Robert Fico szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

„Magyarországgal szembeni politikai zsarolásnak tekintem azt, ami ma az olaj körül történik, Magyarország megalkuvást nem ismerő álláspontja miatt Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban” – mondta a szlovák kormányfő. Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap azzal vádolta Ukrajnát, hogy szándékosan késlelteti az orosz olajat Ukrajnán keresztül Kelet-Európába szállító vezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, hogy az hagyjon fel az Ukrajna jövőbeni európai uniós tagságával szembeni ellenállásával – közölte a Reuters hírügynökség.

Robert Fico szerint Ukrajna zsarolás céljából vette célba a magyar energiaellátást

Fotó: AFP

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy az orosz olajat, amelyet Kelet-Európába szállítanak és a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán keresztül szállítanak, január 27-e óta felfüggesztették egy orosz támadás miatt.

Úgy vélem, hogy ami ma az olajügyben történik, az politikai zsarolás Magyarország ellen, mivel megalkuvást nem ismerő álláspontot képvisel Ukrajna Európai Unióba való belépésével kapcsolatban

– mondta Robert Fico, miután Pozsonyban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Hozzátette, hogy információi szerint a vezetéket már meg kellett volna javítani.

„Tudjuk, hogy a magyar fél panaszkodni készül az orosz olaj tranzitjával kapcsolatos problémák miatt” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en, felkérve a magyar tisztviselőket, hogy követeljenek magyarázatot Moszkvától.

Válaszul Szijjártó Péter külügyminiszter rávilágított: Volodimir Zelenszkij az olajszállítás akadályozásával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, és ezzel a választások előtt akarja nehéz helyzetbe hozni a kormányt. A Barátság kőolajvezeték elleni támadások Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát fenyegetik, Ukrajna számára azonban az uniós csatlakozás érdekében még a szomszédos országok ellátásának kockáztatása sem tabu.

Vasárnap a közszolgálati rádiónak adott interjújában is beszélt a kialakult helyzetről Szijjártó Péter. A tárcavezető Magyarország energiaellátásáról elmondta: a Barátság kőolajvezeték – dacára az álhíreknek – nem sérült meg a legutóbbi támadásban. A körülötte lévő infrastruktúra sérülése pedig nem volna akadálya a vezeték üzemeltetésének, amely műszakilag készen áll az újraindításra.