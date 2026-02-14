Egymilliós átlagbér, ötmillió foglalkoztatott, még több édesanya kap adómentességet: itt vannak a legfontosabb vállalások Orbán Viktor évértékelőjéből

Orbán Viktor évértékelőjében az ukrajnai háború és a közelgő választások mellett központi téma volt a kormány gazdaságpolitikája is, különös tekintettel az elmúlt másfél évtized eredményeire. A kormányfő ezekhez kapcsolódóan arról is beszélt, mik a Fidesz-KDNP tervei abban az esetben, ha ők nyerik az áprilisi voksolást, és újra bizalmat kapva folytathatják a kormányzati munkát.
Ötmillió munkahely, egymilliós átlagbér
A miniszterelnök felidézte: a gazdaságban „zúzós rock and rollt” ígértek, és ezt végre is hajtották. Megőrizték a munkahelyeket, küzdöttek a meglévő gyárakért, miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás, és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban.
Orbán Viktor ugyanakkor jelezte, nem állnak meg itt:
Azt szeretnénk, ha minden munkaképes magyart dolgozhatna. Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4, millióan dolgoznak, de mi fel akarunk menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit meg fogunk csinálni
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor a fizetésekre is kitért: elmondta, tizenöt éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de ennél is tovább mennek, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért.
Adómentesség egymillió édesanyának
Orbán Viktor rámutatott, hogy a kormány 15 éve építi a családalapú Magyarországot, ennek jegyében megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt.
A kormányfő úgy fogalmazott: a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni, Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel, így ma félmillió édesanya mentesül az szja-fizetés alól, a következő három évben pedig egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethosszig.
1922 milliárd forintot vesznek el a bankoktól és multiktól
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól, különböző módszerekkel elvettek összesen 14.956 milliárd forintot, és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek majd 1922 milliárd forintot.
Orbán Viktor rámutatott, a bankok és a nagyvállalatok első számú célja az, hogy megakadályozzák, hogy '26-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1922 milliárd forintot. Ha ez sikerül, megkezdik a visszagyűjtését annak a 14.956 milliárd forintnak, amit a kormány eddig elvett tőlük és odaadott a magyar embereknek.
Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat”
– szögezte le.
Marad az energiabiztonság, marad az olcsó rezsi
Lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz – közölte Orbán Viktor megjegyezve, eközben a többi uniós tagállam a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizeti.
Ennek kapcsán a kormányfő felidézte, hogy a tavalyi év során megállapodásokat kötött az amerikai, az orosz és a török elnökkel Magyarország gáz- és kőolajellátásának biztosítása érdekében.
A magyar kormány évek óta egy sor fogyasztásösztönző és gazdaságélénkítő lépéssel igyekszik ellensúlyozni a háború nyomán kialakult gazdasági nehézségeket.
- Míg a lakosságot az ár- és árréstopokkal,
- addig a cégeket támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel segítik.
Egyáltalán nem elhanyagolható eltérés az sem, hogy hazánkban hosszú évek óta érvényben van a rezsicsökkentés, mely a lakossági végfelhasználók számára tartja megfizethető sávban az energiaárakat. Jól látható, hogy mióta a szomszédunkban háború dúl, az e három pilléren nyugvó intézkedések biztosították, hogy a magyar nemzetgazdaság a sokasodó nehézségek ellenére is a vízfelszín felett maradjon, a gazdasági szereplők pedig elkerüljék a csődöt.