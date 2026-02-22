Így érvényesíthető a rezsistop, lesz Ferihegy 3 – heti összefoglaló

A rendkívül hideg időjárás miatt a magyar háztartások januári fűtési számlája jelentősen megemelkedett. Magyarország kormánya a családok védelme érdekében rezsistopot vezetett be! Ez azt jelenti, hogy a földgázfogyasztók, egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesülnek és ugyanez a kedvezmény vonatkozik a villamos energiával fűtőkre is, azonban nekik igényelniük kell a támogatást. Az MVM tájékoztatása alapján mutatjuk, mi a teendő.

Rezsistoppal segít a kormány

Fotó: Bach Máté

Fél évtizede nem történt ilyen az albérletpiacon, itt az Otthon Start hatása

Országosan és a fővárosban is egyaránt 1,3 százalékos havi drágulással indult 2026-ban az albérletpiacon a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint, ami az utóbbi évek legvisszafogottabb januári dinamikája.

Az éves drágulás üteme

országosan 5 százalékra,

Budapesten 5,1 százalékot tett ki,

szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.

2026 első hét hetében az albérletpiaci kereslet 18 százalékkal esett vissza éves összevetésben. Emiatt az év eleji bérletidíj-emelkedés tempója olyan alacsony volt, mint 2021-ben a koronavírus-járvány kellős közepén. Az albérletpiac átalakulása elsősorban az Otthon Start Program hatásával magyarázható, az ugyanis jelentős számú bérlőt vont el a bérleti piacról a saját ingatlan vásárlása felé.

Kiderült, melyik hónapban áll vissza a nyugdíjutalási rend – mutatjuk!

Márciusban újra a szokott utalási rendben és tartalommal teljesíti a nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár. Február hónapban a nyugdíjasoknak járó kifizetések rendje a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt megváltozott, március hónapban erre már nem kell számítani.

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata Magyarországon

Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten. A kiemelt projektek keretében így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók. Az érintett lakóingatlanok nagy része várhatóan 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz elérhető, hogy megfeleljenek a Otthon Start Program árkritériumának.