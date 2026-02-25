Exkluzív információ: megtudtuk, melyik magyar városban nyílik a következő Popeyes étterem

Várakozáson felüli sikert hozott a Popeyes márka első magyarországi éttermének tavaly októberi megnyitása – osztotta meg az Origóval Sümegi László, a magyarországi franchise-partnerséget adó Fusion Zrt. elnöke. Miként arról oldalunkon beszámoltunk, a jelentős globális gyorsétteremlánc magyarországi piacra lépésének alkalmából szervezett látványos eseményen már kiderült: a márka elköteleződése a magyar piac iránt hosszú távra szól, és előzetesen már akkor elhangzott az, hogy hamarosan új éttermek nyílhatnak a márkanév alatt.
Megvan, melyik magyar városban nyílhat a következő Popeyes
Kizárólagos megállapodás keretében vezette be a Popeyes márkát a magyarországi piacra a Fusion Group Zrt. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lépett piacra Magyarországon, az első itteni étterme Budapesten nyílt meg.
„A magyar piacon van helye a bővülésnek, és mi a márka magyarországi elindítását hosszú távú befektetésnek tekintjük” – mondta akkor az Origónak Sümegi László arra reagálva, hogy a statisztikai adatok alapján a magyarországi franchise gyorséttermi piac még mindig viszonylag kicsi, de legalábbis nagyságrendekkel kisebb, mint a teljes, a hagyományos éttermi-vendéglátói szcéna által meghatározott szegmens, és van tere a bővülésnek.
Sümegi László tavaly ősszel annyit közölhetett: dolgoznak a következő Popeyes éttermek megnyitásán, s bár az amerikai partnerség jelentette megkötések miatt konkrétumokat nem árulhatott el, annyit jelezhetett, hogy várhatóan nem a fővárosban nyílnak a következő egységeik.
Mostanra viszont némileg változott a helyzet, legalábbis ami az új éttermek lokációját illeti. Sümegi László a szintén a cégükhöz tartozó Burger King márka új éttermének megnyitóján elmondta, hogy várakozáson felüli sikert hozott az első magyarországi Popeyes étterem, és dolgoznak a következő éttermek előkészítésén.
Ezek azonban közlése szerint várhatóan a fővárosban, azaz Budapesten nyílnak, még idén, 2026-ban, miközben a vidéki helyszíneken való étteremnyitás későbbre tolódhat.
Az új éttermek nyitásáról – azok idejéről, pontosabban meghatározott helyszínéről – azonban egyelőre továbbra sem közölhetett bővebb információkat a magyarországi franchise partner képviselője.
A Popeyes márka a Restaurant Brands International leányvállalata, a holdinghoz
- több mint 30 000 étterem tartozik a világon 100 országban,
- 2024-ben 45 milliárd dolláros csoportszintű bevételt ért el.
A Popeyes márkának mintegy 4300 étterme van a világ 35 országában (az Egyesült Államokban ebből közel 3 200),