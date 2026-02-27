Pálinkára adtak ki visszahívási riasztást; ne fogyassza el, ha vásárolt ezekből!

Analitikai eltérés miatt a „NVMEN Birsalma Pálinka 40%” termékek egy körét visszahívja a hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A visszahívásról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján jelent meg felhívás.
A visszahívással érintett pálinka adatai az alábbiak:
Megnevezés: NVMEN Birsalma Pálinka 40% 0,5 literes és 0,05 literes
Probléma jellege: analitikai eltérés
Bejelentő: Kiss Zoltánné Ev.
Minőségmegőrzési idő: korlátlan
Kiszerelések: 0,5 liter és 0,05 liter
Tételszám: L20241113, L2634_4/12/23/8012, L2634_5/01/25/8012, L2634_6/01/25/8012, L2634_7/01/25/8012, L2634_8/01/25/8012, L2634_9/11/25/8012, L2634_9/11/25/8012, L2634_10/11/25/8012, L2634_1/02/26/8012, L2634_2/02/26/8012, L2634_1/12/22/8012, L2634_3/12/22/B20_3
Gyártó: Kiss Zoltánné Ev.
Tájékozató jellegű kép a termékekről:
Az analitikai eltérés mint a visszahívás oka, a Nébih által kiadott felhívásban nem részletezett e pálinkák esetében, de vélhetően a termék összetevőinek valamilyen mértékű, vonatkozású nem megfelelőségével függ össze.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el!
A termékvisszahívások kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkoznak.