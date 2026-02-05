Új pláza nyílik hamarosan

A fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. A pláza helyszínének kiválasztásánál kiemelt szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége,valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat – írták a beruházó oldalán.

Elindították egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását. Fotó: Faedra Group

Az új pláza célja, hogy a környék lakóinak és az átutazó forgalomnak is korszerű, könnyen elérhető vásárlási lehetőséget kínáljon

A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók kényelmét 275 parkolóhely szolgálja majd.

Az alábbi képeken az új pláza tervei láthatók:

A Faedra Group egy teljes egészében magyar magánkézben levő ingatlanfejlesztő cégcsoport.