A bolondok aranya az év ásványa itthon – nagyot villanthat az energiatárolásban

A Magyarhoni Földtani Társulat 2016 óta minden évben kihirdeti az Év ásványa cím győztesét, amely idén a pirit lett. A fémesen csillogó, aranysárga színű ásványt sokan a „bolondok aranyaként” ismerik, azonban keménysége és fémes fénye segítségével könnyen megkülönböztethető tőle. A pirit hidrotermális, üledékes és vulkanikus kőzetekben is megtalálható, Magyarországon is több lelőhelye ismert, de több európai országban, valamint az Egyesült Államok területén is található belőle a természetben. Fehér porcelánlapon megdörzsölve zöldeskék-feketés csíkot hagy, a kénsavgyártásban hasznosult, és felhasználták azt detektoros rádiók gyártásánál is.

Pirit: közelében nincs az értéke az aranyénak, de fontos ásvány

Feltehető a kérdés, hogy ha nem különösebben értékes a pirit (a Lelkes Ásványbörze nevű rendezvényen Budapesten ezen a hétvégén bemutatják), miért érdemes foglalkozni vele gazdasági szempontból? Noha a pirit piaci, aktuális értéke nem összemérhető az aranyéval, gazdasági jelentősége az ipari forradalom óta meghatározó, bár felhasználási területei az idők folyamán átalakultak. Napjainkban elsősorban vegyipari alapanyagként és nemesfémek kísérő ásványaként bír nagy értékkel.

Így például a kénsavgyártás egyik legfontosabb alapanyaga.

A pirit átlagosan 40-48 százalék ként tartalmaz kötött állapotban.

Az ércből kinyerik a ként, majd a visszamaradó terméket (vörösvasérc), melynek vastartalma akár a 63 százalékot is elérheti, vasra, aranyra, ezüstre, kobaltra, kadmiumra, rézre, cinkre, ólomra stb. dolgozzák fel.

Ha az imént megakadt a tekintete azon, hogy „aranyra dolgozzák fel”, nem tévedett, és cikkünk sem téved. A „bolondok aranya” ugyanis gyakran tartalmaz valódi aranyat és rezet zárványok formájában. Sokszor magát a piritet bányásszák a benne lévő nemesfémek gazdaságos kinyerése céljából. A piritből nyert kén-dioxidot pedig a papíriparban fehérítésre használják.

Újabban pedig a lítium-fém gombelemek (pl. az Energizer márkájú termékek) katódanyagaként alkalmazzák a vas-piritet. Félvezető tulajdonságai miatt kutatják felhasználását olcsó napelempanelek gyártásánál is.