöttek az első értékelések

Túlzás nélkül minden szem a Közel-Keletre szegeződik ezekben az órákban az Irán ellen megindított katonai csapások kapcsán, s megérkeztek az első, olajpiacra vonatkozó értékelések is a kialakult helyzetről. Az első kommentárok szerint az olajárak emelkedése biztos (valójában már megtörtént), de a további forgatókönyvek teljesülésében alapvető tényező lesz az, hogy időben meddig húzódik el a most kirobbant fegyveres konfliktus.
Olajárak alakulása – ez most más lesz, mint a korábbi konfliktusok
Mielőtt a friss elemzői prognózisokra rátérnénk, érdemes két előzményt felidézni a 2026-os olajpiaci várakozások, illetve azokat befolyásoló fejleményekből:
- Az egyik, hogy viszonylag széles körű egyetértés alakult ki már tavaly év végére abban, hogy az olajárak mérsékelt szinten maradnak idén (nagyon optimista becslések szerint 60 dollár körüli áron a Brent mint benchmark esetében, kiegyensúlyozottabb prognózisok 60-70 dollár közötti hordónkénti árról szóltak év elején), mégpedig főként azért, mert a fennálló geopolitikai bizonytalanságokat (a közel-keleti helyzet, az ötödik évébe lépő orosz-ukrán háború, az Egyesült Államok külpolitikája) a bőséges olajkészletek és az OPEC kitermelés-növelő döntései ellensúlyozzák. Továbbá azért, mert a kereskedők most egyszerűen azon az állásponton vannak: jobb némileg visszafogottabb áron eladni az olajat, mint sehogy sem.
- A másik, hogy amikor január első napjaiban az Egyesült Államok végrehajtotta venezuelai beavatkozását, az első olajpiaci reakció érthető módon az árak volatilitása volt. Ám ez amilyen hamar jött, olyan hamar elsimult, miután világossá vált, hogy az akció nem fog eszkalálódni, és nem lesz általános jellegű katonai csapás, esetleg szárazföldi hadműveletek Venezuelában. Ráadásul Venezuela hiába ül a Föld legnagyobb olajkincsén, globális olajpiaci súlya jelenleg igen csekély a dél-amerikai országnak, kb. 1 százaléknyi a termelésben.
- A harmadik, hogy idén egyszer már nagyon forró volt a helyzet Irán körül (bár a feszültség tulajdonképpen sokat nem enyhült, csak némileg más dimenziója domborodott ki a nukleárisenergia-tárgyalások befagyása kapcsán), amikor a társadalmi elégedetlenség lázongásokba torkollt, és amire az iráni rezsim véres választ adott. Donald Trump amerikai elnök akkor végül nem avatkozott be, a belső feszültség pedig némileg mérséklődött, az olajárak némi kilengés után lenyugodtak, különösen azért, mert Irán végül a híresztelések ellenére sem zárta le a Hormuzi-szorost, melyen a világ olajkereskedelmének mennyiségei értelemben 25 százaléka halad át.
Most viszont Izrael és az őt támogató Egyesült Államok Trump elnök közlése szerint az iráni nukleáris fegyverkezés ellehetetlenítése, és a rakétaipar lerombolásának céljával hajt végre csapásokat Iránt ellen. Míg az imént említett incidensek rövid távú kifutásuk miatt nem okoztak nagy felfordulást az olapiacon, a mostani, amerikai közlés szerint is „kiterjedt csapássorozat”, illetve az időbeni lecsengés és annak eredménye egészen más arculatot adhat a gazdasági következményeknek, így az olajpiacon is nagyobb változásokat indíthat el.
Sok múlik az időbeni kifutáson és az olaj hozzáférhetőségén
Az előzetes elemzői kommentárokban a közös nevező, hogy mindannyian az olajárak emelkedésére számítanak, és közös nevező az is, hogy annak mértékét és az új piaci egyensúly megtalálását annak függvényévé teszik, mennyi idő alatt fut ki a fegyveres konfliktus. Az egyáltalán nem meglepő, hogy a harci cselekmények megindulása után a Brent ára megugrott, 75 dollárra is felszaladt néhány óra alatt (cikkünk készítésekor visszanézett 73 dollár alá, de ez gyorsan változhat újra). Az óránkénti változások követése helyett érdemes lehet arra figyelni, milyen mértékű emelkedést várnak az elemzők, és milyen tényezőktől teszik azt függővé.
A Barclays értékelése szerint az ellátási zavarokkal összefüggésben, amit a kiszélesedő konfliktus okozhat, a Brent ára könnyen 80 dollár körül találhatja magát. Ugyanakkor ennek mozgatója lehet az is, hogy az iráni olajra is megnő a kereslet (fő vásárlója Kína, India pedig elvileg távol tartja magát attól), ami ha kevésébé lesz elérhető a piac számára, az felhajtja más olajfajták árait is.
Azt, hogy ennek veszélyét komolyan kell venni, a Goldman Sachs értékelése mutatja.
Elemzőik úgy számolnak, hogy amennyiben a piacról kiesik az 1 millió hordó iráni export, ez az egy körülmény 8 dollár körüli hordónkénti árdrágulást eredményezhet.
Feltehető az a kérdés, hogy javítható-e a rendelkezésre állás, amire a válasz az, hogy úgy tűnik, igen. Legalábbis erre utal a Bloombergnek az az értesülése, miszerint az OPEC+ vasárnapi egyeztetésén arról volt szó (az OPEC-tagok mellett Oroszország, Kanada és Mexikó), hogy bővíteni fogják az olajpiaci kínálatot az iráni helyzet miatt. Ez azt jelenti az értesülés szerint, hogy a Szaúd-Arábia és Oroszország vezette csoport várhatóan szerény termelésnövekedést fog elérni áprilistól a három hónapos kínálati befagyasztás után.
Persze még ekkor is kérdésként marad meg az, hogy hozzá lehet-e férni közel-keleti régióban kitermelt olajhoz (s arról itt még nincs szó, hogy mi lesz, ha célzott csapások érnek iráni olajlétesítményeket. Ebben elsődleges a Hormuzi-szoros szerepe, amelya a Perzsa-öblot köti össze az Indiai-óceánnal (és így távol-keleti piacokkal), valamint az Egyesült Arab Emírségekkel és Ománnal.
Ez egy alapvető útvonal a globális olajkereskedelemben, ugyanis a Perzsa-öböl körüli beszállítók többségének nincs más tengeri útvonala az exportjához.
2025-ben a tartályhajók napi 16,7 millió hordó nyersolajat és kondenzátumot szállítottak a szoroson keresztül.
Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Irán mind Hormuzon keresztül szállít olajat, és rakományuk nagy része Ázsiába kerül. Irán az elmúlt években több alkalommal fenyegetett a szoros lezárásával, amire ha képes lenne katonai erővel (figyelembe véve a jelentős amerikai haditengerészeti erőt az ország közelében), az valóban egy komoly olajpiaci csapással érne fel. Ugyanakkor azt is fontos tisztázni, hogy ezzel Irán saját magát is elvágáná komoly bevételi forrásoktól. Irán korábban még soha nem hajtott végre teljes lezárást a szorosban.
Csak most kezdődik a java
Érdemes lehet végül arra is utalni, hogy a piaci reakciók és várakozások mellett más jelek is utaltak arra, hogy az amerikai haderő koncentrálása a térségben nem pusztán erődemonstráció, hanem azt be is veti a washingtoni vezetés az izraeli csapásmérő erők mellett Irán ellen. Az Oilprice emlékeztet rá, hogy már pénteken több mint 2 százalékkal emelkedett a nyersolaj ára, miután a kereskedők elkezdték beárazni a katonai csapás lehetőségét azt követően, hogy az iráni-amerikai tárgyalások Svájcban nem hoztak érdemi előrelépést.
Az iráni hatóságok a beszámolók szerint az elmúlt napokban igyekeztek minél több nyersolajat kiszállítani az országból, számítva egy esetleges csapásra. Műholdfelvételek és hajózási adatok alapján a hét folyamán szokatlanul megnőtt a tankhajó-forgalom az iráni kikötőkben.
Teherán célja az volt, hogy maximalizálja bevételeit, és kiürítse tárolókapacitásait még az infrastruktúra esetleges megsemmisítése vagy további, szigorúbb tengeri blokádok bevezetése előtt.
A közelgő, akkor még csak lehetségesnek ítélt katonai konfliktus miatt megemelkedett a bérelhető tankerkapacitások ára, erről az Origón is beszámoltunk.
Ez egyébént már a második alkalom kevesebb mint egy éven belül, hogy az Egyesült Államok iráni területet ért támadást hajtott végre. 2025 júniusában amerikai harci repülőgépek három nukleáris létesítményt bombáztak, köztük a fordói dúsítóüzemet.
Az Oilprice által megszólaltatott elemzők szerint a Hormuzi-szorost háborús övezetnek kell tekinteni, emiatt jelentős háborús felár épülhet be az olajárakba a hétfői piaci nyitáskor.
A háborús csapások megindítása a bitcoin árfolyamát is megütötték, a Bloomberg jelzése szerint 64 000 dollár alá esett ára a korábbi konfliktusoknál válságállóbnak tűnő kriptoeszköznek.