A napokban érkezett a negyedik évéhez az orosz-ukrán háború, amely különféle területeket érintve jelentős gazdasági károkat okozott és okoz folyamatosan Magyarországnak. A konfliktus hatására megtorpant a korábbi növekedési lendületet, a beruházások visszaestek, emellett jó ideig tartósan magasabb szinten maradt az infláció. A negatív hatások enyhítését célzó kormányzati intézkedések, már önmagukban is többletköltségeket okoztak hazánknak, de cikkünkben a többi kézzel fogható vesztességet is számba vesszük.

Az orosz-ukrán háború alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat / Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Orosz-ukrán háború: megtorpant a magyar gazdaság

Egyes szakértők szerint a háború kitörése miatt megváltozott nemzetközi környezet alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat. Azóta rá sem lehet ismerni a magyar gazdaságra: a korábbi növekedési lendületet stagnálás váltotta fel, a beruházások visszaestek, az infláció pedig tartósan magasabb szinten ragadt. A háború okozta gazdasági károkat rendkívül jelentősnek nevezi minden elemző.

A Századvég becslése szerint a konfliktus hatása kimutatható

az energiaárakra,

a megemelkedett kamatkörnyezetre,

és az orosz exportpiacok elvesztése miatt.

A gázimporton – a Századvég szerint – az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.

A megnövekedett geopolitikai kockázatok következtében a háború előtti kedvező kamatszint 2022-2025 decembere között 4-6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. 2025-ben a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett. A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki.

Az uniós szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. A 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.