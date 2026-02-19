Új olajfinomítót kaphat Szerbia – egyelőre nem tudni, mit szól ehhez a MOL

A szerb energiaügyi minisztérium egyelőre üzleti titkokként kezeli azt a megállapodást, amit Belgrád a kínai partnerrel kötött az ország új olajfinomítója kapcsán, és sajtóérdeklődésre jelezte: az egyezség nyilávánosságra kerülése megzavarná a potenciális befektetőkkel folytatott tárgyalásokat. A projekt Belgrádtól mintegy 60 kilométerre valósulna meg, de a tulajdonosi szerkezetére, finanszírozására vonatkozó kitételei egyelőre nem ismertek részletesen.

Kínai háttérrel épülhet meg Szerbia új olajfinomítója (illusztráció)

Fotó: Pexels

Munkahelyeket teremtene az új szerb olajfinomító

Szerbia az elmúlt években szoros politikai és gazdasági kapcsolatokat épített ki Pekinggel és kínai állami vállalatokkal gazdaságának fejlesztése érdekében. Ennek része az a megállapodás, aminek mentén az új olajfinomító épülne, s aminek kapcsán sok a kérdőjel, főleg amiatt, hogy egyesek szerint a létesítmény rontaná a szendrői levegő minőségét. „Nem vagyunk automatikusan az ipar vagy akár egy olajfinomító ellen, de úgy véljük, a város emiatt nem megfelelő helyszín” – idézi az Oilprice oldalán megjelent összeállítás Nikola Krstić-es, egy helyi környezetvédelmi civil szervezet vezetőjét.

Ugyanakkor a projekt megvalósításának jelentős, pozitív gazdasági hatása lenne. A finomítóprojekt illeszkedik Szerbia Pekinggel folytatott együttműködésének mostani gyakorlatába, melyet egy 2009-es kínai-szerb megállapodás alapozott meg, amely lehetővé teszi, hogy Szerbia közvetlen állami szerződéskötést hajtson végre kínai cégekkel. Egyes értékelések szerint a szerbiai finomítóprojekt egybeesik a kínai olajszektorban zajló szélesebb átalakulással is.

„Várható, hogy Kína hamarosan eléri az olajkereslet csúcspontját, akár már jövőre” – nyilatkozta Plamen Tonchev, az athéni Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének vezetője.

Ez azt jelenti, hogy sok kínai finomító bezárhat, és külföldön keres majd lehetőségeket a tevékenység folytatására

– mondta az elemző.

Szerb tisztviselők szerint az új finomító mintegy 700 embernek adna munkát. Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter közlése szerint a tulajdonos és üzemeltető „az egyik kínai olajvállalat” lenne, de konkrét nevet nem említett. A Belgráddal keretmegállapodást aláíró China Energy International Group a China Energy Engineering Corporation külföldi leányvállalata, amely jelentős állami

infrastruktúra-, és

energetikai projekteket valósít meg.

A társaság rendszeresen szervez ki és ad tovább munkákat más kínai cégeknek.