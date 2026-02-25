Rezsistop: kiderült, mikor érkezik a földgázszámla

Sokan érdeklődtetek a földgázszámlákkal kapcsolatban, ezért az MVM részletesen bemutatta, ki mikor számíthat majd a számlájára. Továbbá ami a legfontosabb, kiderült, hogy a számlák mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.

Részletes ütemezést tett közzé az MVM a rezsistop-kedvezmény elszámolásról – Fotó: Havran Zoltán

Az MVM tájékoztatása szerint a számlák kiállítása folyamatban van, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák. A számlában majd látni fogjátok, ha abban megjelenik a rezsistop-kedvezmény, gázszámlák esetében a „Támogatás, túlfizetés” soron, áramszámlákban pedig a „Támogatás” soron.

Rezsistop: itt a részletes ütemezés

Február 18-tól

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december-január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december-január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás. Február 28-ig, legkésőbb március elejéig

Előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján (villanykapcsoló ábrája esetén kód érkezik egy MVM-es számlán) az egyszeri, 7000 forintos támogatás.

Előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján (villanykapcsoló ábrája esetén kód érkezik egy MVM-es számlán) az egyszeri, 7000 forintos támogatás. Március 7-től

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg február hónapban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás.

Azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg február hónapban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop-kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás. Március 16-tól

Érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított rezsistop kedvezmény is.

Az áramszámlák kiküldése folyamatos. Azoknak az ügyfeleknek, akik nyilatkoztak arról, hogy az áramfogyasztásukra szeretnék kérni a rezsistop kedvezményt, számukra a tömegesen beérkező nyilatkozatok feldolgozását követő első számlában jelenik meg a kedvezmény.

Az MVM tájékoztatása szerint, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kedvezményt a lehető legrövidebb időn belül, precízen érvényesítsék minden ügyfél számlájában. Ennek következtében előfordul, hogy a számlák torlódnak, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ezekre a számlákra, lehetőségük szerint, különítsék el a várható összeget. További fontos, folyamatosan frissülő információkért továbbra is az MVM honlapját érdemes követni.