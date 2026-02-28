Iráni csapások: ezért vált még sürgetőbbé, hogy Kijev újraindítsa a Barátság vezetéket

Katonai csapások indultak szombaton Irán ellen, az izraeli-amerikai együttműködésben végzett, megelőző csapások kapcsán az első elemzői értékelések szerint nem kérdéses az olajár emelkedése, valójában inkább annak mértéke és az olajkészletekhez való hozzáférés emelkedése az, ami a konfliktus időbeni kifutásától függ – az Origón megjelent elemzést a témában ide kattintva olvashatja el. Az iráni helyzetnek, a fegyveres konfliktus lezajlásának energiapiaci hatásai alól Magyarország sem mentesülhet, így még sürgetőbbé vált, hogy a Barátság vezetéken újra kőolaj érkezzen Magyarországra, illetve Szlovákiába.

Drágulás várható az olajárakban az iráni háborús helyzet miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Miért rezzen össze a piac a közel-keleti válságok miatt és ugrik meg az olajár?

Az vélhetően senki számára nem okoz meglepetést, hogy amikor a Közel-Keleten a meglévő, számos feszültség egyike fokozódik, illetőleg most, amikor fegyveres konfliktus robban ki, a gazdasági következmények között elsőként és első helyen az olajár alakulásának kérdései és az olaj hozzáférhetősége szerepel. Ez azért lehet így, mert a régió globális viszonylatban a világ egyik legfontosabb olajpiaci régiója, a Föld olajkincsének jelentős hányadával, az OPEC-országok egy részével, közöttük az olajkartellre gyakorolt befolyása, valamint a fő kitermelői státusza miatt megkerülhetetlen Szaúd-Arábiával.

S ott van Irán, melynek szerepe azért megkérdőjelezhetetlen, mert egymaga napi 1 millió hordónyi olajat exportál, miközben fontos olajellátási útvonalak fölött gyakorol részleges vagy teljes felügyeletet, köztük a Hormuzi-szorosra, melyen a világ olajkereskedelmének mintegy 25 százaléka halad át. Egyáltalán nem csak iráni termelésű olaj van a tankereken, amik ott áthaladnak, hanem a környező országok földjéből és vizéből kinyert is.

A közel-keleti olaj fő vásárlói elsősorban az ázsiai országok, Kína és India, és más államok (Kína az iráni olaj kb. 80 százalékát vásárolja fel). A közel-keleti feszültség és a mostani háborús helyzet kapcsán ugyanakkor a Hormuzi-szoros mellett az is kérdés, hogy a vezetékes rendszerekbe jut-e elég olaj, megkapják-e a várt mennyiséget (a főként tehát ázsiai) vásárlók. Ha ugyanis nem, az azt jelenti, hogy sürgősen más beszerzési források után néznek, ami a kereslet/kínálat törvénye alapján két dolgot biztosan eredményezni fog

a piaci árak növekedését, mind a szerződéses hosszabb távú, mind a közeli szállításúak esetében;

az aggodalmat amiatt, hogy lesz-e elegendő olaj máshonnan, a termelők és a kereskedők lépést tudnak-e tartani a piaci kereslettel.

Könnyen belátható, hogy a két tényező ráadásul még erősíti is egymást, ami különösen veszélyes elegy akkor, amikor az ellátásbiztonság miatt az erősebb szava érvényesülhet az olajpiacon. Magyarán: az vásárolhatja meg az egyre drágábban, esetleg egyre kevesebb mennyiségben megvásárolható olajat (már feltéve, ha tudja is finomítani), aki többet fizet érte.