Pepco: kiderült, hány üzlet marad az átszervezés után

Sajtóértesülések szerint a Pepco európai diszkont kiskereskedő befejezte a németországi csődeljárását, és újraindítja működését az országban. Miként az Origón megírtuk, a németországi Pepco 2025 júliusában jelentette be, hogy átszervezi hálózatát, ami csődeljárás megindítását jelentette. A folyamat jelzett célja az volt, hogy a vállalat üzlethálózatának átszervezése után folytathassa működését, ugyanakkor kérdéses volt, hogy ez megvalósul-e.

A Pepco németországi hálózatán várhatóan 36 üzlettel folytatódik a működés (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Közel a felére csökken a németországi Pepco üzletek száma

Az ESM arról ír, hogy a Pepco a szerkezetátalakítási folyamata sikeres volt, aminek részeként várhatóan 36-ra csökkenti németországi üzleteinek számát (viszonyításként: Magyarországon mintegy 200 Pepco üzlet működik). A 2025 októberében indított fizetésképtelenségi eljárás várhatóan február 28-án zárul, az értesülések szerint e tekintetben eredményesen.

A chip.de oldalon megjelent cikk szerint a Berlin-Charlottenburg kerületi bíróság megerősítette, hogy a diszkontcég hitelezői január közepén jóváhagyták a szerkezetátalakítási tervet, ennek eredménye, hogy

várhatóan 36 üzlettel működik tovább a hálózat (eddig 64 bolt működött).

Ez személycseréket is maga után von a vezetőségben. pénzügyi igazgató is.

A Pepco 2022-ben jelent meg Németországban, ám a cég azóta kihívásokkal és egyenetlen növekedéssel szembesült. Működésének elmúlt évei összeségében veszteségesek voltak.

A németországi Pepco a múlt hónapban azt nyilatkozta, hogy nem tervezi az árak emelését a haszonkulcsok növelése érdekében. A cég a hatékonyság javítására kíván összpontosítani – mondta el akkor a pénzügyi vezető a Reutersnek.

A németországi Pepco nehéz helyzetbe került ugyan, de ez nem igaz a márka egészére. Miként az Origón arról a vállalat eredményei alapján beszámoltunk, a Pepco Csoport erős 2025-ös pénzügyi évet zárt.