Izrael-Irán: brutális olajár-emelkedés jöhet – megjöttek az első értékelések

Túlzás nélkül minden szem a Közel-Keletre szegeződik ezekben az órákban az Irán ellen megindított katonai csapások kapcsán, s megérkeztek az első, olajpiacra vonatkozó értékelések is a kialakult helyzetről. Az első kommentárok szerint az olajárak emelkedése biztos (valójában már megtörtént), de a további forgatókönyvek teljesülésében alapvető tényező lesz az, hogy időben meddig húzódik el a most kirobbant fegyveres konfliktus.

Izrael amerikai támogatással csapásokat indított Irán ellen, emiatt emelkednek az olajárak

Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Olajárak alakulása – ez most más lesz, mint a korábbi konfliktusok

Mielőtt a friss elemzői prognózisokra rátérnénk, érdemes két előzményt felidézni a 2026-os olajpiaci várakozások, illetve azokat befolyásoló fejleményekből:

Az egyik, hogy viszonylag széles körű egyetértés alakult ki már tavaly év végére abban, hogy az olajárak mérsékelt szinten maradnak idén (nagyon optimista becslések szerint 60 dollár körüli áron a Brent mint benchmark esetében, kiegyensúlyozottabb prognózisok 60-70 dollár közötti hordónkénti árról szóltak év elején), mégpedig főként azért, mert a fennálló geopolitikai bizonytalanságokat (a közel-keleti helyzet, az ötödik évébe lépő orosz-ukrán háború, az Egyesült Államok külpolitikája) a bőséges olajkészletek és az OPEC kitermelés-növelő döntései ellensúlyozzák. Továbbá azért, mert a kereskedők most egyszerűen azon az állásponton vannak: jobb némileg visszafogottabb áron eladni az olajat, mint sehogy sem.

A másik, hogy amikor január első napjaiban az Egyesült Államok végrehajtotta venezuelai beavatkozását, az első olajpiaci reakció érthető módon az árak volatilitása volt. Ám ez amilyen hamar jött, olyan hamar elsimult, miután világossá vált, hogy az akció nem fog eszkalálódni, és nem lesz általános jellegű katonai csapás, esetleg szárazföldi hadműveletek Venezuelában. Ráadásul Venezuela hiába ül a Föld legnagyobb olajkincsén, globális olajpiaci súlya jelenleg igen csekély a dél-amerikai országnak, kb. 1 százaléknyi a termelésben.

A harmadik, hogy idén egyszer már nagyon forró volt a helyzet Irán körül (bár a feszültség tulajdonképpen sokat nem enyhült, csak némileg más dimenziója domborodott ki a nukleárisenergia-tárgyalások befagyása kapcsán), amikor a társadalmi elégedetlenség lázongásokba torkollt, és amire az iráni rezsim véres választ adott. Donald Trump amerikai elnök akkor végül nem avatkozott be, a belső feszültség pedig némileg mérséklődött, az olajárak némi kilengés után lenyugodtak, különösen azért, mert Irán végül a híresztelések ellenére sem zárta le a Hormuzi-szorost, melyen a világ olajkereskedelmének mennyiségei értelemben 25 százaléka halad át.

Most viszont Izrael és az őt támogató Egyesült Államok Trump elnök közlése szerint az iráni nukleáris fegyverkezés ellehetetlenítése, és a rakétaipar lerombolásának céljával hajt végre csapásokat Iránt ellen. Míg az imént említett incidensek rövid távú kifutásuk miatt nem okoztak nagy felfordulást az olapiacon, a mostani, amerikai közlés szerint is „kiterjedt csapássorozat”, illetve az időbeni lecsengés és annak eredménye egészen más arculatot adhat a gazdasági következményeknek, így az olajpiacon is nagyobb változásokat indíthat el.