Hatalmas nemzetközi siker: a világ legjobbjának választottak egy magyar ásványvizet

A hatfős, több kontinensről érkező szakmai zsűri a világ vezető márkáival együtt értékelte a termékeket. A magyar vállalkozás ezzel az egyetlen hazai díjazottként került be a nemzetközi élmezőnybe. A fődíj mellett a Peridot gyártója egy további második és harmadik helyezést is elért a rendkívül erős, globális mezőnyben.

Fotó: Agrármarketing Centrum

A Peridot sikerszériája folytatódhat

A Pest vármegyei manufaktúra a közelmúltban több nemzetközi szakkiállításon is bemutatkozott az AMC közösségi standján, valamint a társaság által szervezett B2B üzletember-találkozókon. Az AMC által koordinált megjelenések – többek között az ázsiai térségben – lehetőséget biztosítottak arra, hogy a magyar termék közvetlenül találkozzon a nemzetközi szakmai közönséggel és potenciális üzleti partnerekkel.

A kiállítási tapasztalatok és a most elnyert rangos díjak egyaránt azt jelzik, hogy a magas minőségű, hozzáadott értéket képviselő magyar termékek iránt élénk nemzetközi érdeklődés mutatkozik.

A díjazott ásványvíz elismerése nemcsak a gyártó számára jelent komoly szakmai visszaigazolást, hanem a magyar prémium ásványvíz-szegmens számára is kiemelkedő eredmény, amely egyedülállónak tekinthető a hazai piacon.

Az Agrármarketing Centrum célja, hogy közösségi megjelenésein és üzletfejlesztési programjain keresztül támogassa a versenyképes magyar vállalkozások nemzetközi piacra lépését, és elősegítse a magas minőségű hazai élelmiszeripari termékek exportlehetőségeinek bővítését. A mostani siker jól példázza, hogy a nemzetközi szakmai jelenlét és a tudatos piacépítés kézzelfogható eredményekhez vezethet.