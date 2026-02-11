Hírlevél
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Megnevezték Magyarország ellenségeit: súlyos támadásra készülnek

beruházás

Pesti településen építi első európai üzemét egy globális kínai vállalat

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Stratégiai lépésként a magyar piacon, Pátyon indítja el első európai termelési egységét ipari légkondicionálókat gyártó Airsys. A Pest vármegyei településen létrejövő összeszerelő üzem beruházási értékét a vállalat három éven belül 2 millió euróról 8 millió euróra növelné, európai és amerikai exportpiacokra gyártva.
beruházásösszeszerelő üzemPáty

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő üzemét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 ezer négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az INPARK üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport.

összeszerelő üzem
Az összeszerelő üzem 15-20 emberrel kezdi meg a tevékenységét / Fotó: JSA

A közlemény szerint az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 000 négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 ezer darabos kapacitással.

A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel. 

A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket gyárt majd, amelyeket az európai és az amerikai piacokon értékesít. 

Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A pátyi összeszerelő üzem minőségbiztosítási központként is működik majd

A több mint 11 ezer négyzetméteres létesítmény európai gyártási, összeszerelési és minőségbiztosítási központként működik majd, elősegítve az ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal való együttműködést. 

A magyarországi létesítmény bejelentésével az Airsys határozott lépést tesz afelé, hogy közelebb vigye a gyártást európai ügyfeleihez

 – mondta Yunshui Chen, az Airsys vezérigazgatója és alapítója.

Matthew Thompson, az Airsys európai ügyvezető igazgatója kiemelte: az új központ erősíti az ügyfélkapcsolatokat és javítja a piaci reakcióképességet a vállalat növekedésének következő szakaszában. A létesítmény kulcsszerepet játszik majd az európai adatközponti, távközlési és egyéb kritikus infrastruktúra-projektek kiszolgálásában, a termelési kapacitás regionális kereslethez igazításával, a globális mérnöki, minőségi és teljesítménystandardok fenntartása mellett.

 

