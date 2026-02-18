Rákkeltőnek tartott gyomirtó miatt fizetne a Bayer milliárdokat – több mint százezer ügyről van szó

A lehetséges, a vállalat által szorgalmazott egyezség része annak a szélesebb körű törekvésnek, amelynek célja, hogy egyszer s mindenkorra lezárja a vállalatot ezzel kapcsolatban érintő jogi eljárásokat. Az ügy előzménye, hogy a Bayer súlyos terhet vett magára akkor, amikor felvásárolta a széles körben használt, ám vélt rákkeltő hatása miatt viták kereszttüzében álló Roundup gyomirtót gyártó amerikai vállalatot, a Monsanto-t. A Bayer eddig hozzávetőleg 10 milliárd dollárt fizetett ki a Rounduphoz kapcsolódó perek rendezésére.
Rákkeltő lehet a gyomirtó, bár ezt a cég vitatja
A vállalat – amely a BBC tudósítása szerint továbbra is kitart amellett, hogy a termék biztonságos – közölte: a mostani megállapodási javaslatot több meghatározó felperesi csoport is támogatja. Az egyezség hatályba lépéséhez ugyanakkor bírói jóváhagyás szükséges.
Mit takar a vállalat kezdeményezése a megállapodásokról? Bill Anderson vezérigazgató – aki a Monsanto nyolc évvel ezelőtti, 63 milliárd dolláros felvásárlása óta irányítja a vállalatot – azt mondta: arra számít, hogy a folyamatban lévő ügyek túlnyomó többségében érintettek csatlakoznak majd az új megállapodáshoz.
A cég által ajánlott egyezség a non-Hodgkin limfómában, a vérképző rendszert érintő daganatos megbetegedés egyik típusában szenvedő betegekre vonatkozik.
Ugyanakkor a vezérigazgató egy árulkodó megjegyzést tett: „Ez csak akkor működhet, ha valóban lezárhatjuk az ügyet” – fogalmazott, utalva arra, hogy a cég által tett pénzügyi felajánlás nem csak a jelenlegi eljárások felperesi lezárása esetén teljesülne, hanem ezzel elejét vennék hasonló, jövőbeni eljárások indításának is.
A Roundupot a Monsanto fejlesztette ki az 1970-es években. Hatóanyaga a glifozát, amelyet a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – az Egészségügyi Világszervezet egyik szervezeti egysége – 2015-ben „valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyagként” azonosított. Ugyanakkor a Bayer és több szabályozó hatóság – köztük az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala – vitatja ezeket a megállapításokat.
Több mint százezer ügyről van szó
Az ellenérvek azonban elégtelennek bizonyultak, mert a gyomirtó ügye évek óta költséges jogi eljárások sorozatába sodorta a vállalatot az Egyesült Államokban, miután több államban esküdtszékek dollármilliárdos kártérítéseket ítéltek meg a gyomirtót használók javára.
A Bayer közlése szerint eddig több mint 130 ezer követelést rendezett, ugyanakkor további 65 ezer ügy van folyamatban, és fennáll annak esélyes is, hogy a következő években újabb keresetek indulnak, tekintettel arra, hogy a daganatos betegségek kialakulása hosszú időt vehet igénybe.
A javaslat értelmében minden olyan személy jogosult kifizetésre, aki
- 2026. február 17. előtt volt kitéve a Roundupnak, és
- az expozíciót követő 16 éven belül non-Hodgkin limfómát diagnosztizáltak nála.
De mint a Bayer részéről aláhúzzák: a 2020-as korábbi megállapodással ellentétben ez az egyezség nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni, non-Hodgkin limfómával kapcsolatos követeléseket is rendezné.
A vállalat közlése szerint a kifizetések 21 éven keresztül történnének, a legnagyobb összegű kifizetések az első öt évben várhatók. A javaslatot akkor jelentették be, amikor a vállalat egy különálló, de kapcsolódó ügyben a Legfelsőbb Bíróság kedvező döntésében reménykedik. Az egyezségről tartott egyeztetés során Anderson nem bocsátkozott találgatásokba arról, hogy a non-Hodgkin limfómás betegek számára javasolt megállapodás tartható-e abban az esetben, ha a cég elveszítené a Legfelsőbb Bíróság előtti pert. Az ügy középpontjában az áll, hogy a Roundup szövetségi hatósági jóváhagyása mentesítheti-e a vállalatot az állami szintű, szigorúbb figyelmeztető címkézést előíró szabályozások alól.
A Bayer emellett további 3 milliárd dollár kifizetésére számít nem csoportos keresetként, hanem külön felperesi Roundup-ügyekben, többek között az Egyesült Államok egyes államai által indított perekben, amelyek az úgynevezett „örök vegyi anyagokkal” való kapcsolatra vonatkoznak.
A non-Hodgkin limfóma (NHL) a nyirokrendszer rosszindulatú daganata, amely a limfociták (immunsejtek) kontrollálatlan szaporodásával jár. Jellemző tünetei a fájdalmatlan nyirokcsomó-duzzanat (nyak, hónalj, ágyék), láz, éjszakai izzadás és fogyás. A diagnózis biopszián és képalkotó vizsgálatokon alapul, a kezelés pedig kemoterápiát, sugárkezelést vagy célzott terápiát tartalmaz.