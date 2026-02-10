Roblox: a vállalat a gyerekekre káros tartalmak miatt gigabírságot is kaphat

Ausztrália tavaly ősszel vezette be a 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalmat, de a közösségi funkciókkal is rendelkező játékplatformok – a Steamtől a Robloxig – egyelőre kimaradtak a korlátozások alól. Ez azonban nem biztos, hogy sokáig így marad. Anika Wells, Ausztrália kommunikációért és információgazdaságért felelős minisztere, valamint az ország eSafety biztosának hivatala is levélben fordult a Robloxhoz, „grafikus és indokolatlan felhasználói tartalmakkal” kapcsolatos aggodalmaikat jelezve. A kormányzat arra kíváncsi: mit tesz a népszerű platform azért, hogy megóvja a gyerekeket a zaklató, olykor az önkárosítást is népszerű tartalmaktól.
Ellenőrzi az ausztrál kormány a Roblox korábbi vállalását
A miniszter felszólította a Robloxot, hogy részletezze, miként lép fel a gyermekek kizsákmányolása és a platformon megjelenő káros tartalmak ellen, valamint kezdeményezte, hogy az Ausztrál Klasszifikációs Testület vizsgálja felül a platform PG, azaz „szülői felügyelet mellett ajánlott” besorolását. Ezzel párhuzamosan az eSafety hivatala arról is tájékoztatta a céget, hogy „szándékában áll közvetlenül tesztelni a platform által tavaly tett kilenc biztonsági vállalás végrehajtását és hatékonyságát”, amelyeket a cég Ausztrália online biztonsággal foglalkozó hivatala felé vállalt.
A Roblox tavaly szeptemberben egyezett meg kilenc kötelezettségvállalásról a vonatkozó jogszabály előírásainak való megfelelés érdekében. Ezek közé tartozott
- a 16 év alatti felhasználók számára létrehozott privát fiók, valamint
- a hangalapú csevegés tiltása a 13-15 évesek számára (a 13 év alattiaknál ez korábban is tiltott volt).
A vállalat 2025 végén azt közölte, hogy mind a kilenc vállalást teljesítette; több intézkedést globálisan is bevezettek, például a csevegési funkciók eléréséhez immár kötelező az arcfelismerésen alapuló életkor-ellenőrzést. Az ausztrál hatóság azonban szemmel láthatóan nem elégedett.
„Továbbra is rendkívül aggasztónak tartjuk azokat a folyamatos jelentéseket, amelyek szerint gyermekeket használnak ki a Roblox szolgáltatásán, illetve ártalmas tartalmaknak vannak kitéve” – mondta Julie Inman Grant, az eSafety biztosa egy sajtóközleményben.
A vizsgálatok eredményétől függően a Roblox akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságra is számíthat, ez több mint 11 milliárd forintnak felel meg.
Anika Wells a vállalathoz intézett megkeresésében arra hivatkozott, hogy egyes értesülések szerint a felületen továbbra is megjelennek explicit tartalmak a gyerekek előtt, aminek nem lenne szabad megtörténnie. Ezért a miniszter „sürgős találkozót” kezdeményez a vállalattal.
„Megdöbbenten olvastam azokat a jelentéseket, amelyek szerint gyermekeket grafikus és indokolatlan felhasználói tartalmakkal szembesítenek a platformon, beleértve a szexuálisan explicit és az öngyilkossággal kapcsolatos anyagokat is” – írta Wells megkeresésében a PC Gamer oldala szerint. A miniszter arról is írt, hogy jelentéseket kaptak arról is, miszerint szexuális ragadozók is kísérletet tesznek a gyerekek behálózására a platformon.
A 7News beszámolója szerint a múlt héten egy queenslandi férfit azzal vádoltak meg, hogy a Robloxt és a Fortnite-ot használva „behálózott és kényszerített” több száz gyermeket.
Az Egyesült Államokban szintén egyre nagyobb a hatósági nyomás a Robloxon: Florida főügyésze, James Uthmeier októberben büntetőeljárást jelentett be a Roblox ellen, azzal vádolva a céget, hogy nem védi meg kellően a gyermekeket a szexuális ragadozóktól és az explicit tartalmaktól. Novemberben Texas főügyésze, Ken Paxton úgy fogalmazott: „A Robloxnak többet kell tennie azért, hogy megvédje a gyerekeket a beteg és eltorzult alakoktól.”
Oroszországban tavaly év végén betiltották a Robloxot
A gyerekek és a kamaszok online felületeken való jelenléte, valamint az őket fenyegerő veszélyek miatt egyre több ország tervez, illetve vezetett be szigorítást. Miként az Origón megírtuk, több orszában 15-16. évben határoznák meg azt az alsó korhatárt, amikortól a fiatalok bekapcsolódhatnának a közösségi felületek használatába. A tervek heves ellenkezést váltottak ki a technológiai vállalatokból, különösen Elon Musk (a világ leggazdagabb embere az X felület mögött áll) reagált szélsősésges, személyeskedő hangnemben egyes európai politikusok bejelentésére.
A Robloxot tavaly decemberben tették elérhetetlené Oroszországban, amiért „szélsőséges tartalmakat és LMBT-propagandát” terjesztett – közölte akkor az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor.
A Roszkomnadzor szerint a Roblox „tele volt olyan helytelen” tartalommal, amely „negatív hatással lehet a gyermekek szellemi és erkölcsi fejlődésére”.
A Roblox, amelynek átlagos napi aktív felhasználói száma 2025 harmadik negyedévben 151,5 millió volt, több országban, köztük Irakban és Törökországban is be van tiltva, mert aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a platformot gyermekek zaklatására használhatják.