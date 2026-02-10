Több mint 150 ezer magyar igényelte az 1 millió forintnyi ingyenpénzt

Mintegy 150 ezer közszolga igényelte az Otthontámogatást, mely lakáshitel törlesztésére, vagy új otthon vásárlásánál önerőként is felhasználható – adta közzé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Portfolio.hu cikke ennek kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy ez több, mint amit korábban a kormány illetve a Magyar Nemzeti Bank várt. Ez az otthontámogatási program sikerét jelzi.

Mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatás programban elérhető évi 1 millió forintot

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Otthontámogatás: a cél, hogy minden magyar családnak saját otthona legyen

„Az évi nettó egymillió forintos Otthontámogatást meglévő lakáshitel törlesztéséhez vagy új lakáshitel önerejéhez használhatják fel.

Azért dolgozunk, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra!

– írta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közösségi oldalán.

A miniszter bejegyezésében emlékeztetett rá, hogy a közszférában dolgozóknak évi 1 millió forintos támogatás jár, melyet akár önerőként, akár meglévő lakáshitel törlesztésére is felhasználhatnak a szabályozásban előírt módon.

Mint az Origo bemutatta, a korábbi kormányzati döntés nyomán 2026. január 1-jén elindult a legújabb, lakhatást támogató program, a közszolgák otthontámogatása. A jogosultaknak csekély adminisztrációs terhük volt, ugyanakkor élő lakáskölcsön vagy -lízingszerződésnél az otthontámogatás igénylésének határidejére figyelnük kellett.

Az igénylés határideje eredetileg január 20-a volt, a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének lehetőségét.

A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel a bejelentés határidejét február 15-re tolta ki a kormányzati döntés.

Az igényléshez szükséges tudnivalókról és a tennivalókról ebben a cikkben olvashat az Origón.