Gyorsítósávra terelik a franciák és az oroszok a Paks II beruházást

A francia Framatome fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten a vállalat vezetőjével folytatott tárgyalása után. A tárcavezető arról számolt be, hogy a Framatome tovább növeli a szerepét a Paks II beruházásban, ami azért is jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják. Ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén - közölte.

Paks II: gyorsítópályára került a beruházás.

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

A miniszter leszögezte, a kormány nem fogja engedni, hogy mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ha a Tisza Párt megnyerné az áprilisi választást, akkor nyilvánvalóan nem mondana nemet Brüsszelnek, és hagyná, hogy a nukleáris ipart szankcionálják, és akkor vége lenne a paksi projektnek.

Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá. Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe

- figyelmeztetett. Rámutatott arra, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy ha nem épülhetne meg a paksi atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

"A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horror áron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A miniszter kitért arra, hogy ha a Tisza Párt nyerné a választást, akkor igent mondana a brüsszeli szankciókra, és ezáltal annyi lenne hosszú távon a rezsicsökkentésnek. "Ezért is nyernünk kell, mert ha nyerünk, akkor folytatjuk a paksi beruházást komoly francia részvétellel, és akkor rendben lesz a rezsicsökkentés hosszú távon Magyarországon" - húzta alá. "Úgyhogy dolgozunk tovább, közösen a franciákkal és az oroszokkal. Felgyorsítjuk az építkezést, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen és a magyar családok rezsiköltségei továbbra is a legalacsonyabbak legyenek Európában" - tette hozzá.