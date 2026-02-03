Rezsistop: ettől is függ, mekkora kedvezményt kapnak a háztartások

A rendkívüli hideg miatt országosan 30 százalékkal ugrott meg a háztartások gázfogyasztása, ennek megfelelően a januári rezsistop is ennyi lesz: a fogyasztók egy egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt kapnak – jelentette be korábban a kormány. Hogy ezt ki és hogyan érvényesítheti, az attól függ, mivel fűtünk és hogyan fizetünk. Abba azonban, hogy egy-egy háztartás mekkora megtakarításhoz jut, az általa felhasznált gáz vagy áram mennyiségén felül az is erőteljesen beleszól, hogy a teljes felhasználásából mennyi kerül vissza a rezsivédett sávba – hívja fel a figyelmet a Világgazdaság.

A beérkezett számlákat a rezsistopkedvezménytől függetlenül be kell fizetniük a felhasználóknak

Fotó: Csomor Ádám

Rezsistop: így hat a kedvezmény mértékére az átlagfogyasztás

A Világgazdaság azt írja, a megtakarítás nagysága közötti különbség nyilvánvaló módon abból adódik, hogy más a tarifája a rezsivédett, és az azon kívüli gáznak és áramnak. A gáz a fontosabb, mert a rezsicsökkentett és az átlagfogyasztásnál nagyobb mennyiségnél figyelembe vett tarifa között hétszeres a szorzó. Aki a mostani hideg hetekben is az átlagfogyasztás keretén belül maradt, annak a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egészét a rezsicsökkentett egységárral számolja el az egyetemes szolgáltató. Ezért forintban ők kapják a legkisebb kedvezményt.

A másik szélső esetben – amikor a felhasználó még a mennyiségi kedvezménnyel is túllépi az átlagfogyasztást –, a túllépés egészére továbbra is hétszeres a gáztarifája, de maga a túllépése sokkal kisebb lesz. Mégpedig nem 30 százalékkal, hanem sokkal nagyobb arányban, mert a 30 százalékos kedvezmény a teljes, felhasznált mennyiségre vonatkozik. Egy példán keresztül: ha a rezsivédett sáv 50 egység, de a háztartás 90 egységet használt, akkor a túllépése 40 egység. Mivel a 30 százalékos kedvezménnyel a 90 egység 60-ra csökken, a háztartás túllépése egyúttal 40-ről 10 egységre esik.

Tehát maga a túllépés 75 százalékkal lesz kisebb, ami igen előnyös a végszámla szempontjából

– összegez a portál. Ekkor ugyanis az MVM a teljes felhasználásnak nagyobb hányadát, 50 egységet számolja el az alacsony, rezsicsökkentett tarifával, és csak a kisebbet, 10 egységet a magasabbal. Fontos, hogy mindez ilyen módon a havonként diktálókra és azokra vonatkozik, akik távleolvasóval rendelkeznek, hiszen az MVM csak az ő felhasználásukat látja pontosan. A másik esetben többféle elszámolási technikát használ, amelyről a napokban adott tájékoztatást.