Rezsistop: mutatjuk, kinek jár a fűtési támogatás

A januári fűtési költségek csökkentése miatt a rezsistoppal az állam átvállalja a többletkiadások jelentős részét. Ez az egyszeri kedvezmény a már meglévő rezsicsökkentés mellé érkezik, közvetlen pénzügyi segítséget nyújtva a családoknak. A Világgazdaság részletesen körbejárta a leggyakoribb kérdéseket, mi pedig kigyűjtöttük a leglényegesebb tudnivalókat az egyszerűbb tájékozódás kedvéért.

A rezsistop fontos könnyítést jelent a januári hideg után. / Fotó: Csomor Ádám

Rezsistop, részletek

Az 55 milliárd forintos keretösszegű rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak.

A fával fűtők esetében a segítség máshogy, az önkormányzatokon keresztül igényelhető szociális tűzifaprogramon keresztül érkezik.

Alapszabály, hogy a támogatás fűtési módonként csak egyszer vehető igénybe. Ha valaki gázzal fűt, alapból a gázszámlájában kapja meg a jóváírást. Viszont lehetőség van arra is, hogy a gáz helyett az áramszámlában érvényesítsék a kedvezményt, de ezt külön, 2026. április 30-ig kell kérvényezni. Aki kicsúszik a határidőből, elveszíti a jogosultságát.

Gázfogyasztók, figyelem!

Az átalánydíjasok, akiknek nincs gázmérőjük – tehát csak főzésre használják a gázt –, nem jogosultak a támogatásra.

A diktálós ügyfelek a januári fogyasztásuk alapján kapják a 30 százalékos jóváírást. Azoknál, akik részszámlát fizetnek, az éves elszámoló számlában jelenik majd meg a kedvezmény. Fontos, hogy ha valaki tavaly belefért az átlagfogyasztásba, de idén januárban túllépte a határt, a szolgáltató az elszámolásnál sem számolhat fel magasabb díjat a különbözetre. A kedvezmény mértéke ilyenkor a túllépés mértékéig nő.

A távhősöknél egyszerűbb a helyzet, náluk nincs mennyiségi korlát: ők a januári alapdíj nélküli hődíj 30 százalékát kapják vissza. Az erről szóló tájékoztatást február 20-ig küldi meg a szolgáltató. Az áramnál is 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, de ezt csak azok kérhetik, akik nem gáz- vagy távhőfogyasztóként kapják a támogatást. Az előre fizető mérővel rendelkezők esetében egyszeri, 7000 forintos jóváírás érkezik a számlájukra legkésőbb március végéig.