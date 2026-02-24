Brutális, hogy mennyit kell fizetni a szállításért – ez aggasztóbb, mint az olajár emelkedése

Az olajszállító szuper­tankerek bérleti díjai az évtized legmagasabb szintje felé tarthatnak, miközben nő az esélye egy jelentős amerikai katonai csapásnak Irán ellen. Miként az Origón megírtuk: az olajárat főként az mozgatja, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai erőt csoportosít át a Közel-Keletre, és Donald Trump elnök szerint Iránnak legfeljebb 10-15 napja maradt megállapodásra jutni nukleáris programjáról. Egy komoly katonai támadás megzavarhatná a forgalmat a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros térségében, ami tovább növelné a hajóbérlés kockázati felárát. A piac szűkösségét fokozza az is, hogy a dél-koreai, kínai-dél-koreai vonalhajózási szolgáltatást nyújtó Sinokor Merchant Marine intenzív VLCC-vásárlásba kezdett (a VLCC a „very large crude carrier” rövidítése, az egyik hajózási besorolás szerint a 200-300 ezer tonna kőolaj nagy távolságokra való szállítására alkalmas olajtankerek tartoznak ide).

A koronavírus-járvány óta nem látott szinten vannak az olajtankerek díjai

Mindenki szállítani akar, ameddig teheti: a Közel-Kelet és Kína közötti útvonalon közlekedő VLCC-k napi bevétele idén eddig csaknem a háromszorosára emelkedett, elérve a 151 208 dollárt – ez a legmagasabb szint 2020 óta a Baltic Exchange adatai szerint.

Egy közel-keleti katonai akció a VLCC-díjakat olyan szintekre emelheti, amilyeneket 2019 óta nem láttunk

– idézi a Bloomberg Anoop Singh-et, az Oil Brokerage globális hajózási kutatási vezetőjét.

Legutóbb 2020-ban voltak ilyen magasak a Közel-Kelet és Kína közötti útvonal fuvardíjai, amikor a járvány miatti lezárások

visszavetették a keresletet,

a szárazföldi tárolókapacitások megteltek, és

a termelők egyre több nyersolajat raktároztak tengeren.

Az Irán elleni esetleges támadás miatti idegesség más útvonalakon is érezhető: az Egyesült Államok Mexikói-öböl partvonala és a Kína közötti szállítási díjak a 2022 vége óta mért legmagasabb szintre emelkedtek – derül ki a Baltic Exchange adataiból.

A nyersolajszállító hajók bérleti díjainak emelkedése (a biztosítási költségek növekedésével) az olajárak növekedésével együtt számos áttételen keresztül árfelhajtó hatást gyakorolhat a gazdaság egészében.