Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

Exkluzív információ: megtudtuk, melyik magyar városban nyílik a következő Popeyes étterem

Még idén, 2026-ban új Popeyes éttermek nyílhatnak Magyarországon a márka tavaly októberi piacra lépése után – tudta meg az Origo. A Popeyes a gyorséttermi piac jelentős globális szereplője, a magyarországi franchise-partner Fusion Befektetési Zrt. tavaly októberben nyitotta meg a márka első éttermét Budapesten, a WestEnd bevásárlóközpontban.
Várakozáson felüli sikert hozott a Popeyes márka első magyarországi éttermének tavaly októberi megnyitása osztotta meg az Origóval Sümegi László, a magyarországi franchise-partnerséget adó Fusion Zrt. elnöke. Miként arról oldalunkon beszámoltunk, a jelentős globális gyorsétteremlánc magyarországi piacra lépésének alkalmából szervezett látványos eseményen már kiderült: a márka elköteleződése a magyar piac iránt hosszú távra szól, és előzetesen már akkor elhangzott az, hogy hamarosan új éttermek nyílhatnak a márkanév alatt.

Az első vendégek a Popeyes első magyarországi, Budapesten a Westend bevásárlóközpontban megnyílt étterménél, 2025.10.16.
Az első vendégek a Popeyes első magyarországi, Budapesten a Westend bevásárlóközpontban tavaly októberben megnyílt étterménél
Fotó: Origo

Megvan, melyik magyar városban nyílhat a következő Popeyes

Kizárólagos megállapodás keretében vezette be a Popeyes márkát a magyarországi piacra a Fusion Group Zrt. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc ősszel lépett piacra Magyarországon, az első itteni étterme Budapesten nyílt meg.

„A magyar piacon van helye a bővülésnek, és mi a márka magyarországi elindítását hosszú távú befektetésnek tekintjük” – mondta akkor az Origónak Sümegi László arra reagálva, hogy a statisztikai adatok alapján a magyarországi franchise gyorséttermi piac még mindig viszonylag kicsi, de legalábbis nagyságrendekkel kisebb, mint a  teljes, a hagyományos éttermi-vendéglátói szcéna által meghatározott szegmens, és van tere a bővülésnek.

Sümegi László tavaly ősszel annyit közölhetett: dolgoznak a következő Popeyes éttermek megnyitásán, s bár az amerikai partnerség jelentette megkötések miatt konkrétumokat nem árulhatott el, annyit jelezhetett, hogy várhatóan nem a fővárosban nyílnak a következő egységeik.

Mostanra viszont némileg változott a helyzet, legalábbis ami az új éttermek lokációját illeti. Sümegi László a szintén a cégükhöz tartozó Burger King márka új éttermének megnyitóján elmondta, hogy várakozáson felüli sikert hozott az első magyarországi Popeyes étterem, és dolgoznak a következő éttermek előkészítésén.

Ezek azonban közlése szerint várhatóan a fővárosban, azaz Budapesten nyílnak, még idén, 2026-ban, miközben a vidéki helyszíneken való étteremnyitás későbbre tolódhat.

Az új éttermek nyitásáról azok idejéről, pontosabban meghatározott helyszínéről azonban egyelőre továbbra sem közölhetett bővebb információkat a magyarországi franchise partner képviselője.

A Popeyes márka a Restaurant Brands International leányvállalata, a holdinghoz 

  • több mint 30 000 étterem tartozik a világon 100 országban, 
  • 2024-ben 45 milliárd dolláros csoportszintű bevételt ért el. 

A Popeyes márkának mintegy 4300 étterme van a világ 35 országában (az Egyesült Államokban ebből közel 3 200), 

 

