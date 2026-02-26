Hírlevél
Idén előbb kezdődik a nyári időszámítás – Orbán Viktor keresztülviheti az óraátállítás megszüntetését?

Hamarosan ismét tekerhetjük az órákat, kezdődik a nyári időszámítás. Az óraátállítás 2026-ban március 28-ról 29-re virradó éjszaka lép életbe, ekkor egy órával kevesebbet alhatunk. Ez nemcsak a napirendünket, hanem a szervezetünk működését is befolyásolhatja, a biológiai ritmus megzavarása átmeneti fáradtságot, alvászavart és koncentrációs nehézséget okozhat. az óraátállítás intézménye már régóta a viták kereszttüzében áll. Orbán Viktor miniszterelnök nemrégiben egy olyan kérést kapott, hogy vigye keresztül uniós szinten az óraátállítás megszüntetését.
Idén is március utolsó vasárnapján, 29-én váltja fel a téli időszámítást a nyári, ekkor hajnalban 2 óráról 3 órára kell elvégezni, vagyis előbbre kell tekerni az órákat. Az óraátállítással hosszabbá válnak a nappalok. 

óraátállítás, a sleepless man looks at his alarm clock at night
Idén március 29-én váltja fel a nyári időszámítás a télit
Fotó: Jens Rother / Shutterstock

Ez a dátum azt is jelenti, hogy ebben az évben a szokásos tavaszi óraátállításra a megszokottnál egy nappal korábban kerül sor.

Március első vasárnapja ugyanis a naptárban sokszor eltérő napra esik:

  • 2025-ben egy nappal,
  • 2024-ben pedig két nappal később kellett átállítani az órákat.

Az óraátállítás miatt most egy órával kevesebbet alhatunk, és a szervezetnek ilyenkor mindig időre van szüksége, mire megszokja az új ritmust.

Az I. világháborúban merült fel a nyári időszámítás ötlete

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a nyári időszámítás ötlete először az Egyesült Államokban merült fel 1916-ban, az I. világháború idején, azzal a céllal, hogy csökkentsék az energiafogyasztást. Magyarországon az óraátállítást többször is bevezették és eltörölték, végül 1980 óta alkalmazzuk folyamatosan. Az Európai Unió egységes szabályozása 1996-ban lépett életbe, amikor minden tagállam megkezdte a nyári időszámítás alkalmazását.

A rendszer előnyei között szerepelt, hogy a hosszabb nappali világosság kevesebb mesterséges világítást igényelt. Azonban az évek során egyre több kutatás igazolta, hogy az óraátállítás káros hatással lehet az emberi szervezetre, növelheti a stresszt, alvászavarokat okozhat, és akár a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is fokozhatja.

Az óraátállítás kérdése évről évre felmerül, hiszen rengeteg vita övezi a nyári és téli időszámítás rendszerét. Bár az Európai Parlament még 2019 márciusában megszavazta a nyári időszámítás 2021-es eltörlését, de ezt még nem hajtották végre, mert a tagállamok azóta sem tudtak közös döntésre jutni a megfelelő időzóna kérdéséről. Egyes országok már megszabadultak az évenkénti kétszeri óraátállítástól, míg mások továbbra is fenntartják azt.

óraátállítás
Az óraátállítás nem csak az alvásunkat boríthatja fel, hanem számos gazdasági hatása is van
Fotó: Pexels

A fő probléma az, hogy a tagországoknak el kellene dönteniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást alkalmazzák véglegesen. Ez a döntés azonban hatással lenne a gazdaságra, a közlekedésre, az energiafogyasztásra és az időzónák összehangolására, ami komoly akadályokat gördített a megvalósítás elé. Mások az észak- és megint mások a dél-európai tagállamok érdekei.

Óraátállítás eltörlése: Orbán Viktor megkapta a feladatot

A februári szombathelyi háborúellenes gyűlésen a szokásoknak megfelelően szabadon lehetett kérdezni Orbán Viktortól. Szót egy szombathelyi férfi a hallgatóságból, aki konkrétan az óraátállítás körüli, hosszú ideje tartó vitára kérdezett rá.

„Egy évben kétszer van óraátállítás. Orbán Viktort egyre többen ismerik el Nyugat-Európában, de én tudnék mondani még egyet, amiért az egekbe magasztalnák őt és az országot is: hogy ha elintézné nekünk, hogy ez az óraátállítás megszűnne” – hangzott a kérés, amit kitörő, hosszú taps fogadott a publikum részéről.

Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Úgy fogalmazott, hogy egy malomban őröl a kérdezővel. 

Én se értem, hogy ha van az életnek egy rendje, azt miért kell ide-oda tologatni, de most ezt tegyük zárójelbe. 

Majd hozzátette: „Megértettem, kötött mandátumom van már ebben az ügyben, megértettem most már.”

 

 

