Idén előbb kezdődik a nyári időszámítás – Orbán Viktor keresztülviheti az óraátállítás megszüntetését?

Idén is március utolsó vasárnapján, 29-én váltja fel a téli időszámítást a nyári, ekkor hajnalban 2 óráról 3 órára kell elvégezni, vagyis előbbre kell tekerni az órákat. Az óraátállítással hosszabbá válnak a nappalok.
Ez a dátum azt is jelenti, hogy ebben az évben a szokásos tavaszi óraátállításra a megszokottnál egy nappal korábban kerül sor.
Március első vasárnapja ugyanis a naptárban sokszor eltérő napra esik:
- 2025-ben egy nappal,
- 2024-ben pedig két nappal később kellett átállítani az órákat.
Az óraátállítás miatt most egy órával kevesebbet alhatunk, és a szervezetnek ilyenkor mindig időre van szüksége, mire megszokja az új ritmust.
Az I. világháborúban merült fel a nyári időszámítás ötlete
Az Origo korábban beszámolt arról, hogy a nyári időszámítás ötlete először az Egyesült Államokban merült fel 1916-ban, az I. világháború idején, azzal a céllal, hogy csökkentsék az energiafogyasztást. Magyarországon az óraátállítást többször is bevezették és eltörölték, végül 1980 óta alkalmazzuk folyamatosan. Az Európai Unió egységes szabályozása 1996-ban lépett életbe, amikor minden tagállam megkezdte a nyári időszámítás alkalmazását.
A rendszer előnyei között szerepelt, hogy a hosszabb nappali világosság kevesebb mesterséges világítást igényelt. Azonban az évek során egyre több kutatás igazolta, hogy az óraátállítás káros hatással lehet az emberi szervezetre, növelheti a stresszt, alvászavarokat okozhat, és akár a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is fokozhatja.
Az óraátállítás kérdése évről évre felmerül, hiszen rengeteg vita övezi a nyári és téli időszámítás rendszerét. Bár az Európai Parlament még 2019 márciusában megszavazta a nyári időszámítás 2021-es eltörlését, de ezt még nem hajtották végre, mert a tagállamok azóta sem tudtak közös döntésre jutni a megfelelő időzóna kérdéséről. Egyes országok már megszabadultak az évenkénti kétszeri óraátállítástól, míg mások továbbra is fenntartják azt.
A fő probléma az, hogy a tagországoknak el kellene dönteniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást alkalmazzák véglegesen. Ez a döntés azonban hatással lenne a gazdaságra, a közlekedésre, az energiafogyasztásra és az időzónák összehangolására, ami komoly akadályokat gördített a megvalósítás elé. Mások az észak- és megint mások a dél-európai tagállamok érdekei.
Óraátállítás eltörlése: Orbán Viktor megkapta a feladatot
A februári szombathelyi háborúellenes gyűlésen a szokásoknak megfelelően szabadon lehetett kérdezni Orbán Viktortól. Szót egy szombathelyi férfi a hallgatóságból, aki konkrétan az óraátállítás körüli, hosszú ideje tartó vitára kérdezett rá.
„Egy évben kétszer van óraátállítás. Orbán Viktort egyre többen ismerik el Nyugat-Európában, de én tudnék mondani még egyet, amiért az egekbe magasztalnák őt és az országot is: hogy ha elintézné nekünk, hogy ez az óraátállítás megszűnne” – hangzott a kérés, amit kitörő, hosszú taps fogadott a publikum részéről.
Orbán Viktor egyértelmű választ adott. Úgy fogalmazott, hogy egy malomban őröl a kérdezővel.
Én se értem, hogy ha van az életnek egy rendje, azt miért kell ide-oda tologatni, de most ezt tegyük zárójelbe.
Majd hozzátette: „Megértettem, kötött mandátumom van már ebben az ügyben, megértettem most már.”