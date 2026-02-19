Új olajfinomítót kaphat Szerbia – egyelőre nem tudni, mit szól ehhez a MOL

A szerb energiaügyi minisztérium egyelőre üzleti titkokként kezeli azt a megállapodást, amit Belgrád a kínai partnerrel kötött az ország új olajfinomítója kapcsán, és sajtóérdeklődésre jelezte: az egyezség nyilávánosságra kerülése megzavarná a potenciális befektetőkkel folytatott tárgyalásokat. A projekt Belgrádtól mintegy 60 kilométerre valósulna meg, de a tulajdonosi szerkezetére, finanszírozására vonatkozó kitételei egyelőre nem ismertek részletesen.
Munkahelyeket teremtene az új szerb olajfinomító
Szerbia az elmúlt években szoros politikai és gazdasági kapcsolatokat épített ki Pekinggel és kínai állami vállalatokkal gazdaságának fejlesztése érdekében. Ennek része az a megállapodás, aminek mentén az új olajfinomító épülne, s aminek kapcsán sok a kérdőjel, főleg amiatt, hogy egyesek szerint a létesítmény rontaná a szendrői levegő minőségét. „Nem vagyunk automatikusan az ipar vagy akár egy olajfinomító ellen, de úgy véljük, a város emiatt nem megfelelő helyszín” – idézi az Oilprice oldalán megjelent összeállítás Nikola Krstić-es, egy helyi környezetvédelmi civil szervezet vezetőjét.
Ugyanakkor a projekt megvalósításának jelentős, pozitív gazdasági hatása lenne. A finomítóprojekt illeszkedik Szerbia Pekinggel folytatott együttműködésének mostani gyakorlatába, melyet egy 2009-es kínai-szerb megállapodás alapozott meg, amely lehetővé teszi, hogy Szerbia közvetlen állami szerződéskötést hajtson végre kínai cégekkel. Egyes értékelések szerint a szerbiai finomítóprojekt egybeesik a kínai olajszektorban zajló szélesebb átalakulással is.
„Várható, hogy Kína hamarosan eléri az olajkereslet csúcspontját, akár már jövőre” – nyilatkozta Plamen Tonchev, az athéni Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének vezetője.
Ez azt jelenti, hogy sok kínai finomító bezárhat, és külföldön keres majd lehetőségeket a tevékenység folytatására
– mondta az elemző.
Szerb tisztviselők szerint az új finomító mintegy 700 embernek adna munkát. Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter közlése szerint a tulajdonos és üzemeltető „az egyik kínai olajvállalat” lenne, de konkrét nevet nem említett. A Belgráddal keretmegállapodást aláíró China Energy International Group a China Energy Engineering Corporation külföldi leányvállalata, amely jelentős állami
- infrastruktúra-, és
- energetikai projekteket valósít meg.
A társaság rendszeresen szervez ki és ad tovább munkákat más kínai cégeknek.
Százezer hordót dolgozna fel naponta a létesítmény
Đedović Handanović szerint
a finomító napi akár 100 ezer hordó kőolajat dolgozna fel, ami nagyjából megegyezik a Belgrád melletti Pancsevóban működő szerb főfinomító kapacitásával.
Emlékezetes: az orosz olajat érintő amerikai szankciók miatt a pancsovai finomító egy időre olaj nélkül maradt. A finomító a szerb állami NIS olajvállalat alá tartozik, melyben az orosz érdekeltségek megszerzésében a MOL lett a befutó. Erről a témáról az Origo egyik legutóbbi cikkét ide kattintva érheti el. Így nem meglepő – áll az Oilprice cikkében –, hogy
a szerb hatóságok a projektet az energiabiztonság erősítésének eszközeként jellemzik.
Szerbiának Újvidéken is van egy kisebb finomítója, amely jelenleg nem üzemel.
Az új szerb finomítóprojekt részleteinek ismerete nélkül nem lehetképet rajzolni arról, hogy annak megvalósulása hogyan befolyásolná a MOL szerbiai térnyerését, a kínai háttérrel épülő finomító milyen piacokról és milyen piacokra dolgozna. Az ugyanakkor bizonyosnak tekinthető, hogy
működése már technológiai értelemben is hozzájárulna a szerb (illetve esetleg a régiós) üzemanyagellátáshoz, esetleg a petrolkémiai piac egyéb szegmensein a termékkínálat stabilizálásához, bővítéséhez.
Nem ez az egyetlen aktuális nagyberuházás Szerbiában, mely viták középpontjában áll, ugyanakkor jelentősége a szerb gazdaság, sőt, régiós, európai szinten is elvitathatatlan. Miként az Origón megírtuk, ilyen a Rio Tinto bányaipari óriási álal vitt szerbiai lítiumprojekt, melynek felfuttatásával az európai ellátást lehetne segíteni, különösen az elektromos átállás feladatával birkózó autógyártó vállalatokat.
Mit jelent a kínai olajcsúcs közelsége?
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2025 márciusában közzétett előrejelzése szerint Kína olajtermék-fogyasztása csökkenhet, ahogy nő az elektromos járművek aránya, csökken a kőolajigény, és a gazdaság egyre inkább a szolgáltatások felé tolódik. „Ezek a trendek komoly következményekkel járnak a prémium üzemanyagok piacára, amelyek kulcsfontosságúak a finomítók nyereségessége szempontjából” – áll az akkori jelentésben. A kínai olajcsúcs lehetséges időbeni kitolódása ugyanakkor nem lenne meglepő annak tükrében, hogy mint az Origón megírtuk, az IEA tavaly ősszel kiadott, nagy visszhangot kiváltott jelentésében már az a globális olajcsúcs 2030-ra várt elmaradásáról értekezett. Amennyiben mégis megvalósul, úgy az azzal járna, hogy a Kínában rendelkezésre álló finomítási szolgáltatások, tudás és tőke, némi leegyszerűsítéssel fogalmazva, külföldre költöznének.
Az azonban továbbra sem világos, hogy mindez miként érinti majd Szerbiát. A balkáni ország 2014 óta több mint tíz hitelmegállapodást kötött kínai bankokkal infrastrukturális projektek finanszírozására. Ezekben a konstrukciókban Szerbia veszi fel a hitelt, míg a munkát kínai vállalatok végzik el. Nem ismert, hogy a finomítóprojekt is ezt a modellt követné-e, vagy közvetlen kínai tulajdonszerzést jelentene.
A China Energy International Group, a Sinopec – a világ legnagyobb olajfinomítója – valamint a szerb magáncég, az Ors Oil Gaz novemberben együttműködési megállapodást írt alá a finomító megvalósításáról.