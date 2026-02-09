Évszázados olajkitermelési rekord, jön a 13. és 14. havi nyugdíj - heti összefoglaló

Hírlevél
Rekordot ért el a hazai kőolaj-kitermelés. Változnak a csomagolási szabályok, elindult a rezsistop. A posta megkezdte a 13. és 14. havi nyugdíjak kézbesítését. Heti összefoglaló.
paks iitemunyugdíjadókedvezmény

Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. A tavaly 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején.

olaj, Százhalombatta, 2022. május 24.A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Jelentős szintet ért el a hazai kőolaj-kitermelés, ami a minél nagyobb önellátást szolgálja
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kötelező lesz elfogadni a saját ételhordókat

Augusztustól jelentősen átalakulnak a mindennapi ételrendelési és kávézási szokásaink. Az új csomagolási rendelet erősíti a környezetvédelmi törekvéseket, és a fogyasztói szabadságot is növeli. Az új szabályozás értelmében a vendéglátóhelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a vendégek saját edényeiket is használhassák, így kevesebb szemét keletkezik, ami tisztább környezetet és egészségesebb életmódot tesz lehetővé.

Duplázták a családi adókedvezményt, jön a bruttó egymillió forintos átlagbér

Több millió munkavállaló és család számíthat magasabb jövedelemre a januári béremelések és adókedvezmények bővítése révén. 

  • A minimálbér növekedése, 
  • a közszféra fizetésemelése, 
  • a családi adókedvezmény újabb 50 százalékos emelése 
  • és a kétgyermekes, 40 év alatti anyák SZJA-mentessége együttesen jelentős többletbevételt biztosít.

Hivatalosan is elindult a rezsistop

A kormány hivatalosan is kihirdeti a januári rezsistopot, amely minden magyar családot segít – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM). A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, minden olyan energiahordozóra vonatkozik, amely csövön vagy vezetéken érkezik a fogyasztókhoz, és minden számlázási típusra kiterjed.

Bejelentették a Magyar Posta és a Temu megállapodását

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A két társaság célja a Temun keresztül értékesítést végző, magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása. A bejelentés szerint ez egy elköteleződés a közös fejlesztési lehetőségek iránt, egyelőre nem tudni, milyen ütemezéssel és tartalommal valósulhat meg.

Magyar Posta által kiadott közelmény szerint a terv az, hogy a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát.

Mérföldkőhöz érkezett a Paks II beruházás

Mérföldkőhöz érkezett hazánk eddigi legnagyobb energetikai beruházása. Csütörtökön megtörténik az első beton öntése, mellyel ténylegesen elindult Paks II. első atomerőművi blokkjának építése. A munkafázis megkezdése kapcsán tartott sajtóeseményen elhangzott: a Paks II projekt az egyik legjobb példa arra, hogy a mai, kihívásokkal teli világban hogyan kell előre haladni.

Elkezdte kézbesíteni a Magyar Posta a 13. és 14. havi nyugdíjat is

A Magyar Posta már pénteken megkezdte a februárban esedékes 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének ütemezett kézbesítését. A nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Eközben Orbán Viktor miniszterelnök szamárságnak minősítette a 13. és 14. havi nyugdíj elvonására irányuló felvetéseket a Kossuth rádió ma reggeli műsorában.

Rövidesen átadják az új gyalogos és kerékpáros hidat Velencénél

Végső szakaszához érkezett a Velence közelében megvalósuló gyalogos- és kerékpáros átkelő kialakítása. A jelenlegi ütemezés alapján a tavaszi hónapokban már megnyílhat az M7-es fölött átvezető új híd a Velencei-tó környezetében közlekedők előtt. A korábbi híd elbontására csak az új létesítmény átadását követően kerül sor, előreláthatólag májusban.

 

