Évszázados olajkitermelési rekord, jön a 13. és 14. havi nyugdíj - heti összefoglaló

Tavaly mintegy 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. A tavaly 2 milliárd köbmétert közelítő hazai földgáz-kitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején.

Jelentős szintet ért el a hazai kőolaj-kitermelés, ami a minél nagyobb önellátást szolgálja

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kötelező lesz elfogadni a saját ételhordókat

Augusztustól jelentősen átalakulnak a mindennapi ételrendelési és kávézási szokásaink. Az új csomagolási rendelet erősíti a környezetvédelmi törekvéseket, és a fogyasztói szabadságot is növeli. Az új szabályozás értelmében a vendéglátóhelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a vendégek saját edényeiket is használhassák, így kevesebb szemét keletkezik, ami tisztább környezetet és egészségesebb életmódot tesz lehetővé.

Duplázták a családi adókedvezményt, jön a bruttó egymillió forintos átlagbér

Több millió munkavállaló és család számíthat magasabb jövedelemre a januári béremelések és adókedvezmények bővítése révén.

A minimálbér növekedése,

a közszféra fizetésemelése,

a családi adókedvezmény újabb 50 százalékos emelése

és a kétgyermekes, 40 év alatti anyák SZJA-mentessége együttesen jelentős többletbevételt biztosít.

Hivatalosan is elindult a rezsistop

A kormány hivatalosan is kihirdeti a januári rezsistopot, amely minden magyar családot segít – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM). A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, minden olyan energiahordozóra vonatkozik, amely csövön vagy vezetéken érkezik a fogyasztókhoz, és minden számlázási típusra kiterjed.

Bejelentették a Magyar Posta és a Temu megállapodását

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A két társaság célja a Temun keresztül értékesítést végző, magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása. A bejelentés szerint ez egy elköteleződés a közös fejlesztési lehetőségek iránt, egyelőre nem tudni, milyen ütemezéssel és tartalommal valósulhat meg.