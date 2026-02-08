Nem Párizs vagy Velence: ez a város most a szerelmesek új Mekkája

Az Európa legromantikusabb helyei között számon tartott horvátországi Opatija ideális úti cél párok számára februárban. A városban a „Szerelem Hónapját” különleges hangulat, vonzó programok és gyönyörű dekoráció jellemzi. A varázslatos advent és a karneváli mulatság után február a szerelemé.

Opatija: február a szerelem hónapja a festői városkában

Fotó: Unsplash

Opatija az Adria Nizzája

Budapestről mindössze öt és fél óra alatt eljuthatunk autóval az egyik legpatinásabb horvátországi üdülővárosba, amelyet az Adria Nizzájának is neveznek. Opatija (korábbi nevén Abbázia) közismert festői fekvéséről és gyönyörű épületeiről, az Osztrák–Magyar Monarchia idején lett üdülőközpont.

Az Adriai-tenger partján elterülő város buja, mediterrán hangulatú parkjai, félreeső ösvényeikkel, hosszú tengerparti sétánya és csillagos estéi tökéletes helyszínt biztosítanak a romantikus pillanatokhoz.

A turizmus kezdetei Opatijában egy ismert szerelmi történethez kötődnek. A híres Villa Angiolinát 1844-ben Iginio Scarpa építtette elhunyt felesége emlékére. A villa később nemcsak a város, hanem a horvátországi turizmus kezdetének szimbólumává is vált.

Ez a bájos tengerparti villa alapozta meg Opatija hírnevét a turisták körében.

Számos pazar villaépület található Opatijában

Fotó: Unsplash

A magyar értelmiség krémje itt gyógyíttatta magát

De a villa csak a kezdet volt. Scarpa, a természet elkötelezett szerelmese, 1845 és 1860 között lélegzetelállító botanikai paradicsomot hozott létre a ház körül. Az Angiolina Park szépen gondozott kertekkel, 60 díszágyással és a világ különböző tájairól származó több mint 150 növényfajjal büszkélkedhet. A kanyargós ösvények kiváló alkalmat adnak a szerelmespároknak egy romantikus sétára, miközben felfedezhetik a park egzotikus növénykülönlegességeit, köztük a japán kaméliát, amely azóta Opatija turisztikai örökségének egyik kedvelt szimbólumává vált.

A városka számára a fordulópont a XIX. század második felében következett be, amikor felfedezték, hogy a tenger és a hegyek közelsége miatt kialakult speciális mikroklíma jót tesz az egészségnek.

Ekkor kiépült a vasúti összeköttetés, és az Osztrák-Magyar Monarchia befolyásos és gazdag emberei eszeveszett építkezésbe fogtak, hogy szebbnél szebb, minden luxusigényt kielégítő hoteleket húzzanak fel.