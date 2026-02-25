A napokban érkezett a negyedik évéhez az orosz-ukrán háború, amely különféle területeket érintve jelentős gazdasági károkat okozott és okoz folyamatosan Magyarországnak. A konfliktus hatására megtorpant a korábbi növekedési lendületet, a beruházások visszaestek, emellett jó ideig tartósan magasabb szinten maradt az infláció. A negatív hatások enyhítését célzó kormányzati intézkedések, már önmagukban is többletköltségeket okoztak hazánknak, de cikkünkben a többi kézzel fogható vesztességet is számba vesszük.
Orosz-ukrán háború: megtorpant a magyar gazdaság
Egyes szakértők szerint a háború kitörése miatt megváltozott nemzetközi környezet alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat. Azóta rá sem lehet ismerni a magyar gazdaságra: a korábbi növekedési lendületet stagnálás váltotta fel, a beruházások visszaestek, az infláció pedig tartósan magasabb szinten ragadt. A háború okozta gazdasági károkat rendkívül jelentősnek nevezi minden elemző.
A Századvég becslése szerint a konfliktus hatása kimutatható
- az energiaárakra,
- a megemelkedett kamatkörnyezetre,
- és az orosz exportpiacok elvesztése miatt.
A gázimporton – a Századvég szerint – az átlagos energiaárakhoz képest megemelkedett nemzetközi árszint miatt összességében 6524,4 milliárd forintot veszített a hazai gazdaság. A 2025-ös évben a többletköltség a mérséklődő energiaárak és a gazdaság alkalmazkodása ellenére is 138,1 milliárd forint volt.
A megnövekedett geopolitikai kockázatok következtében a háború előtti kedvező kamatszint 2022-2025 decembere között 4-6,5 százalék közé emelkedett, így – más országokhoz hasonlóan – a magyar állami kiadások finanszírozása is jelentősen drágult. 2025-ben a fokozatosan átárazódó kötvényállomány megnövelte a forrásbevonási igényt, így az új finanszírozás bevonása 2839,6 milliárd forinttal emelkedett. A 2025-ös évben a többletköltség 870,7 milliárd forintot tett ki.
Az uniós szankciós politikára adott válaszlépések keretében Oroszország is korlátozta az európai termékek bejutását saját piacaira, ez hozzávetőlegesen 1012,5 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar exportőröknek a háború négy éve alatt. A 2025-ös év újabb 316,7 milliárd forintnyi veszteséget jelentett.
Az orosz-ukrán konfliktus költsége tehát összességében meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, a becslések pontosabban 10376,5 milliárdra teszik.
Egy háztartásra vetítve az összesített költséget, a magyar háztartások a 2022 és 2025 közötti háborús időszakban összességében 2 millió 544 ezer forintnyi kárt szenvedtek el. Egy négyfős családra vetítve ez 4 millió 330 ezer forintot tett ki.
Egy szakértő szerint ennek csak egy részét érezzük a bőrünkön. „Ekkora lett volna a háborús kiesés költsége eddig, amennyiben a magyar kormány az elmúlt négy éves gazdaságpolitikájával nem védte volna meg a háztartások, családok és a magánszemélyek pénztárcáját” – fogalmazott Horváth Sebestyén az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, aki szerint csak ennek köszönhető, hogy nem éreztük még erősebben a háború hatását.
Így védi meg a magyar családokat, cégeket a kormány
Az elemző szerint a háború okozta veszteség három területét különbözőképpen védte ki a kormány.
- A megemelkedett energiaárak azért nem érintették a háztartásokat, mivel 2013 óta a rezsicsökkentési rendszer keretében hatósági áras a közmű-ellátás, így az unióban hazánkban a legalacsonyabb a fűtés és az áram.
- A megnőtt kamatkörnyezet azért nem okozott nehézséget a lakáshitellel rendelkezőknek, mivel 2022 óta a kamatstopnak köszönhetően a változó kamatozású hitelek törlesztése nem emelkedett, 2023 óta pedig a kamatplafon védi az ingatlanhitellel rendelkezőket. Emellett az újonnan hitelt felvevőket a 3 százalékos kamatot kínáló Otthon Start Programmal segíti, míg a vállalatok számára a 3 százalékos kamattámogatott hitel révén nem érezhető az orosz-ukrán háború okozta többletteher.
- Emellett a hazai exportra termelő magyar vállalatok orosz – kisebb mértékben belarusz – felvevőpiacról kiszorulását a kormányzat új piacokra történő terjeszkedésben segíti. E cél elérését szolgálja a Demján Sándor program, a 100 új gyár újraiparosítási program, a Keleti Nyitás politika, illetve az elmúlt négy évben bejelentett számos KKV támogatási csomag.
A kormányzat ezen támogatásokat és kedvezményeket javarészt a háború miatt extraprofitot elérő vállalatokra kivetett szektoriális különadóból finanszírozza, így kompenzálva és megvédve a családokat a fegyveres konfliktus miatti gazdasági károktól – mondta Horváth Sebestyén.
Még nincsen vége a háborús költségeknek
Miként az Origó is megírta, Ukrajna az Európai Unió által erőltetett, gyorsított csatlakozása esetén viszont a terhek valószínűsíthetően tovább növekednének. A jelenlegi uniós költségvetési szabályok alapján a befizetések a bruttó nemzeti jövedelem arányában oszlanának meg. Ez alapján Magyarország részesedése 1,16 százalék lenne, ami mai árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintos kötelezettséget jelentene. Ez az összeg önmagában a magyar éves GDP közel 7 százalékának felel meg, a 2024-es teljes áfabevétel több mint két és félszerese, valamint az éves állami kamatkiadások másfélszerese.
A tervezett befizetés közvetlenül a magyar családokat is érintené.
A számítások szerint egy átlagos háztartásra 1 millió 386 ezer forintos teher jutna, míg egy négyfős család esetében ez az összeg elérné a 2 millió 360 ezer forintot. Egy kétkeresős, átlagjövedelmű család számára ez nagyjából két és fél havi nettó jövedelmet jelentene
– számította ki a Századvég.