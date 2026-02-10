Öt legfontosabb tanács, ha lakáshitelt akar igényelni

A lakáshitelek piaca folyamatosan változik, ezért a megalapozott döntéshez elengedhetetlen a szakértői támogatás és a személyre szabott számítás. A K&H Bank közleménye alapján érdemes időben áttekinteni a rendelkezésre álló lehetőségeket, különösen, ha valaki jogosult az Otthon start program kedvezményeire.

A megfontolt lakáshitel választással sok kellemetlenséget megspórolhatunk. / Fotó: Shutterstock

1. Tájékozódjon időben az elérhető lakáshitelekről!

A pénzintézet tapasztalatai szerint azok az ügyfelek járnak a legjobban, akik nem az utolsó pillanatban kezdenek el foglalkozni a finanszírozással. Aki felkészülten érkezik, pontosan ismeri a lehetőségeit és a várható törlesztőrészleteket, sokkal gyorsabban és gördülékenyebben tudja végigvinni a folyamatot. Az Otthon start program esetében mért, átlagosan mindössze 20-22 munkanapos átfutási idő is ezt mutatja.

2. Gondolja át, mekkora hitelre van szüksége!

Az Otthon start program keretében felvett hitelek átlagos összege eléri a 35 millió forintot, ami jóval meghaladja a 26,5 milliós piaci átlagot. Fontos azonban, hogy ne csak a banki szabályokat vegyük figyelembe. A felelős döntéshez a saját pénzügyi mozgásterünket is alaposan meg kell vizsgálni. A cél, hogy a törlesztőrészlet mellett maradjon elég tartalék a váratlan helyzetekre, például egy átmeneti jövedelemkiesésre.

3. Válasszon megfelelő futamidőt!

A tudatos hitelfelvevők a hosszú távú stabilitást helyezik előtérbe. Az átlagosan választott 22 éves futamidőn látszik, hogy a családok igyekeznek a havi terheket a lehető legalacsonyabban tartani. A hosszabb futamidővel kiszámíthatóbbá válnak a kiadások, ami nagyobb pénzügyi biztonságot ad.

4. Nézzen szét a piacon!

Az Otthon start program a fővároson kívül is felpörgette a piacot. A K&H adatai szerint a programhoz köthető hitelek több mint 30 százaléka budapesti ingatlanhoz kapcsolódik, de ez az arány elmarad a piaci hitelekre jellemző 39 százaléktól. Ez azt jelenti, hogy a vidéki ingatlanpiac is mozgásba lendült, így érdemes több helyen is tájékozódni. Az ingatlan.com adatai szerint a kínálat országszerte bővült, így nagyobb eséllyel találhatunk megfelelő ingatlant.