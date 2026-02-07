Nukleáris robbanófejből vagy felhőkarcolóból van több? Különös listát mutatunk a világ igazi ritkaságairól

A ritkaságot gyakran a luxussal vagy az exkluzivitással azonosítjuk, ám a világ legnagyobb hatású, ember alkotta tárgyai, építményei közül sok nem azért ritka, mert luxusnak tekinthető. Hanem azért, mert létrehozásához óriási erőforrásokra, a megvalósítás állami szintű koordinációjára vagy különleges természeti feltételekre van szükség. Az alábbi összeállításban – egy infografika alapján – a világ legritkább, ember alkotta, gazdasági, katonai és természeti entitásait gyűjtöttük össze, azok globális darabszáma szerint (az itt szereplő adatok becsléseken és nyilvánosan elérhető nemzetközi statisztikákon alapulnak; egyes kategóriák esetében az eltérő definíciók miatt kisebb eltérések lehetségesek).

A ritkaság fogalma gyakran a luxussal kapcsolódik össze, de ahhoz a gazdasági teljesítőképesség irányából is lehet közelíteni (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nem a luxus, hanem az erőforrások és a technológia teszi a ritkaságot

A legritkább eszközök és műtárgyak (az épített környeztre vonatkozó értelemben) listáján olyan fejlesztések és rendszerek állnak, amelyek fejlett technológiai háttérrel, nagy állami kapacitásokkal, fejlett gazdasági háttérrel, és nyersanyagbőségben hozhatók létre. Nézzük a listán szereplő tételeket csoportosítva!

Technológia és globális infrastruktúra

Aliga vitatható, hogy a nukleáris energia mind békés, mind katonai célú alkalmazása megtérülése mellett is drága, beruházásigényes folyamat. Ha az utóbbi vonatkozásra koncentrálunk, azt látjuk, hogy világszerte mintegy 12 331 nukleáris robbanófej létezik, amelyek döntő többsége mindössze néhány ország kezében összpontosul (főként az Egyesült Államok, valamint Oroszország kezében). Nukleáris fegyverek előállításához ugyanakkor nem csak tudás, hanem erős gazdasági háttér is szükséges. A latorállamnak tekintett Észak-Korea példája ezt a tételt tulajdonképpen az ellentétes oldaláról közelítve igazolja: az amúgy is nehéz helyzetben lévő ország társadalmát és gazdaságát, erőforrásait drámai módon kifacsarta a phenjani vezetés ahhoz, hogy a hatalom nukeláris képességeinek birtokába jusson.

Az atomfegyerek darabaszámával összevethető a műholdak aktuális száma (12 149).

Az űrtechnológiák gyors terjedéséhez nem férhet kétség (elegendő csak Elon Musk Starlink vállalatára gondolni, mely tömegesen juttatja fel Föld körüli pályára az apró eszközöket. Ugyanakkor e mennyiség mellett közös vonás a nukleáris technológiákkal az is, hogy egy műhold elkészítésének és pályára állításának költsége, bár ütemesen csökken, de egy néhány éve kiadott elemzés szerint még mindig milliós-tízmilliós nagyságrend dollárban (ami még mindig mérsékeltebb, mint a korábban akár 200 millió dollárt is elérő darabköltség).