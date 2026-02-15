Kegyetlen csúcsragadozó terjed Magyarországon – már a városi parkokban is előfordulhat

A Reduviidae családba tartozó rablópoloska a rovarvilág valódi ragadozója, amely lesből támadva ejti el áldozatait. Különleges vadásztechnikája során hosszú szájszervével halálos nyálat juttat a zsákmányba, amely feloldja annak belső szerveit, majd kiszívja azt. Ezek az állatok a rovarvilág „rablógyilkosai”, és rovarmércével igencsak félelmetes ragadozókról van szó.

Nagyon veszélyes vadász a tüskés rablópoloska

Fotó: Shutterstock/Colombe Photographie

A National Geographic cikke felhívja a figyelmet arra, hogy a több ezer ismert faj közül hazánkban is előfordul néhány, köztük a tüskés rablópoloska (Nagusta goedelii), amely korábban elsősorban a mediterrán térségben volt honos. Elterjedésének északi határa hagyományosan Magyarország környékén húzódott.

Az emberre nem jelent veszélyt a rablópoloska

Elsősorban melegkedvelő élőhelyeken fordul elő: nyílt, füves területeken, borókásokban, homokpusztákon, valamint városi parkokban. Az utóbbi években jelentősen terjed hazánkban és a környező országokban, amit szakértők a klímaváltozással, különösen az enyhébb telekkel hoznak összefüggésbe.

Az akár 1,6 centiméteres testhosszúságot is elérő rovar az emberekre egyáltalán nem jelent veszélyt, és a közhiedelemmel ellentétben nem terjeszti a Chagas-kórt.

Ugyanakkor a rovarvilágban rendkívül hatékony vadásznak számít - gyors mozgású, könyörtelen ragadozó, amely gyakorlatilag minden olyan zsákmányt elejt, amelyet mérete és mozgékonysága révén képes megragadni.

A tüskés rablópoloska ugyanakkor hasznos ragadozó, amely kártevő rovarokkal táplálkozik, ezért nem tekinthető mezőgazdasági kártevőnek. A növényeket nem szívogatja, sőt, a kártevők irtásával segíti a biológiai védekezést. Azonban, ha megfogják, fájdalmas szúrással védekezhet. Nem összetévesztendő a kártékony márványos- és vándorpoloskával.

Újra terjed nálunk a toportyánféreg

Ugyan más kategória, de érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben újra szaporodásnak indult a toportyánféregnek is nevezett ragadozó, amely a háziállatokra is veszélyt jelenthet. Ilyen észlelésekről már több beszámoló is érkezett magyarországi településekről.