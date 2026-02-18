Több mint 10 ezer milliárd forintos költséget okozott a háború Magyarországnak

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 6 perc
A szomszédban zajló háború által hazánkban okozott közvetlen gazdasági károk 2025 végére átlépték a 10 ezer milliárd forintot. Négy éve tart az orosz-ukrán háború, amely különböző csatornákon keresztül egyre nagyobb károkat okoz Magyarországnak.
A szomszédban zajló háború által Magyarországnak okozott közvetlen gazdasági károk 2025 végére átlépték a 10 ezer milliárd forintot - derül ki a Századvég gazdasági elemzéséből. Az orosz-ukrán háború hazánknak a legnagyobb költséget (6524 milliárd forintot) a megnövekedett energiaszámlán keresztül okozta, amely kiegészül a kamatkiadások változásából (2840 milliárd) és a kieső exportpiacokból (1012 milliárd) fakadó veszteségekkel. Háztartásokra vetítve a kár átlagosan 2,5 millió, egy négyfős család esetében 4,3 millió forint volt.

Az orosz-ukrán háború hazánknak a legnagyobb költséget a megnövekedett energiaszámlán keresztül okozta. Fotó: FOTOGRIN / Shutterstock

Vagyis a négy éve tartó orosz-ukrán háború, a különböző csatornákon keresztül egyre nagyobb károkat okoz Magyarországnak. A Századvég egy korábban közzétett elemzésében bemutatta, hogy melyek a legfontosabb csatornák és hogy ezek mekkora költséget róttak a háztartásokra a konfliktus első három évében. Az azóta eltelt időszakban a terhek tovább nőttek, és mostanra meghaladták a 10 ezer milliárd forintot.

Az orosz-ukrán háború makrogazdasági költségeit alapvetően három fő csatornán keresztül vizsgáltuk, ezek:

  • az energiaárak hatása,
  • a megemelkedett kamatkörnyezet
  • és az orosz exportpiacok elvesztése.

A gázimporton az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.

Az orosz-ukrán háború közvetett hatásai

A megnövekedett geopolitikai kockázatok következtében a háború előtti kedvező kamatszint 2022-2025 decembere között 4-6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. 2025-ben a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett. A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki.

Az EU-s szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. A 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.

Egy háztartásra vetítve az összesített költséget, a magyar háztartások a 2022 és 2025 közötti háborús időszakban összességében 2 millió 544 ezer forintnyi kárt szenvedtek el. Egy négyfős családra vetítve ez 4 millió 330 ezer forintot tett ki.

 

