Roblox: a vállalat a gyerekekre káros tartalmak miatt gigabírságot is kaphat

Ausztrália tavaly ősszel vezette be a 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalmat, de a közösségi funkciókkal is rendelkező játékplatformok – a Steamtől a Robloxig – egyelőre kimaradtak a korlátozások alól. Ez azonban nem biztos, hogy sokáig így marad. Anika Wells, Ausztrália kommunikációért és információgazdaságért felelős minisztere, valamint az ország eSafety biztosának hivatala is levélben fordult a Robloxhoz, „grafikus és indokolatlan felhasználói tartalmakkal” kapcsolatos aggodalmaikat jelezve. A kormányzat arra kíváncsi: mit tesz a népszerű platform azért, hogy megóvja a gyerekeket a zaklató, olykor az önkárosítást is népszerű tartalmaktól.

Az ausztrál kormány nem elégedett a Roblox által korábban a gyerekek védelme érdekében tett vállalások teljesítésével (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ellenőrzi az ausztrál kormány a Roblox korábbi vállalását

A miniszter felszólította a Robloxot, hogy részletezze, miként lép fel a gyermekek kizsákmányolása és a platformon megjelenő káros tartalmak ellen, valamint kezdeményezte, hogy az Ausztrál Klasszifikációs Testület vizsgálja felül a platform PG, azaz „szülői felügyelet mellett ajánlott” besorolását. Ezzel párhuzamosan az eSafety hivatala arról is tájékoztatta a céget, hogy „szándékában áll közvetlenül tesztelni a platform által tavaly tett kilenc biztonsági vállalás végrehajtását és hatékonyságát”, amelyeket a cég Ausztrália online biztonsággal foglalkozó hivatala felé vállalt.

A Roblox tavaly szeptemberben egyezett meg kilenc kötelezettségvállalásról a vonatkozó jogszabály előírásainak való megfelelés érdekében. Ezek közé tartozott

a 16 év alatti felhasználók számára létrehozott privát fiók, valamint

a hangalapú csevegés tiltása a 13-15 évesek számára (a 13 év alattiaknál ez korábban is tiltott volt).

A vállalat 2025 végén azt közölte, hogy mind a kilenc vállalást teljesítette; több intézkedést globálisan is bevezettek, például a csevegési funkciók eléréséhez immár kötelező az arcfelismerésen alapuló életkor-ellenőrzést. Az ausztrál hatóság azonban szemmel láthatóan nem elégedett.

„Továbbra is rendkívül aggasztónak tartjuk azokat a folyamatos jelentéseket, amelyek szerint gyermekeket használnak ki a Roblox szolgáltatásán, illetve ártalmas tartalmaknak vannak kitéve” – mondta Julie Inman Grant, az eSafety biztosa egy sajtóközleményben.

A vizsgálatok eredményétől függően a Roblox akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságra is számíthat, ez több mint 11 milliárd forintnak felel meg.

Anika Wells a vállalathoz intézett megkeresésében arra hivatkozott, hogy egyes értesülések szerint a felületen továbbra is megjelennek explicit tartalmak a gyerekek előtt, aminek nem lenne szabad megtörténnie. Ezért a miniszter „sürgős találkozót” kezdeményez a vállalattal.