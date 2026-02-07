Nukleáris robbanófejből vagy felhőkarcolóból van több? Különös listát mutatunk a világ igazi ritkaságairól

A ritkaságot gyakran a luxussal vagy az exkluzivitással azonosítjuk, ám a világ legnagyobb hatású, ember alkotta tárgyai, építményei közül sok nem azért ritka, mert luxusnak tekinthető. Hanem azért, mert létrehozásához óriási erőforrásokra, a megvalósítás állami szintű koordinációjára vagy különleges természeti feltételekre van szükség. Az alábbi összeállításban – egy infografika alapján – a világ legritkább, ember alkotta, gazdasági, katonai és természeti entitásait gyűjtöttük össze, azok globális darabszáma szerint (az itt szereplő adatok becsléseken és nyilvánosan elérhető nemzetközi statisztikákon alapulnak; egyes kategóriák esetében az eltérő definíciók miatt kisebb eltérések lehetségesek).
Nem a luxus, hanem az erőforrások és a technológia teszi a ritkaságot
A legritkább eszközök és műtárgyak (az épített környeztre vonatkozó értelemben) listáján olyan fejlesztések és rendszerek állnak, amelyek fejlett technológiai háttérrel, nagy állami kapacitásokkal, fejlett gazdasági háttérrel, és nyersanyagbőségben hozhatók létre. Nézzük a listán szereplő tételeket csoportosítva!
Technológia és globális infrastruktúra
Aliga vitatható, hogy a nukleáris energia mind békés, mind katonai célú alkalmazása megtérülése mellett is drága, beruházásigényes folyamat. Ha az utóbbi vonatkozásra koncentrálunk, azt látjuk, hogy világszerte mintegy 12 331 nukleáris robbanófej létezik, amelyek döntő többsége mindössze néhány ország kezében összpontosul (főként az Egyesült Államok, valamint Oroszország kezében). Nukleáris fegyverek előállításához ugyanakkor nem csak tudás, hanem erős gazdasági háttér is szükséges. A latorállamnak tekintett Észak-Korea példája ezt a tételt tulajdonképpen az ellentétes oldaláról közelítve igazolja: az amúgy is nehéz helyzetben lévő ország társadalmát és gazdaságát, erőforrásait drámai módon kifacsarta a phenjani vezetés ahhoz, hogy a hatalom nukeláris képességeinek birtokába jusson.
Az atomfegyerek darabaszámával összevethető a műholdak aktuális száma (12 149).
Az űrtechnológiák gyors terjedéséhez nem férhet kétség (elegendő csak Elon Musk Starlink vállalatára gondolni, mely tömegesen juttatja fel Föld körüli pályára az apró eszközöket. Ugyanakkor e mennyiség mellett közös vonás a nukleáris technológiákkal az is, hogy egy műhold elkészítésének és pályára állításának költsége, bár ütemesen csökken, de egy néhány éve kiadott elemzés szerint még mindig milliós-tízmilliós nagyságrend dollárban (ami még mindig mérsékeltebb, mint a korábban akár 200 millió dollárt is elérő darabköltség).
A szempont harmadik vonatkozása a szemünk előtt robbanásszerűen kibontakozó iparágé:
az internet és a digitális gazdaság gerincét adó adatközpontok száma 11 035, ami meglepően alacsony a globális adatforgalom mértékéhez képest.
Ugyanakkor az adatközpontok létesítése szintén költséges: mint ebben az összeállításban megírtuk, az adatközpontok nem csak az általuk biztosított informatikai szolgáltatások miatt, hanem létesítményként is értékesek. 2020-ban csak az észak-amerikai infrastruktúra 33 milliárd dollárt ért. Ez 2030-ra 70 milliárd dollárra, 2040-re 185 milliárd dollárra (mostani árfolyamon kb. 63 ezer milliárd forintra) nőhet.
Katonai és városi óriások
Az igazán nagy méretű, lényegében közös jellemzőik ellenére egyedi tárgyakból álló fizikai infrastruktúra még ennél is ritkább. Nézzünk néhány, egymással összevetve azonos nagyságrendben maradó számot:
- A világon összesen 9 931 hadihajó üzemel, beleértve a tengeralattjárókat és a repülőgép-hordozókat is.
- Annak ellenére, hogy uralják a modern városképeket, mindössze 7 604 felhőkarcoló található világszerte (100 méter feletti magasság).
- 1 257 külföldi katonai bázis működik globálisan. Ezek túlnyomó többségét az Egyesült Államok tartja fenn (körülbelül 877-et), míg további 18 ország együttesen mintegy 380-at (a pontos szám forrásonként és definíciónként eltérhet).
Ezen épületekben, létesítményekben szintén közös vonás, hogy nem pusztán darabszámuk miatt kerülhettek egy szempont alá, hanem azért is, mert létrehozásuk és fenntartásuk meglehetősen költséges.
Vagyon, üzlet és gazdasági ritkaság
Viszonylag ismert körülmény, hogy a világ károsanyag-kibocsátásának nagy hányada a leggazdagabb, ám a globális népességnek csak csekély százalékát képviselő emberek tevékenységéhez kapcsolódik. S valóban: a populáció egészéhez mérten valójában nagyon csekély azon személyek száma, akik kezében (most figyelmen kívül hagyva az államok működését) a gazdagság nagyja, és ezzel összefüggésben a pénzügyi hatalom koncentrálódik. A számok és arányok alapján valójában egy szűk körről van szó:
- Világszerte csupán 5 522 olyan tőzsdei cég létezik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az 1 milliárd dollárt.
- Jelenleg a Föld lakosságából mindössze 3 028 személy dollármilliárdos, vagyis a rendkívüli személyes vagyon ritkább, mint számos nagyszabású infrastrukturális beruházás.
- Az úgynevezett unikornis startupok – azaz az egymilliárd dollárnál többre értékelt magáncégek – száma 1 649.
Nagy stadinok és világörökségi helyszínek – melyikből van több?
A fenti szempontok szerinti válogatás főként gazdasági, katonai, technológiai jellegű adatokat mutatott be. Ám érdemes megemlíteni azt is, hogy a legritkább dolgok közül sok sem technológiai, sem pedig nem gazdasági jellegű. Néhány példa ezek közül:
- A Földön nagyjából 1 350 aktív vulkán található.
- Világszerte 2 301 stadion képes legalább 10 ezer néző befogadására (ez a szám kevesebb, mint a harmada a felhőkarcolók számának).
- A lista egyik legritkább tétele a világörökségi helyszínek száma (1 248), amelyek az emberiség kulturálisan és történelmileg legjelentősebb értékeit képviselik.
Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a fenti összevetés mennyiségi, nem pedig minőségi megközelítésű az egy szempont alatt felsorolt tárgyak, létesítmények esetében. Ugyanakkor ez a mennyiségi gyűjtés több érdekes dologra rávilagíthat, például arra, hogy a katonai erő növelésére szolgáló eszközök száma meghaladja sok, a társadalom egészét szolgáló létesítményét.