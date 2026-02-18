Rákkeltőnek tartott gyomirtó miatt fizetne a Bayer milliárdokat – több mint százezer ügyről van szó

A lehetséges, a vállalat által szorgalmazott egyezség része annak a szélesebb körű törekvésnek, amelynek célja, hogy egyszer s mindenkorra lezárja a vállalatot ezzel kapcsolatban érintő jogi eljárásokat. Az ügy előzménye, hogy a Bayer súlyos terhet vett magára akkor, amikor felvásárolta a széles körben használt, ám vélt rákkeltő hatása miatt viták kereszttüzében álló Roundup gyomirtót gyártó amerikai vállalatot, a Monsanto-t. A Bayer eddig hozzávetőleg 10 milliárd dollárt fizetett ki a Rounduphoz kapcsolódó perek rendezésére.

Minden jelenlegi és jövőbeni bírósági eljárást lezárna a Bayer a vitatott, rákkeltő hatásúnak tartott Roundup gyomirtó körül (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Rákkeltő lehet a gyomirtó, bár ezt a cég vitatja

A vállalat – amely a BBC tudósítása szerint továbbra is kitart amellett, hogy a termék biztonságos – közölte: a mostani megállapodási javaslatot több meghatározó felperesi csoport is támogatja. Az egyezség hatályba lépéséhez ugyanakkor bírói jóváhagyás szükséges.

Mit takar a vállalat kezdeményezése a megállapodásokról? Bill Anderson vezérigazgató – aki a Monsanto nyolc évvel ezelőtti, 63 milliárd dolláros felvásárlása óta irányítja a vállalatot – azt mondta: arra számít, hogy a folyamatban lévő ügyek túlnyomó többségében érintettek csatlakoznak majd az új megállapodáshoz.

A cég által ajánlott egyezség a non-Hodgkin limfómában, a vérképző rendszert érintő daganatos megbetegedés egyik típusában szenvedő betegekre vonatkozik.

Ugyanakkor a vezérigazgató egy árulkodó megjegyzést tett: „Ez csak akkor működhet, ha valóban lezárhatjuk az ügyet” – fogalmazott, utalva arra, hogy a cég által tett pénzügyi felajánlás nem csak a jelenlegi eljárások felperesi lezárása esetén teljesülne, hanem ezzel elejét vennék hasonló, jövőbeni eljárások indításának is.

A Roundupot a Monsanto fejlesztette ki az 1970-es években. Hatóanyaga a glifozát, amelyet a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – az Egészségügyi Világszervezet egyik szervezeti egysége – 2015-ben „valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyagként” azonosított. Ugyanakkor a Bayer és több szabályozó hatóság – köztük az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala – vitatja ezeket a megállapításokat.