Nem Párizs vagy Velence: ez a város most a szerelmesek új Mekkája

Az Európa legromantikusabb helyei között számon tartott horvátországi Opatija ideális úti cél párok számára februárban. A városban a „Szerelem Hónapját” különleges hangulat, vonzó programok és gyönyörű dekoráció jellemzi. A varázslatos advent és a karneváli mulatság után február a szerelemé.
Opatija az Adria Nizzája
Budapestről mindössze öt és fél óra alatt eljuthatunk autóval az egyik legpatinásabb horvátországi üdülővárosba, amelyet az Adria Nizzájának is neveznek. Opatija (korábbi nevén Abbázia) közismert festői fekvéséről és gyönyörű épületeiről, az Osztrák–Magyar Monarchia idején lett üdülőközpont.
Az Adriai-tenger partján elterülő város buja, mediterrán hangulatú parkjai, félreeső ösvényeikkel, hosszú tengerparti sétánya és csillagos estéi tökéletes helyszínt biztosítanak a romantikus pillanatokhoz.
A turizmus kezdetei Opatijában egy ismert szerelmi történethez kötődnek. A híres Villa Angiolinát 1844-ben Iginio Scarpa építtette elhunyt felesége emlékére. A villa később nemcsak a város, hanem a horvátországi turizmus kezdetének szimbólumává is vált.
Ez a bájos tengerparti villa alapozta meg Opatija hírnevét a turisták körében.
A magyar értelmiség krémje itt gyógyíttatta magát
De a villa csak a kezdet volt. Scarpa, a természet elkötelezett szerelmese, 1845 és 1860 között lélegzetelállító botanikai paradicsomot hozott létre a ház körül. Az Angiolina Park szépen gondozott kertekkel, 60 díszágyással és a világ különböző tájairól származó több mint 150 növényfajjal büszkélkedhet. A kanyargós ösvények kiváló alkalmat adnak a szerelmespároknak egy romantikus sétára, miközben felfedezhetik a park egzotikus növénykülönlegességeit, köztük a japán kaméliát, amely azóta Opatija turisztikai örökségének egyik kedvelt szimbólumává vált.
A városka számára a fordulópont a XIX. század második felében következett be, amikor felfedezték, hogy a tenger és a hegyek közelsége miatt kialakult speciális mikroklíma jót tesz az egészségnek.
Ekkor kiépült a vasúti összeköttetés, és az Osztrák-Magyar Monarchia befolyásos és gazdag emberei eszeveszett építkezésbe fogtak, hogy szebbnél szebb, minden luxusigényt kielégítő hoteleket húzzanak fel.
A magyar értelmiség krémje is ide járt kúráltatni magát, többek között Jókai Mór, Ady Endre, Móra Ferenc és Kosztolányi Dezső is ellátogatott Opatijába. De itt töltötte utolsó napjait gróf Andrássy Gyula, és a közegészségügy megreformálója, Markusovszky Lajos is itt hunyta le örökre a szemét a Bellevue szállodában.
Európa legromantikusabb úti céljai között
Opatija látnivalóinak kínálata bőséges: érdemes egy kellemes sétát tenni a Lungomare part menti sétányon, és ellátogatni a Horvát Hírességek Sétányára és a város szimbólumához, a Lány sirállyal szoborhoz. Felkereshetjük a Szabadtéri Színházat, amely számos zenei rendezvény helyszíne, a varázslatos templomokat, és a kisvárosban tündöklő számos további villaépületet, gondozott parkjaikkal.
A város ismert gasztronómiai hagyományairól, a modern gyógy- és wellnessközpontokban kínált pihentető kezelésekről, valamint a tenger és a hegyek nyújtotta sajátos mikroklímáról.
Ehhez egész februárban különleges ajánlatok társulnak a szállodákban és éttermekben, különös tekintettel a Valentin-napra.
A neves turisztikai weboldal, az European Best Destinations Abbáziát Európa legromantikusabb úti céljai közé sorolta Velence, Párizs, Róma, Szantorini, Amszterdam, Madeira, Porto és más híres városok mellett, megjegyezve, hogy „a szerelem Abbázia szövetébe szövődött”.