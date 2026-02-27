Hamarosan szinte teljesen leáll az egyik hazai nagybank

Előre tervezett bankszünnap lesz a jövő hónapban a Raiffeisen Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Bankszünnapot jelentett be a Raiffeisen Bank

Fotó: Shutterstock

A pénzintézet tájékoztatója szerint március 7-én 00:00 és 03:00 között rendszerfejlesztést végeznek.

Az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetők a Raiffeisen Banknál a bankszünnap idején:

- Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása

- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

- myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás

- myRaiffeisen mobilapplikáció

- Kártyával végzett fizetési műveletek

- ATM műveletek

- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

- Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)

- Online Személyi Kölcsön platform

- Raiffeisen Online Broker értékpapír-kereskedési felület

- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

- Multicash

- Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás

- Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás

- PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás

- raiffeisen.hu honlap