A bolondok aranya az év ásványa itthon – nagyot villanthat az energiatárolásban

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
A bolondok aranyaként is hivatkozott pirit lett az idei év ásványa a Magyarhoni Földtani Társulat döntése értelmében. Ásványtani megközelítésben tehát „a pirit évében” vagyunk. Bár a bolondok aranya nem olyan értékes, mint a nemrég már 5000 dolláros unciánkénti árat is elérő arany, a pirit nem pusztán különleges megjelenéséről, hanem vegyipari felhasználásáról is ismert. S lehet, hogy hamarosan az energiatárolási igények is fellendítik kitermelését.
A Magyarhoni Földtani Társulat 2016 óta minden évben kihirdeti az Év ásványa cím győztesét, amely idén a pirit lett. A fémesen csillogó, aranysárga színű ásványt sokan a „bolondok aranyaként” ismerik, azonban keménysége és fémes fénye segítségével könnyen megkülönböztethető tőle. A pirit hidrotermális, üledékes és vulkanikus kőzetekben is megtalálható, Magyarországon is több lelőhelye ismert, de több európai országban, valamint az Egyesült Államok területén is található belőle a természetben. Fehér porcelánlapon megdörzsölve zöldeskék-feketés csíkot hagy, a kénsavgyártásban hasznosult, és felhasználták azt detektoros rádiók gyártásánál is.

A pirit nevű ásványt gyakran tartják a bolondok aranyának
A pirit nevű ásványt gyakran tartják a bolondok aranyának
Fotó: Shutterstock/olpo

Pirit: közelében nincs az értéke az aranyénak, de fontos ásvány

Feltehető a kérdés, hogy ha nem különösebben értékes a pirit (a Lelkes Ásványbörze nevű rendezvényen Budapesten ezen a hétvégén bemutatják), miért érdemes foglalkozni vele gazdasági szempontból? Noha a pirit piaci, aktuális értéke nem összemérhető az aranyéval, gazdasági jelentősége az ipari forradalom óta meghatározó, bár felhasználási területei az idők folyamán átalakultak. Napjainkban elsősorban vegyipari alapanyagként és nemesfémek kísérő ásványaként bír nagy értékkel.

Így például a kénsavgyártás egyik legfontosabb alapanyaga.

 A pirit átlagosan 40-48 százalék ként tartalmaz kötött állapotban.

Az ércből kinyerik a ként, majd a visszamaradó terméket (vörösvasérc), melynek vastartalma akár a 63 százalékot is elérheti, vasra, aranyra, ezüstre, kobaltra, kadmiumra, rézre, cinkre, ólomra stb. dolgozzák fel.

Ha az imént megakadt a tekintete azon, hogy „aranyra dolgozzák fel”, nem tévedett, és cikkünk sem téved. A „bolondok aranya” ugyanis gyakran tartalmaz valódi aranyat és rezet zárványok formájában. Sokszor magát a piritet bányásszák a benne lévő nemesfémek gazdaságos kinyerése céljából. A piritből nyert kén-dioxidot pedig a papíriparban fehérítésre használják.

Újabban pedig a lítium-fém gombelemek (pl. az Energizer márkájú termékek) katódanyagaként alkalmazzák a vas-piritet. Félvezető tulajdonságai miatt kutatják felhasználását olcsó napelempanelek gyártásánál is. 

Egy elhagyott piritbánya Szlovákiában, Perneknél
Fotó: Stanislav Doronenko / Wikipedia Commons

Az energiatárolás miatt válhat egyre fontosabbá a pirit a lítiumhoz van köze

Ez utóbbi, vagyis az energiatermelésben és -tárolásban betöltött szerepe és vizsgált lehetőségei mutatják meg, hogy bár a pirit nem arany a kifejezés ásványtani értelmében, de mégis jelentős nyersanyagforrás lehet a jövő, bár mindinkább már a jelen fontos iparágainak egyikében. Miként az Origo arról beszámolt, 2024-ben kutatók egy csoportja 15 kőzetmintát vizsgált meg, melyek nagyjából 390 millió évvel ezelőtt kialakult rétegekből származnak az amerikai Appalache-medencéből. A vizsgálatban lítiumot találtak a piritben. 

Márpedig a lítium egyre értékesebbé váló anyag, amelyre a számítógépektől kezdve az elektromos autókig bezárólag igen nagy szüksége van a gazdaságnak. 

A vizsgálat eredményeiről szóló tanulmányban a kutatók  kiemelték, hogy a lítium piritpalákban kötődik meg az Appalache-medencében. Ez pedig

  • nem pusztán tudományos, hanem 
  • gazdasági értelmeben is fontos folyományokkal járhat.

Ha ugyanis a piritben megkötött lítium technológiai és gazdaságossági szempontból is kitermelhetőnek bizonyul, az a pirit kitermelésére is hatással lehet. Más szóval: a piritbányászat vegyipari alkalmazásán túl nem önmagáért, hanem a benne található, gazdasági szempontból még értékesebb nyersanyagokért folyhat.

Mint a közelmúltban megjelent publikációból kiderül: az akkor tett felfedezésnek óriási jelentősége lehet, mert a pirit viszonylag gyakran előforduló ásvány. A lítium kitermelése viszont a kobalthoz hasonlóan rendkívül környezetszennyező. Ha viszont a pirit társaságában előforduló lítiumot kinyernék, akkor nem kellene annyi új bányát nyitni lítium miatt. Ellenben maradva a pirit ragadványnevénél előfordulhat, hogy a bolondok aranya új, ezúttal gazdasági megfontolásokon alapuló „aranylázat” indít el.

 

