Így érvényesíthető a rezsistop, lesz Ferihegy 3 – heti összefoglaló

A rendkívül hideg időjárás miatt a magyar háztartások januári fűtési számlája jelentősen megemelkedett. Magyarország kormánya a családok védelme érdekében rezsistopot vezetett be! Ez azt jelenti, hogy a földgázfogyasztók, egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesülnek és ugyanez a kedvezmény vonatkozik a villamos energiával fűtőkre is, azonban nekik igényelniük kell a támogatást. Az MVM tájékoztatása alapján mutatjuk, mi a teendő.
Fél évtizede nem történt ilyen az albérletpiacon, itt az Otthon Start hatása
Országosan és a fővárosban is egyaránt 1,3 százalékos havi drágulással indult 2026-ban az albérletpiacon a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint, ami az utóbbi évek legvisszafogottabb januári dinamikája.
Az éves drágulás üteme
- országosan 5 százalékra,
- Budapesten 5,1 százalékot tett ki,
- szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
2026 első hét hetében az albérletpiaci kereslet 18 százalékkal esett vissza éves összevetésben. Emiatt az év eleji bérletidíj-emelkedés tempója olyan alacsony volt, mint 2021-ben a koronavírus-járvány kellős közepén. Az albérletpiac átalakulása elsősorban az Otthon Start Program hatásával magyarázható, az ugyanis jelentős számú bérlőt vont el a bérleti piacról a saját ingatlan vásárlása felé.
Kiderült, melyik hónapban áll vissza a nyugdíjutalási rend – mutatjuk!
Márciusban újra a szokott utalási rendben és tartalommal teljesíti a nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár. Február hónapban a nyugdíjasoknak járó kifizetések rendje a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete miatt megváltozott, március hónapban erre már nem kell számítani.
Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata Magyarországon
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten. A kiemelt projektek keretében így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók. Az érintett lakóingatlanok nagy része várhatóan 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz elérhető, hogy megfeleljenek a Otthon Start Program árkritériumának.
Közép-Európa egyik legmodernebb katonai komplexuma épül fel hazánkban
Húsz éve bezárt katonai terület újul meg Szolnokon: a Thököly úti egykori laktanya helyén épül Közép-Európa egyik legmodernebb katonai objektuma. Az új katonai bázis 59 milliárd forintból épül meg, az új laktanya pedig a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság, valamint a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthona is lesz.
Olcsóbb itthon tankolni, mint a szomszédban: a számok nem hazudnak
Sokan szeretik hangoztatni, hogy Magyarországon a legdrágább a tankolás a régióban. A számok azonban egészen mást mutatnak. György László kormánybiztos tiszta vizet öntött a pohárba, és egy friss nemzetközi összehasonlítással bizonyította: a magyar autósok még mindig jobban járnak a tankolásnál.
Újabb jelentős változások az ingyenes készpénzfelvételben
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel lehetősége 300 ezer forintra nőtt. Persze nyilatkozatot lehet az Alapszámlához is leadni, de aki megfeledkezett róla, az rosszabb helyzetbe került. Ezt a problémát egy éjszaka megjelent jogszabály orvosolja, ugyanis az ATM-ből nyilatkozat nélküli díjmentes készpénzfelvétel összegét az Alapszámlánál is 300 ezer forintra emelik.
Kiderült, mikor indul a Ferihegy 3-as repülőtéri terminál építése
Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét idén márciusra tervezték. Jó hír, hogy erre tavaszig sem kell várni, már a napokban elrajtolhat az új repülőtéri terminál építése.
Óriásberuházást jelentett be Szijjártó Péter, hatszáz új munkahely jön létre
A Master Good Kft. baromfifeldolgozó vállalat 72 milliárd forint értékű beruházással kétszeresére bővíti a kapacitását Kisvárdán, amelynek nyomán hatszáz új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a városban. A cég adja a magyarországi baromfifeldolgozás mintegy felét, és a termékeik hasonló arányban kerülnek értékesítésre a külpiacokon, amely arány most tovább fog emelkedni.