Hivatalosan is elindult a rezsistop

Az EM tájékoztatása szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít. Az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat.

Rezsistoppal segít a kormány a januári nagy hideg miatt, több millió háztartás érintett (illusztráció)

Fotó: Bach Máté

Ezek a rezsistop részletei

A kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok és nyugdíjasok számára. Ugyanakkor az év eleji rendkívüli hidegben megemelkedő fűtési igények nagyarányú költségnövekedést eredményezhettek volna a lakossági fogyasztóknál. A kormány a családok védelme érdekében januári rezsistopot vezetett be.

A kormány az időközben megjelent rendelet szövegezése alapján 55 milliárd forintos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal (illetve ennyi az intézkedés költsége), amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban. Ugyanakkor kitérnek rá: aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-ig szükséges nyilatkoznia.

A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban.

„Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is” – tették hozzá.

A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány.

A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről – áll a közleményben.