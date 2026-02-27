Pálinkára adtak ki visszahívási riasztást; ne fogyassza el, ha vásárolt ezekből!

Analitikai eltérés miatt a „NVMEN Birsalma Pálinka 40%” termékek egy körét visszahívja a hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A visszahívásról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján jelent meg felhívás.

Pálinkavisszahívást jelentett be a Nébih (illusztráció)

Fotó: Pixabay

A visszahívással érintett pálinka adatai az alábbiak:

Megnevezés: NVMEN Birsalma Pálinka 40% 0,5 literes és 0,05 literes

Probléma jellege: analitikai eltérés

Bejelentő: Kiss Zoltánné Ev.

Minőségmegőrzési idő: korlátlan

Kiszerelések: 0,5 liter és 0,05 liter

Tételszám: L20241113, L2634_4/12/23/8012, L2634_5/01/25/8012, L2634_6/01/25/8012, L2634_7/01/25/8012, L2634_8/01/25/8012, L2634_9/11/25/8012, L2634_9/11/25/8012, L2634_10/11/25/8012, L2634_1/02/26/8012, L2634_2/02/26/8012, L2634_1/12/22/8012, L2634_3/12/22/B20_3

Gyártó: Kiss Zoltánné Ev.

Tájékozató jellegű kép a termékekről:

A Nébih kéri, hogy a visszahívással érintett pálinkaterméket ne fogyassza el!

Fotó: Nébih

Az analitikai eltérés mint a visszahívás oka, a Nébih által kiadott felhívásban nem részletezett e pálinkák esetében, de vélhetően a termék összetevőinek valamilyen mértékű, vonatkozású nem megfelelőségével függ össze.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!

A termékvisszahívások kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkoznak.