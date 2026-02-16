Különleges sportparkot adtak át Magyarországon, amely egyedülálló a maga nemében

Hírlevél
Felavatták Magyarország legnagyobb pumpapályáját Mezőkövesden, amely a mellette található skatepark kiegészítéseként jött létre, vele együtt egy modern sport- és szabadidőparkot alkot. Ugyanezen a napon egy futókört is átadtak a mezőségi városban. A kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült.
bringapályaRévész MáriuszpumpapályasportparkMezőkövesd

Az átadott pumpapálya érdekessége, hogy külön szeparált gyermekpálya várja a legkisebbeket, míg a tapasztaltabb riderek egy haladó, versenyszintű nyomvonalon tehetik próbára ügyességüket – derül ki a kivitelező vállalat, a Northern Lines Kft. honlapján található információk alapján. Az átadón az aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz is részt vett. 

Mezőkövesd, 2026. február 13. Az új pumpapálya átadása napján Mezőkövesden 2026. február 13-án. MTI/Erdős József
A mezőkövesdi pumpapálya a legnagyobb az országban
Fotó: Erdõs József / MTI Fotószerkesztõség

Az államtitkár ismertette: az ez évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. A kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre.

Mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot.

A hasonló pályákat inkább gyerekek használják, akik a kormány számára kiemelt célcsoportot jelentenek, hiszen ma sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a 10-20 vagy 30 évvel ezelőtti kortársaik. A világ ugyanis megváltozott, és sokkal több időt töltenek a képernyők előtt, mint a szabadban.

A pumpapálya mellett futókört is átadtak

A pumpapályák és görparkok támogatásával a kormány lehetőséget kínál az önkormányzatoknak arra, hogy segítsenek a fiatalok életének megváltoztatásában. Az országvezetés akár 60 százalékos támogatást is nyújthat egy beruházás esetében az önkormányzatoknak, akik élnek a pályaépítés lehetőségével.

Révész Máriusz egy futókör átadásán is részt vett Mezőkövesden, ahol ismertette: eddig 55 futópálya létrehozását támogatta az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, ebből ez idáig mintegy 40 épült meg. Akárcsak a pumpapályák, a futókörök esetében is a beruházás összegének akár a 60 százalékát finanszírozza a kormány.

A mezőkövesdi pálya az ország leghosszabbja a maga 355 méterével. A beruházás összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított. A 835 méter hosszú futópálya létrehozása 101 millió 850 ezer forintba került, melyhez az AMFK 48 millió, míg az önkormányzat 53 millió 850 ezer forinttal járult hozzá.

 

