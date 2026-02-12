Itt vannak a rezsistop legfontosabb dátumai

A kormány döntése alapján, a januárban tapasztalt szokatlan lehülés okozta magasabb rezsiköltségeket az energiaszolgáltatók nem terhelik a lakossságra. Az alapszabály szerint, az 55 milliárd forintos keretösszegű rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban résztvevő lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.

Az MVM összegyűjtötte a részletes tudnivalókat a rezsistop szabályairól, és a határidőkről. Fotó: MTVA/Faludi Imre

Rezsistop mérföldkövek hétről hétre

Az MVM odalán összegyűjtötték a legfontosabb mérföldköveket a rezsistop kapcsán, hogy könnyedén követni lehessen az eseményeket, a határidőket és a pontos teendőket.

Február 15.

Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.

Február 16.

Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalukon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldenek.

Február 28.

Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje

Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírják az egyszeri 7.000 Ft-os támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatják a részletekről, dolgoznak azon, hogy jóval a jogszabályi határidő előtt fel lehessen használni a kedvezményt.