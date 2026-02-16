Különleges sportparkot adtak át Magyarországon, amely egyedülálló a maga nemében

Az átadott pumpapálya érdekessége, hogy külön szeparált gyermekpálya várja a legkisebbeket, míg a tapasztaltabb riderek egy haladó, versenyszintű nyomvonalon tehetik próbára ügyességüket – derül ki a kivitelező vállalat, a Northern Lines Kft. honlapján található információk alapján. Az átadón az aktív Magyarországért felelős államtitkár, Révész Máriusz is részt vett.

A mezőkövesdi pumpapálya a legnagyobb az országban

Fotó: Erdõs József / MTI Fotószerkesztõség

Az államtitkár ismertette: az ez évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. A kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre.

Mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot.

A hasonló pályákat inkább gyerekek használják, akik a kormány számára kiemelt célcsoportot jelentenek, hiszen ma sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a 10-20 vagy 30 évvel ezelőtti kortársaik. A világ ugyanis megváltozott, és sokkal több időt töltenek a képernyők előtt, mint a szabadban.

A pumpapálya mellett futókört is átadtak

A pumpapályák és görparkok támogatásával a kormány lehetőséget kínál az önkormányzatoknak arra, hogy segítsenek a fiatalok életének megváltoztatásában. Az országvezetés akár 60 százalékos támogatást is nyújthat egy beruházás esetében az önkormányzatoknak, akik élnek a pályaépítés lehetőségével.

Révész Máriusz egy futókör átadásán is részt vett Mezőkövesden, ahol ismertette: eddig 55 futópálya létrehozását támogatta az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, ebből ez idáig mintegy 40 épült meg. Akárcsak a pumpapályák, a futókörök esetében is a beruházás összegének akár a 60 százalékát finanszírozza a kormány.

A mezőkövesdi pálya az ország leghosszabbja a maga 355 méterével. A beruházás összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított. A 835 méter hosszú futópálya létrehozása 101 millió 850 ezer forintba került, melyhez az AMFK 48 millió, míg az önkormányzat 53 millió 850 ezer forinttal járult hozzá.