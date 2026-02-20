Hoppá: grönlandi kincs kerülhet Romániába, egy amerikai vállalat van a háttérben

Hírlevél
Romániában, Brassó megyében köthet ki a grönlandi ritkaföldfém egy része, miután Románia és az amerikai Critical Metals nevű vállalat megállapodást írt alá egy ritkaföldfém-feldolgozó üzem megépítéséről a térségben. Az üzem az Egyesült Államokban székhellyel bíró vállalat által Grönlandon kitermelt érceket, ritkaföldfémet dolgozza majd fel.
ritkaföldfémvállalatRomániaGrönland

Románia energiaügyi minisztere, Bogdan Ivan hangsúlyozta, hogy az ország jelentős veszteségeket szenved a ritkaföldfémek feldolgozásához szükséges kapacitások hiánya miatt. Az amerikai vállalat részéről kiemelték, hogy a projekt csökkenti Európa és az Egyesült Államok függőségét a Kína felől érkező szállításoktól. Az üzemet az amerikai és a román fél közös pénzügyi hozzájárulásával építik meg írja a Karpat.in.ua hírportál gazdaság rovata. A miniszter szerint a létesítmény azt a koncentrátumot fogja feldolgozni, amelyet az amerikai cég Grönlandon bányász.

mineral, illusztráció, ritkaföldfém
Romániában ritkaföldfém feldolgozó épül amerikai részvétellel, Grönlandon bányászott ásványkincseket dolgoznak fel (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Ritkaföldfém-feldolgozó: már készül a pénzügyi modell

A román kormánytag elmondta, hogy a projekt hozzájárul ahhoz, hogy Románia globális szereplővé váljon a ritkaföldfémiparban. 

Hozzátette: 

április közepéig a román hatóságok meghatározzák az üzem építésének finanszírozási feltételeit, valamint azon fémek listáját, amelyeket a létesítmény feldolgoz majd.

A kezdeményezés a teljes gazdasági ellátási láncot lefedné: a grönlandi Tanbreez lelőhely erőforrásainak kitermelésétől a feldolgozáson át egészen a végső ipari felhasználásig Európában és az Egyesült Államokban.

Románia beszáll a kritikusnyersanyag-üzletbe

Az együttműködésről már decemberben érkeztek hírek, a ritkaföldfémeket feldolgozó üzem Barcaföldváron épülhet, ahol már működik egy uránfeldolgozó, szintén a Critical Metals részvételével.

A román elnök, Nicușor Dan nemrég egy rádiós nyilatkozatban megerősítette, hogy Románia részt vesz a kritikus anyagok kezelésére szolgáló közös mechanizmus létrehozásáról szóló nemzetközi tárgyalásokon, partnerségben az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, és a Brassó megyei Feldioara gyárban egy amerikai vállalattal együttműködve kidolgozhatnak egy projektet egyes ásványkincsek feldolgozására.

A bejelentés annak tükrében is figyelmet érdemel, hogy miként az Origón megírtuk, a jelenlegi washingtoni kormányzat különös figyelmet szentel Grönland szigetének, mivel Donald Trump kinyilvánított törekvése az, hogy a sziget az Egyesült Államokhoz tartozzon. Ennek okaival kapcsolatban többféle megközelítéssel találkozni. Ezek között az egyik az, hogy cikkünket a témában itt találja a sziget nagyon értékes ásványkincstartalékkal rendelkezik, melyek kitermelése nemcsak gazdasági haszonnal járna, hanem csökkentené a Kína irányába fennálló kitettséget.

 

