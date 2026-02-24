Brutális, hogy mennyit kell fizetni a szállításért – ez aggasztóbb, mint az olajár emelkedése

Az olajszállító szupertankerek bérleti díjai az évtized legmagasabb szintje felé tarthatnak, miközben nő az esélye egy jelentős amerikai katonai csapásnak Irán ellen. Miként az Origón megírtuk: az olajárat főként az mozgatja, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőt csoportosít át a Közel-Keletre, és Donald Trump elnök szerint Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt megállapodásra jutni nukleáris programjáról. Egy komoly katonai támadás megzavarhatná a forgalmat a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növelné a hajóbérlés kockázati felárát. A piac szűkösségét fokozza az is, hogy a dél-koreai, kínai-dél-koreai vonalhajózási szolgáltatást nyújtó Sinokor Merchant Marine intenzív VLCC-vásárlásba kezdett (a VLCC a „very large crude carrier” rövidítése, az egyik hajózási besorolás szerint a 200-300 ezer tonna kőolaj nagy távolságokra való szállítására alkalmas olajtankerek tartoznak ide).
A koronavírus-járvány óta nem látott szinten vannak az olajtankerek díjai
Mindenki szállítani akar, ameddig teheti: a Közel-Kelet és Kína közötti útvonalon közlekedő VLCC-k napi bevétele idén eddig csaknem a háromszorosára emelkedett, elérve a 151 208 dollárt – ez a legmagasabb szint 2020 óta a Baltic Exchange adatai szerint.
Egy közel-keleti katonai akció a VLCC-díjakat olyan szintekre emelheti, amilyeneket 2019 óta nem láttunk
– idézi a Bloomberg Anoop Singh-et, az Oil Brokerage globális hajózási kutatási vezetőjét.
Legutóbb 2020-ban voltak ilyen magasak a Közel-Kelet és Kína közötti útvonal fuvardíjai, amikor a járvány miatti lezárások
- visszavetették a keresletet,
- a szárazföldi tárolókapacitások megteltek, és
- a termelők egyre több nyersolajat raktároztak tengeren.
Az Irán elleni esetleges támadás miatti idegesség más útvonalakon is érezhető: az Egyesült Államok Mexikói-öböl partvonala és a Kína közötti szállítási díjak a 2022 vége óta mért legmagasabb szintre emelkedtek – derül ki a Baltic Exchange adataiból.
A nyersolajszállító hajók bérleti díjainak emelkedése (a biztosítási költségek növekedésével) az olajárak növekedésével együtt számos áttételen keresztül árfelhajtó hatást gyakorolhat a gazdaság egészében.
A mostani helyzet ugyanakkor annyiban eltér a koronavírus-járvány időszakában látottaktól, hogy a növekvő olajtermelés mellett az azonnal bérelhető hajók egyre ritkábbá válnak.
A globális nyersolaj-kitermelés januárban napi mintegy 3,9 millió hordóval volt magasabb, mint egy évvel korábban
– közölte Nemzetközi Energiaügynökség.
A Sinokor gyors VLCC-felvásárlásai szintén szűkítették a piacot. A vállalat jelenleg mintegy 120 szupertankert ellenőriz. A rivális Okeanis Eco Tankers becslése szerint a nem szankcionált, még szabadon bérelhető hajók közel 40 százaléka nincs hosszú távra lekötve. Ezek az átrendeződések érzékenyebbé tették az ágazatot a geopolitikai feszültségekre.
Ha lesz is iráni olaj, annak szállítása egyre drágább lesz
Irán nem csak jelentős nyersolaj-termelő ország, de a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés miatt - itt a világ olajforgalmának kb. 30 százaléka halad át - nyomást tud gyakorolni a globális olajpiacra. Ezt tetézheti a VLCC-k kapacitásaiért folyó verseny, egy olyan évkezdet után, melyet amúgy is az olajpiaci túlkínálat jellemzett.
„A VLCC-szegmens konszolidációja tovább súlyosbíthatja a gyors kapacitáslekötésért folyó versenyt a Közel-Keleten, amennyiben az amerikai-iráni feszültség nyílt katonai konfliktussá fajul” – mondta Kenneth Hvid, a Teekay Tankers vezérigazgatója az Oilprice-nak adott kommentárjában nem sokkal azelőtt, hogy Donald Trump határidőt szabott Iránnak. „Jelenleg inkább a várakozás mozgatja a piacot” – fogalmazott.
A Fearnleys hajóbróker szerint „2026 a ló éve, és a tankerpiac teljes vágtában halad”. A cég úgy látja, hogy az említett Sinokor immár „a szabályozásoknak megfelelő flotta mintegy 25 százalékát ellenőrzi, így a megbízók számára rendkívül szűkös a választható alternatívák köre”.
A hajóbróker hozzátette: az Irán elleni esetleges amerikai katonai hadjárattól való félelem, amely megzavarhatná a közel-keleti hajózást, további felfelé irányuló nyomást gyakorol a szupertankerek fuvardíjaira.