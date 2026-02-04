Hivatalosan is elindult a rezsistop

Az EM tájékoztatása szerint a rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít. Az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat.
Ezek a rezsistop részletei
A kormány a rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok és nyugdíjasok számára. Ugyanakkor az év eleji rendkívüli hidegben megemelkedő fűtési igények nagyarányú költségnövekedést eredményezhettek volna a lakossági fogyasztóknál. A kormány a családok védelme érdekében januári rezsistopot vezetett be.
A kormány az időközben megjelent rendelet szövegezése alapján 55 milliárd forintos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal (illetve ennyi az intézkedés költsége), amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban. Ugyanakkor kitérnek rá: aki villamos energiában kéri elszámolni a kedvezményt, annak erről április 30-ig szükséges nyilatkoznia.
A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.
A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban.
„Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is” – tették hozzá.
A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány.
A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről – áll a közleményben.
Megjegyezték: a rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez ekkor a fogyasztó nyilatkozatára van szükség, amelyet április 30-ig kell megtenni a szolgáltató felé, az általa biztosított formanyomtatványon.
A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.
A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel (például a nagycsaládosokéval) számolva is.
Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek:
- külön az áramban és
- a gázban.
Az EM kitért rá: a rezsicsökkentés működik, az elmúlt években a gáz esetében tíz fogyasztóból kilenc, az áramnál tízből nyolc kizárólag rezsicsökkentett árakat fizetett. A kormány ezért kitart a rezsivédelem mellett – fogalmaztak. „A brüsszeli orosz energiatilalom ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását”, háromszorosára emelné a magyar családok rezsijét. A kormány minden bevethető eszközzel küzd az elért eredmények megőrzéséért. A most zajló nemzeti petícióban is nemet mondhatunk arra, hogy magasabb rezsit fizessünk a háború miatt – írta az EM.
Itt vannak a számok: több millió családnak segít a rezsistop
Czepek Gábor, az EM parlamenti államtitkára a TV2 Mokka című reggeli műsorban arról beszélt, hogy gáz esetében 3,3 millió családról, a távhő esetében 700 ezer családról van szó, valamint 5,2 millió háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt.
A kedvezmény 30 százalékos, mert a számítások szerint a januári hideg ennyivel emelte meg a családok fogyasztását. A szolgáltató számolja ki a mennyiséget, és ezt a következő számlákban jóváírja. A távfűtés esetében a szolgáltatást csaknem 100 önkormányzati cég látja el, amelyek 30 százalékos árkedvezményt adnak a számlákban – ismertette.
Kiemelte, hogy az ellenzék, a Tisza Párt és a DK javaslata rezsihatár fölött oldotta volna meg a problémát, 300 ezer családnak segítve.
Februárban a szolgáltatók részletes tájékoztatót küldenek a fogyasztóknak. Czepek Gábor az érvényesítésről eddig megismert részleteket megerősítve elmondta, hogy a kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, ebben az esetben nincs teendő.
Ha valaki villannyal fűt, akkor 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, ezután írják jóvá a kedvezményt
– hívta fel a figyelmet Czepek Gábor.
Az államtitkár jelezte: előfordulhat, hogy valaki már kapott, illetve kap számlát a januári fogyasztásáról, és abban még nincs benne a rezsistop.
A számlákat érdemes befizetni, ezt a szolgáltató többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd
– fogalmazott.
Czepek Gábor kitért arra is, hogy a szolgáltatók kikapcsolási moratóriumot rendeltek el, fizetési nehézségek esetén sem történik kikapcsolás február végéig, a hidegben senki nem marad gáz és áram nélkül.
Az államtitkár kiemelte, hogy az előre fizetős mérőkkel rendelkező, jellemzően nehezebb szociális helyzetű háztartásoknak is segítenek, ebben az esetben március végéig kell bemenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára, és 7000-7000 forintot jóváír a szolgáltató az áramban és a gázban.
Czepek Gábor hangsúlyozta: aki az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt, azt nem engedik rezsihatár fölötti fogyasztóvá válni, figyelnek arra, hogy a januári többletfogyasztás miatt ne ugorjon rezsihatárt.
Nemcsak a rezsivédelem, hanem a rezsistop is biztonságot nyújt az embereknek, az ellenzék állításaival és javaslataival szemben ez egy generális megoldás, mindenkire vonatkozik
– fogalmazott az államtitkár.