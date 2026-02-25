Exkluzív információ: megtudtuk, melyik magyar városban nyílik a következő Popeyes étterem

Várakozáson felüli sikert hozott a Popeyes márka első magyarországi éttermének tavaly októberi megnyitása – osztotta meg az Origóval Sümegi László, a magyarországi franchise-partnerséget adó Fusion Zrt. elnöke. Miként arról oldalunkon beszámoltunk, a jelentős globális gyorsétteremlánc magyarországi piacra lépésének alkalmából szervezett látványos eseményen már kiderült: a márka elköteleződése a magyar piac iránt hosszú távra szól, és előzetesen már akkor elhangzott az, hogy hamarosan új éttermek nyílhatnak a márkanév alatt.

Az első vendégek a Popeyes első magyarországi, Budapesten a Westend bevásárlóközpontban tavaly októberben megnyílt étterménél

Fotó: Origo

Megvan, melyik magyar városban nyílhat a következő Popeyes

Kizárólagos megállapodás keretében vezette be a Popeyes márkát a magyarországi piacra a Fusion Group Zrt. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lépett piacra Magyarországon, az első itteni étterme Budapesten nyílt meg.

„A magyar piacon van helye a bővülésnek, és mi a márka magyarországi elindítását hosszú távú befektetésnek tekintjük” – mondta akkor az Origónak Sümegi László arra reagálva, hogy a statisztikai adatok alapján a magyarországi franchise gyorséttermi piac még mindig viszonylag kicsi, de legalábbis nagyságrendekkel kisebb, mint a teljes, a hagyományos éttermi-vendéglátói szcéna által meghatározott szegmens, és van tere a bővülésnek.

Sümegi László tavaly ősszel annyit közölhetett: dolgoznak a következő Popeyes éttermek megnyitásán, s bár az amerikai partnerség jelentette megkötések miatt konkrétumokat nem árulhatott el, annyit jelezhetett, hogy várhatóan nem a fővárosban nyílnak a következő egységeik.

Mostanra viszont némileg változott a helyzet, legalábbis ami az új éttermek lokációját illeti. Sümegi László a szintén a cégükhöz tartozó Burger King márka új éttermének megnyitóján elmondta, hogy várakozáson felüli sikert hozott az első magyarországi Popeyes étterem, és dolgoznak a következő éttermek előkészítésén.

Ezek azonban közlése szerint várhatóan a fővárosban, azaz Budapesten nyílnak, még idén, 2026-ban, miközben a vidéki helyszíneken való étteremnyitás későbbre tolódhat.

Az új éttermek nyitásáról – azok idejéről, pontosabban meghatározott helyszínéről – azonban egyelőre továbbra sem közölhetett bővebb információkat a magyarországi franchise partner képviselője.