Hamarosan szinte teljesen leáll az egyik hazai nagybank

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a Raiffeisen Bank, ezért hamarosan leállásra kerül sor a pénzintézetnél: ebben az időszakban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pénzintézetbankdigitális fejlesztésRaiffeisen Bank Zrt.bankszünnap

Előre tervezett bankszünnap lesz a jövő hónapban a Raiffeisen Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Raiffeisen Bank, RaiffeisenBank
Bankszünnapot jelentett be a Raiffeisen Bank
Fotó: Shutterstock

A pénzintézet tájékoztatója szerint március 7-én 00:00 és 03:00 között rendszerfejlesztést végeznek.

Az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők a Raiffeisen Banknál a bankszünnap idején:

- Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen mobilapplikáció
- Kártyával végzett fizetési műveletek
- ATM műveletek
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
- Online Személyi Kölcsön platform
- Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Multicash
- Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
- Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
- PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
- raiffeisen.hu honlap

 

